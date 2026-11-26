Lastensuojelu on lapsille turvaa, leikkiä ja rajojen asettamista
27.11.2026 06:07:00 EET | Lastensuojelun Keskusliitto | Tiedote
Lapsen osallisuus on yksi keskeisimmistä periaatteista lastensuojelussa. Siksi tietoa lastensuojelusta tulisi saada suoraan lapsilta itseltään. Lastensuojelun Keskusliiton ja Pesäpuu ry:n uusi julkaisu Lastensuojelu lasten silmin päästää ääneen 4–12-vuotiaat lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa asiakkaina olevat lapset.
Lastensuojeluun liittyy edelleen usein kielteisiä mielikuvia. Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden mukaan aikuisten ennakkoluulot ovat toisinaan niin vahvoja, että ne vaikuttavat jopa lasten ystävyyssuhteisiin. Jotta lastensuojeluun liittyvää stigmaa voidaan purkaa, on pystyttävä lisäämään ymmärrystä siitä, mitä lastensuojelu oikeastaan on, ja miten lapset itse sen kokevat.
– Lastensuojelu tarkoittaa lapsille auttamista, hoitamista ja tukemista sekä rajojen asettamista, sanoo kehittämispäällikkö Sari-Anne Paaso Pesäpuu ry:stä. – Lasten näkemykset muistuttavat meitä siitä, että jokainen lapsi ansaitsee tulla kohdatuksi yksilönä, jonka mielipiteillä ja tarpeilla on merkitystä.
Lapsen oikeus osallisuuteen on kirjattu Suomen lastensuojelulakiin ja sitä turvaa myös lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Erityisesti pienten lasten osallisuus on riippuvaista heitä kohtaavien aikuisten aktiivisuudesta.
Monen lapsen on vaikeaa täysin ymmärtää, mistä lastensuojelussa on kyse ja mitä kaikkea lastensuojelu pitää sisällään. Aikuisilla on vastuu jutella lasten kanssa lastensuojelusta neutraalisti, eikä lastensuojelua tule käyttää pelottelun välineenä.
”Se, mitä lastensuojelu on, on eri asia kuin se, mitä siitä sanasta tulee mieleen”
Lasten mielikuvat lastensuojelusta olivat pääosin myönteisiä. Vastauksissa korostuivat lasten suojeleminen, turvallisuus ja toivon tarjoaminen. ”Paikka, jonka työntekijät suojelevat ja auttavat lapsia”, kuvailee 10-vuotias lapsi lastensuojelua raportissa.
Lapsille lastensuojelu tarkoittaakin ensisijaisesti auttavaa ja kohtaavaa aikuista. Työntekijän tapaamisiin yhdistyy usein leikkiminen ja pelaaminen. Lapset toivovat, että työntekijät viettävät heidän kanssaan riittävästi aikaa, kertovat lapsille riittävästi heitä koskevista asioista ja auttavat arkisissa tilanteissa. ”Jutella, jos lapsella on murheita, auttaa lasta, saada yhdessä ratkaisu, rohkaista lasta”, eräs lapsi kuvailee.
Lasten mielestä työntekijöiden tulee tarjota toivoa ja viedä lapsia koskevia asioita eteenpäin. Lupauksilla on toivon ylläpitämisen kannalta tärkeä rooli: jos niitä annetaan, ne on myös pidettävä. Lapset eivät pyytäneet aikuisia lupaamaan enemmän tai suuremmin – ainoastaan sitä, että annetut lupaukset pidetään.
Ennen muuta lapset toivovat, että lastensuojelussa huolehdittaisiin, että kaikilla lapsilla olisi turvallinen koti ja riittävästi ruokaa.
Lastensuojelu Suomessa
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Vuonna 2024 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli vuonna 2024 yhteensä 34 900 lasta, kun kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 17 100 lasta. Huostassa oli 11 300 lasta. (THL 2024.)
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Huostassa olleiden 0–2-vuotiaiden määrä kasvoi 9 prosenttia vuonna 2025. Huostassa oli kaikkiaan 292 lasta vuonna 2025. (THL 2025)
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Lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Vuonna 2025 avohuollon asiakkaina oli 3,6 prosenttia kaikista lapsista, eniten 16–17-vuotiaissa (4,8 %). Lastensuojeluilmoitukset kasvoivat yhä tässä ikäryhmässä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin joka seitsemännestä 16–17-vuotiaasta. (THL 2025)
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Lasten ja nuorten osallisuus toteutuu lastensuojelussa vaihtelevasti: esimerkiksi kolmasosa lastensuojelun avohuollon ammattilaisista kokee sen toteutuvan huonosti. Työntekijöiden vaihtuvuus ja kiire heikentävät luottamuksen rakentumista. (LSKL 2026)
Lastensuojelu lasten silmin -raportti perustuu Pesäpuun ja Lastensuojelun Keskusliiton järjestämään Lastensuojelu lasten silmin -kampanjaan, jossa lasten näkemyksiä lastensuojelusta kysyttiin huhtikuusta syyskuulle 2026. Kampanjan ohjausryhmänä toimivat lapset itse.
Lasten ajatuksia ovat kommentoineet erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivat, lastensuojelun työntekijät, perhehoitajat ja nuoret kokemusasiantuntijat, ja niiden pohjalta järjestettiin myös keskustelu Nuorten Turvasatamassa. Raportissa on kommenttipuheenvuorot muun muassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselta, kouluttajapsykoterapeutti ja kirjailija Maaret Kalliolta, sosiaalityöntekijä Hannaleena Immoselta sekä ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna TchaplinskiErityisasiantuntijaPuh:044 715 0923sanna.tchaplinski@lskl.fi
Sari-Anne PaasoKehittämispäällikköPesäpuu ryPuh:0400547233sari-anne.paaso@pesapuu.fi
Liitteet
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseksi sekä lastensuojelun kehittämiseksi. Keskusliitolla on jäseninään järjestöjä ja kuntia tai hyvinvointialueita.
Koska lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on.
www.lskl.fi
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