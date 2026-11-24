Suomen paikallisin teollisuudenala lähtee vaalikiertueelle 7.10.2026 08:57:00 EEST | Tiedote

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) käynnistää kiertueen, joka vie ruoka-alan kasvukeskustelun kymmenelle paikkakunnalle eri puolille Suomea. Yhdessä paikallisten elintarvikeyritysten, eduskuntavaaliehdokkaiden ja päättäjien kanssa etsitään ratkaisuja siihen, miten ruoka-alan kasvupotentiaali saadaan tulevalla vaalikaudella käyttöön täysimääräisesti.