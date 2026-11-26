Sähköistysalan edistämispalkinto Suomen uusiutuvat ry:n Anni Mikkoselle
26.11.2026 20:04:13 EET | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä Sähköistysalan edistämispalkinto myönnettiin Suomen uusiutuvat ry:n toimitusjohtajalle Anni Mikkoselle.
Palkinnon myöntäminen on tunnustus pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta työstä, joka on edistänyt suomalaisen sähköjärjestelmän uudistumista, vauhdittanut sähköistymistä ja luonut uusia kasvumahdollisuuksia koko sähköistysalalle.
Sähköistysalan edistämispalkinto on arvoltaan 3000 euroa. Palkinto jaettiin Sähköurakoitsijapäivillä Tampereella 26.11.2026. Tapahtuman järjestää Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n palveluyhtiö Sähköinfo oy.
”Olen todella otettu palkinnosta, jonka koen kohdistuvan itseni lisäksi koko tuuli- ja aurinkovoima-alalle. Palkinto tuo esiin sitä, kuinka paljon koko ala on tehnyt töitä myös aikoina, jolloin moni muu ei ole uskonut, että järjestelmämuutos olisi mahdollinen”, Suomen uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa.
Mikkosen mukaan alan kehitys viimeisen vuosikymmenen aikana on ollut merkittävää. Vielä kymmenisen vuotta sitten tuulivoimalla katettiin pari prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, kun nykyisin osuus on jo yli neljännes.
”Tuulivoima on noussut Suomen toiseksi suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi. Tämä on ollut jännittävä ja monivaiheinen matka”, Mikkonen kertoo.
Uusiutuvan energian puolestapuhuja ja sähköistymisen vauhdittaja
Mikkonen on tehnyt merkittävää ja pitkäjänteistä työtä suomalaisen sähköntuotannon uudistamiseksi sekä sähköistymisen ja puhtaan energian investointien edistämiseksi. Hän on ollut yksi näkyvimmistä ja vaikuttavimmista uusiutuvan energian puolestapuhujista Suomessa ja osaltaan edistänyt kehitystä, joka on muuttanut Suomen sähköntuotannon rakennetta ja luonut edellytyksiä koko sähköistysalan kasvulle.
Mikkosen työn merkitys ulottuu energiantuotantoa laajemmalle. Uusiutuvan sähköntuotannon kasvu on synnyttänyt merkittävää kysyntää sähköverkoille, sähköasemille, automaatiojärjestelmille, energiavarastoille sekä sähkötekniselle suunnittelu-, asennus- ja kunnossapito-osaamiselle.
Puhdas sähkö luo perustaa Suomen kilpailukyvylle
Mikkonen on johdonmukaisesti tuonut esiin puhtaan ja kilpailukykyisen sähkön merkityksen Suomen teollisuudelle, uusille investoinneille ja kansantaloudelle. Hän on onnistunut yhdistämään uusiutuvan energian edunvalvonnan laajempaan keskusteluun Suomen kilpailukyvystä, huoltovarmuudesta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista.
”Suomen sähköjärjestelmä on jo lähes täysin hiilidioksidivapaa, ja nyt kyse on suuremmasta energiamurroksesta: siitä, kuinka myös teollisuus, liikenne ja lämmitys muutetaan puhtaiksi”, Mikkonen toteaa.
Mikkosen mukaan muutos tulee tapahtumaan suoraan sähköistämällä tai vedyntuotannon kautta.
”Tuuli- ja aurinkovoima ovat tämän energiamurroksen ykkösajurit, sillä ne ovat edullisia ja nopeita rakentaa ja toimivat tämän muutoksen raaka-aineina”, Mikkonen korostaa.
Mikkonen on osoittanut, miten pitkäjänteisellä edunvalvonnalla, määrätietoisella viestinnällä ja yhteiskunnallisella vaikuttamisella voidaan edistää kokonaisen toimialan kehitystä. Hänen työnsä on vahvistanut Suomen mahdollisuuksia hyödyntää sähköistymistä taloudellisen kasvun ja teollisen uudistumisen perustana.
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Yhteyshenkilöt
Inka-Liisa Ahokas
Asiamies, Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö ja juristi,
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
041 453 4080
inka-liisa.ahokas@stul.fi
https://skt-saatio.fi/
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
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