Nonsensepodin lähes vuoden kestänyt tauko on pian ohi. Muoti- ja lifestylevaikuttajina tunnetut podcastin juontajat Alexa Dagmar ja Linda Juhola palaavat mikin varteen keskiviikkona 2. joulukuuta, kun Nonsensepodin uusi kausi alkaa Podme-palvelussa. Alkavalla kaudella ystävykset pääsevät jälleen syventymään mielenkiintoisten ja vaikeidenkin keskusteluiden äärelle, ja puhuttavaa riittää yllin kyllin pitkän tauon jälkeen.

Nonsensepodin edellinen Podmen tuottama ja julkaisema jakso julkaistiin palvelussa 20.12.2023. Nyt, vajaan kolmen vuoden tauon jälkeen, podcast palaa Podmen alustalle.

– Tuntuu mahtavalta palata takaisin kotiin Podmelle. Tämä on se paikka, jossa aikoinaan aloitimme. Olemme todella innoissamme päästessämme takaisin ääniaalloille, iloitsee Juhola.

Podmesta löytyy ennestään jo lähes 300 Nonsensepodin jaksoa.

Uranuurtajia Suomen podcast-kentässä

Kun Podme lanseerattiin Suomessa alkusyksystä vuonna 2021, Nonsensepodi lukeutui palvelun ensimmäisiin premium-podcasteihin yhdessä Kolmen käännekohdan, Maanantaimysteerin, Tuplakääkin ja Palmujen Varjoissa -podcastin kanssa.

– Koska olimme täällä ensimmäisten joukossa, niin tuntuu todella mahtavalta olla taas täällä. Ja täytyy sanoa, että omat lempipoditkin ovat myös täällä, toteaa Dagmar.

Kaksikko kertoo kuuntelevansa uskollisesti viikoittain muun muassa Anni & Jaajoa sekä Tuplakääk- ja Hei Baby -podcasteja.

– Tuntuu ihanalta olla täällä, omien joukossa, hyvässä seurassa, myhäilee Dagmar.

Nonsensepodin juontajat Dagmar ja Juhola tunnetaan myös oman muotimerkin perustajina. Vuonna 2020 kaksikko perusti ALMADA LABEL -naistenvaatebrändin, jonka vaatteita on nähty myös maailmankuulujen julkisuuden henkilöiden päällä. Vaatemerkkiä myydään Suomen lisäksi myös esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa ja Berliinissä.

Alun perin Dagmar ja Juhola ovat tulleet tunnetuiksi bloggaajina, jotka lähtivät Suomessa ensimmäisten tekijöiden joukossa juontamaan ja tekemään podcastia. Suuren suosion heti ensimmäisten vuosien aikana saavuttaneen Nonsensepodin ensimmäiset jaksot julkaistiin jo vuonna 2018. Podmessa podcastin jaksoja julkaistiin Podifyn tuottamana elokuusta 2021 lähtien loppuvuoteen 2023 saakka.

– Olen saanut seurata Alexan ja Lindan elämää, kasvua ja kehitystä mediassa jo lähes kymmenen vuoden ajan. En ihmettele, että heidän tapansa jakaa elämänsä käänteitä on koukuttanut valtavia yleisöjä blogiajoista somen kautta podcasteihin. Alexa ja Linda käynnistivät Nonsensella conversational-genren kulta-ajan ja on huikeaa, miten he edelleen onnistuvat kokoamaan valtavan yleisönsä yhteen Nonsensen oman ”puolivuosikatsauksen” äärelle kuulemaan, mitä elämässä on tapahtunut ja missä mennään juuri nyt, sanoo Podme Suomen sisältöjohtaja, Nonsensepodin tuottajana aiemmin toiminut Ninja Huhtamäki.

Nonsensepodin uusi kausi alkaa Podmessa 2.12. Uuden kauden trailerin voi kuunnella Podme-sovelluksessa.