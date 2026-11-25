Merja Hirvisaaren elämäkertateos Yrjö ”Ykä” Wederhorn – Kylmästä lämpimään on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Oman yrityksen myynti loi pohjan taloudelliselle menestykselle, jonka turvin Ykä voi tänään tehdä melkeinpä mitä haluaa ja viettää kaksi kolmasosaa vuodesta etelän lämmössä. Pieni, kujeileva karjalaispoika ei koskaan kuollut Ykän sisältä, mutta painimolskeilla, Venäjänkaupan vauhdikkaissa käänteissä ja maailman meriltä menestykseen seilatessaan hän on marinoitunut mieheksi, josta toiset pitävät paljon – ja niillä muilla ei ole niin väliäkään.



Kylmästä lämpimään -kirjassa Merja Hirvisaari kertoo Yrjö Wederhornin värikkään elämäntarinan haastattelujen, hauskojen anekdoottien, lehtileikkeiden ja perhealbumin kuvien avulla. Samalla piirtyy myös mielenkiintoinen, harvoin näytetty kuva Suomen yritysmaailman kulisseista kansainvälistymisen kynnyksellä.

Merja Hirvisaari on vuonna 2024 eläkkeelle jäänyt viestintäalan entinen yrittäjä, pienkustantaja, journalisti ja tietokirjailija. Nykyisin hän viettää puolet ajastaan Kreikassa, jossa hän kuuntelee kiireisten työvuosien jälkeen lähinnä maininkien rauhoittavaa kohinaa hiekkarannalla, vaikka sanookin sanoja omaksi musiikikseen.

HIRVISAARI, MERJA : Yrjö ”Ykä” Wederhorn – Kylmästä lämpimään

242 sivua

ISBN 9789524173971

Ilmestymisaika: Marraskuu 2026

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