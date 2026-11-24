– Orpon oikeistovallan aikana Suomesta on tehty maa, jossa köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat ja rasismi lisääntyy, Koskela sanoi.

Koskela muistutti, että THL:n uusien laskelmien mukaan hallituksen politiikka sysää yli 100 000 ihmistä köyhyyteen. Heistä 22000 on lapsia. Nuoriin kohdistuneet leikkaukset vähentävät luottamusta ja lisäävät epävarmuutta. Vasemmistoliitto peruisi Orpon hallituksen sosiaaliturva- ja koulutusleikkaukset.

– Vasemmistoliitto tarjoaa hallituksen politiikalle vaihtoehdon, jonka keskiössä on eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen sekä yhteiskunnallisen luottamuksen lisääntyminen, Koskela sanoi.

Koskela muistutti myös, että työttömyys huitelee ennätyslukemissa.

– Hallituksen työllisyystoimet perustuvat lähinnä sosiaaliturvan leikkauksiin eli pienituloisten kiusaamiseen. Se, että me peruisimme leikkaukset ei vie työpaikkoja – aivan, kuten sosiaaliturvan leikkaaminen ei tuonut työpaikkoja.

Vasemmistoliitto panostaisi työllisyyteen ja talouden elpymiseen rakenteellisilla uudistuksilla sekä täsmätoimin.

– Ensimmäisiin kuuluu muun muassa järjestäytymisasteen nosto ja sitä kautta yhteiskunnallisen luottamuksen jälleenrakentaminen. Lisäksi panostaisimme rakennusalan elpymiseen sekä aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan.

Täsämätoimina vasemmistoliitto palauttaisi suojaosat, tarjoaisi työtakuuta pitkäaikaistyöttömille sekä palauttaisi aikuiskoulutustuen.

– Suomessa jokaisella ihmisellä täytyy olla oikeus tehdä työtä, perustaa perhe, huolehtia lähimmäisistään ja saada katto päänsä päälle. Valitettavasti näistäkin itsestäänselvyyksistä on tullut tällä hallituskaudella radikaaleja esityksiä, Koskela sanoi.

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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan pitämä ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

yhteiskuntafilosofi John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian mukaan yhteiskuntaa pitäisi kehittää niin sanotun tietämättömyyden verhon takaa. Se tarkoittaa, että oletus yhteiskunnan kehittämiselle lähtisi siitä, että kukaan ei tiedä, millaiseen asemaan itse tulee syntymään. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus mitataankin Rawlsin mukaan heikoimmassa asemassa olevien jäsenten hyvinvoinnissa.

Orpon oikeistohallitus on soveltanut tietämättömyyden verhoa toisella tavalla, nimittäin siten, että hallitus ei kirjaimellisesti tiedä, millaista heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten tosiasiallinen asema yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Lopputuloksena Orpon oikeistovallan aikana Suomesta on tehty maa, jossa köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat ja rasismi lisääntyy.

Kohta neljä vuotta jatkuneen leikkaussavotan jäljiltä meillä on Suomessa ihmisiä, jotka soittavat sairaalaan ja peruvat leikkauksia, koska he ovat huolissaan asiakasmaksuista, joita tämä hallitus korottaa tuntuvasti.

Hallituksen politiikka sysää yli 100 000 ihmistä köyhyyteen. Heistä 22000 on lapsia. Nuoriin kohdistuneet leikkaukset vähentävät luottamusta ja lisäävät epävarmuutta.

Vasemmistoliitto tarjoaa hallituksen politiikalle vaihtoehdon, jonka keskiössä on eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen sekä yhteiskunnallisen luottamuksen lisääntyminen. Meidän vaihtoehdossamme köyhyysrajan alta nostetaan 102 000 ihmistä.

Vaihtoehdossamme Suomi velkaantuisi lähes miljardi euroa vähemmän kuin hallitus siitä huolimatta, että peruisimme hallituksen pienituloisimpiin kohdistettuja leikkauksia ja lisäisimme rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, ilmastotyöhön ja kulttuuriin.

Hallitus on antanut veroalennuksia hyväosaisille ihmisille ja suuryrityksille samalla, kun se on leikannut kaikkein pienituloisimmilta. Tulopuolen ylenkatsominen onkin yksi keskeinen syy hallituksen talouspolitiikan totaaliselle epäonnistumiselle. Meidän vaihtoehdossamme tehoton yhteisöveroale peruttaisiin, listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus poistettaisiin ja varallisuusvero palautettaisiin miljonääriveron muodossa.

Kun koko tämä kausi sopeutuksia on revitty pelkästään pienituloisten selkänahasta, niin minä väitän, että kaikkein hyväosaisimmat ovat kyllä valmiita osallistumaan hieman enemmän. En usko, että rikkaat suomalaiset ovat niin pikkusieluisia kuin kokoomus väittää, eli että he muuttaisivat maasta heti, kun joku mainitsee sanan vero.

Arvoisa puhemies,

vasemmisto myös parantaisi pieni- ja keskituloisten käteenjääviä tuloja suhteessa pysyvään lainsäädäntöön. Valitettavasti verolinjastamme on myös levinnyt täysin päättömiä väitteitä. Homma lähti liikkeelle, kun Iltalehti uutisoi vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetista väärillä luvuilla ja väitti, että vasemmistoliiton vaihtoehdossa verotus kiristyisi merkittävästi jo vajaan 3500 euron tuloilla.

Väite ei pidä paikkaansa.

Iltalehti korjasi virheellistä juttuaan, mutta sehän ei teitä, hyvät kollegat oikealla, pidätellyt väärän tiedon levittämisen suhteen lainkaan. Joukosta löytyy muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra, joka kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että vasemmistoliiton mukaan 3400 euroa tienaava on suurituloinen. Edes valtiovarainministeriltä voisi odottaa jonkinasteista integriteettiä silloin kun puhutaan valtiontaloudesta.

Arvoisa puhemies,

todellisuudessa vasemmistoliiton vaihtoehdossa 4000 euron tuloilla käteen jäisi 33 euroa enemmän kuin tänä vuonna. On totta, että suhteessa hallituksen esitykseen 4000 euron tuloilla veronalennus olisi 7 euroa pienempi. Tässäkin olisi kuitenkin syytä katsoa isoa kuvaa:

4000 euroa on monen sairaanhoitajan palkka vuorolisineen. Ja miten sairaanhoitajia on tällä hallituskaudella kohdeltu? Hallituksen seitsemän euroa tuskin lohduttaa silloin, kun työpaikka lähtee leikkauksien myötä alta, kuten monelle hoitajalle on jo käynyt ja tulee tällä menolla käymään jatkossakin.

Vasemmistoliiton vaihtoehdossa hyvinvointialueille jyvittettäisiin lisärahoitusta eli hoitajat saavat todennäköisemmin pitää työpaikkansa. Samalla hyvinvointialueille varmistettaisiin työolot, joissa ei tarvitse potea jatkuvaa eettistä stressiä ja ahdistusta resurssien riittämättömyydestä.

Entä mitä muuta vasemmistoliitto omassa vaihtoehdossaan tekisi? Me vahvistaisimme hyvinvointialueiden rahoitusta 300 miljoonalla eurolla, peruisimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen 190 miljoonan euron leikkaukset ja alentaisimme asiakasmaksuja sekä säätäisimme perusterveydenhuoltoon 7 päivän hoitotakuun ja iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan 0,7 henkilömitoituksen.

Siellä oikealla olisikin syytä ymmärtää, että kukaan ei halua verottaa huvikseen, vaan verotuksella varmistetaan se, että hyvinvointivaltion palvelut toimivat jatkossakin. Se siitä verojuntasta.

Arvoisa puhemies,

Tällä hallituskaudella työttömyys huitelee ennätyslukemissa. Alle 25-vuotiaiden työttömyys nousi jo 25 prosenttiin ja työttömiä oli jopa 8000 enemmän kuin vuosi sitten.

Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa. Sen sijaan saatiin työttömyyskriisi. Siksi onkin ristiriitaista, että oikealta on jo nyt kritisoitu vasemmistoliittoa siitä, että vasemmistoliiton vaihtoehto toisi uusia työttömiä. Kokoomusvetoisella politiikalla on tuotettu Suomeen enemmän ihan oikeita työttömiä kuin mitä vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetista tehdyt laskelmat tuottavat leikkityöttömiä. Hallituksen työllisyystoimet perustuvat lähinnä sosiaaliturvan leikkauksiin eli pienituloisten kiusaamiseen. Se, että me peruisimme leikkaukset ei vie työpaikkoja – aivan, kuten sosiaaliturvan leikkaaminen ei tuonut työpaikkoja.

Vasemmistoliitto panostaisi työllisyyteen ja talouden elpymiseen rakenteellisilla uudistuksilla sekä täsmätoimin. Ensimmäisiin kuuluu muun muassa järjestäytymisasteen nosto ja sitä kautta yhteiskunnallisen luottamuksen jälleenrakentaminen. Lisäksi panostaisimme rakennusalan elpymiseen sekä aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan. Täsmätoimista mainittakoon ainakin suojaosien palauttaminen, työtakuu pitkäaikaistyöttömille sekä aikuiskoulutustuen palauttaminen.

Arvoisa puhemies,

Suomessa jokaisella ihmisellä täytyy olla oikeus tehdä työtä, perustaa perhe, huolehtia lähimmäisistään ja saada katto päänsä päälle. Valitettavasti näistäkin itsestäänselvyyksistä on tullut tällä hallituskaudella radikaaleja esityksiä. Vasemmistoliiton politiikka lähtee inhimillisyydestä. Hallitukselle suosittelen lukemistoon John Rawlsin lisäksi vasemmiston vaihtoehtobudjettia.