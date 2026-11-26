Varhan asukasjulkaisu jaetaan yli 300 000 varsinaissuomalaiseen kotiin
26.11.2026 14:41:04 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuosittainen asukasjulkaisu jaetaan jälleen hieman yli 300 000 kotitalouteen eri puolilla Varsinais-Suomea marras-joulukuun vaihteessa. Tämän vuoden julkaisuun on koottu ajankohtaista tietoa Varhan uudistuksista ja palveluista sekä erityisesti ikääntyneitä kiinnostavia teemoja.
Painettu asukasjulkaisu on osa Varhan monikanavaista viestintää. Sen avulla Varha haluaa tavoittaa erityisesti ikääntyneet ja muut asukkaat, jotka eivät käytä aktiivisesti digitaalisia viestintäkanavia.
Asukasjulkaisusta saatu palaute on ollut viime vuosina myönteistä. Julkaisu ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi.
Kotitalousjakelun lisäksi asukasjulkaisuja on saatavilla Varhan terveysasemilla sekä Tyksin T-sairaalan ja Majakkasairaalan aulatiloissa.
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Yhteyshenkilöt
Katja HeinämäkiviestintäpäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 907 3650katja.heinamaki@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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