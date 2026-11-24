ETL:n puheenjohtaja Kai Gyllström: Suomi tarvitsee tiekartat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
26.11.2026 17:00:00 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Ruoka-ala kohtaa ilmastonmuutoksen maailmassa ensimmäisten joukossa. Muutos näkyy suurina satovaihteluina, logistiikan häiriöinä ja kasvavina kustannuksina, jotka yritysten on jo otettava huomioon toiminnassaan.
Suomeen tarvitaan toimialakohtaiset tiekartat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
– Maassamme on hyviä kokemuksia eri alojen vähähiilisyystiekartoista, joiden avulla tunnistetaan mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Samaa toimintamallia pitäisi hyödyntää nyt niin, että kaikki toimialat laatisivat omat ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiekarttansa, Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Gyllström ehdottaa.
Uudenlaisessa tiekarttatyössä tunnistettaisiin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja sopeutumiseen vaadittavat toimet niin yrityksiltä kuin valtiovallalta. Välttämättömät investoinnit saataisiin liikkeelle ajoissa.
– Näin kykenemme pitämään tuotannon ja toimitusketjut toimintakykyisinä muuttuvissa oloissa, Gyllström korostaa.
Uusia jäseniä Elintarviketeollisuusliiton hallitukseen
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on valinnut tänään syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2027.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström ja varapuheenjohtajana Elonen Oy Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen. Uusi varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen on Valion Oy:n toimitusjohtaja Matti Lehmus.
Uusia jäseniä hallituksessa ovat myös Raision toimitusjohtaja Elli Siltala, Hartwallin toimitusjohtaja Marijus Valdas Kirstukas sekä Tapolan toimitusjohtaja Kristian Tapola. Olvin toimitusjohtaja Patrik Lundell siirtyy hallituksen työvaliokuntaan.
Elintarviketeollisuusliiton hallitus vuodelle 2027
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Kai Gyllström, Atria Oyj
Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Jari Elonen, Elonen Oy Leipomo
Toimitusjohtaja Matti Lehmus, Valio Oy
Työvaliokunta
Toimitusjohtaja Ilkka Brander, Saarioinen Oy
Toimitusjohtaja Lenita Ingelin, Oy Paulig Finland Ab
Toimitusjohtaja Pia Jormanainen, Arla Oy
Toimitusjohtaja Jean Karavokyros, Oy Halva Ab
Toimitusjohtaja Patrik Lundell, Olvi Oy
Toimitusjohtaja Esa Mäki, Apetit Oyj
Toimitusjohtaja Juha Ruohola, HK Foods Oy
Toimitusjohtaja Lara Saulo, Oy Karl Fazer Ab
Toimitusjohtaja Elli Siltala, Raisio Oyj
Hallituksen muut jäsenet
Toimitusjohtaja Anders Frydenlund, Oy Sinebrychoff Ab
Toimitusjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy
Toimitusjohtaja Markus Hellström, Oy Snellman Ab
Toimitusjohtaja Juha Helokoski, Eckes-Granini Finland Oy Ab
Toimitusjohtaja Jaana Isohätälä, Hätälä Oy
Toimitusjohtaja Harri Jaakkola, Leivon Leipomo Oy
Toimitusjohtaja Lassi Katajoki, Linkosuo Oy
Toimitusjohtaja Jutta Karppi, Orkla Suomi Finland oy Ab
Toimitusjohtaja Marijus Valdas Kirstukas, Hartwall Oy
Toimitusjohtaja Lasse Koski, Laihian Mallas Oy
Toimitusjohtaja Niina Koskinen, Suomen Nestlé Oy
Toimitusjohtaja Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy
Toimitusjohtaja Lauri Lundén, Oy Lunden Ab Jalostaja
Toimitusjohtaja Tuomas Mantere, Vaasan Oy
Toimitusjohtaja Jussi Pitkänen, Oy Gust. Ranin / Lignell & Piispanen
Toimitusjohtaja Kirsi Puntila, Anora Group Oyj
Toimitusjohtaja Pär-Gustaf Relander, Polttimo Oy
Toimitusjohtaja Johanna Sewón-Kievari, Froneri Finland Oy
Toimitusjohtaja Tero Tanner, Suomen Sokeri Oy
Toimitusjohtaja Kristian Tapola, Tapola Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko KäkeläToimitusjohtajaETLPuh:040 560 7569mikko.kakela@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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