Köyhästä karjalaispojasta kylmälaitemaailman huippuosaajaksi – Yrjö "Ykä" Wederhornin värikäs elämäntarina
27.11.2026 12:47:14 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Yrjö "Ykä" Wederhorn (s. 13.11.1946) on elämässään kulkenut sananmukaisesti kylmästä lämpimään. Köyhän evakkoperheen koulukiusattu kuopus taisteli tiensä suomalaisella sisulla, kovalla työllä ja onnenkantamoisillakin kylmälaitemaailman huippuosaajaksi.
Merja Hirvisaaren elämäkertateos Yrjö ”Ykä” Wederhorn – Kylmästä lämpimään on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Oman yrityksen myynti loi pohjan taloudelliselle menestykselle, jonka turvin Ykä voi tänään tehdä melkeinpä mitä haluaa ja viettää kaksi kolmasosaa vuodesta etelän lämmössä. Pieni, kujeileva karjalaispoika ei koskaan kuollut Ykän sisältä, mutta painimolskeilla, Venäjänkaupan vauhdikkaissa käänteissä ja maailman meriltä menestykseen seilatessaan hän on marinoitunut mieheksi, josta toiset pitävät paljon – ja niillä muilla ei ole niin väliäkään.
Kylmästä lämpimään -kirjassa Merja Hirvisaari kertoo Yrjö Wederhornin värikkään elämäntarinan haastattelujen, hauskojen anekdoottien, lehtileikkeiden ja perhealbumin kuvien avulla. Samalla piirtyy myös mielenkiintoinen, harvoin näytetty kuva Suomen yritysmaailman kulisseista kansainvälistymisen kynnyksellä.
Merja Hirvisaari on vuonna 2024 eläkkeelle jäänyt viestintäalan entinen yrittäjä, pienkustantaja, journalisti ja tietokirjailija. Nykyisin hän viettää puolet ajastaan Kreikassa, jossa hän kuuntelee kiireisten työvuosien jälkeen lähinnä maininkien rauhoittavaa kohinaa hiekkarannalla, vaikka sanookin sanoja omaksi musiikikseen.
HIRVISAARI, MERJA : Yrjö ”Ykä” Wederhorn – Kylmästä lämpimään
242 sivua
ISBN 9789524173971
Ilmestymisaika: Marraskuu 2026
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