Atradiuksen uuden toimialaraportin mukaan kulutustavaroiden tuotannon ja myynnin ennustetaan kuitenkin kasvavan maailmanlaajuisesti 2,8 prosenttia vuonna 2027. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa kasvun ennakoidaan jäävän 1,7 prosenttiin.

Kehittyvät markkinat ja uudet teknologiat kasvun ajureina

Globaalin vähittäiskaupan kasvua tukevat erityisesti kehittyvät markkinat. Kaupungistuminen ja keskiluokkaisten kotitalouksien määrän kasvu lisäävät kestokulutustavaroiden kysyntää. Myös internetin käytön yleistyminen ja digitalisaation eteneminen tekevät monista kehittyvistä talouksista aiempaa houkuttelevampia markkinoita vähittäiskaupan yrityksille.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen tarjoaa vähittäiskauppiaille myös merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Lisätty ja virtuaalinen todellisuus voivat tuoda ostokokemukseen uusia elementtejä, ja tekoälysovellukset mahdollistavat entistä yksilöllisemmän vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa.

Ohuet katteet ja kasvavat kustannukset lisäävät alan riskejä

Kestokulutustavaroiden kysyntä reagoi talouden muutoksiin välttämättömyyshyödykkeitä herkemmin. Talouskasvun hidastuminen tai kuluttajien ostovoiman heikkeneminen voi siten vaikuttaa kysyntään nopeasti.

Tilanne on erityisen haastava pienille toimijoille. Kilpailukyvyn säilyttäminen nopeasti kehittyvässä digitaalisessa toimintaympäristössä edellyttää yrityksiltä investointeja esimerkiksi verkkokauppaan ja uusiin palveluihin. Investointitarve kasvaa nyt kuitenkin tilanteessa, jossa yritysten kannattavuus on jo valmiiksi vaakalaudalla. Tämä voi asettaa etenkin pienimmät vähittäiskaupan toimijat hankalaan asemaan.

Euroopassa kuluttajien varovaisuus heijastuu erityisesti kestokulutustavaroiden, kuten huonekalujen, kodinkoneiden ja elektroniikan, kysyntään. Suomen kaltaisessa pienessä ja vientivetoisessa taloudessa Euroopan kysynnän heikentyminen ja kansainvälisen kaupan häiriöt voivat välittyä nopeasti myös kotimaisten yritysten toimintaympäristöön.

”Epävarmassa markkinassa asiakkaan riskiprofiili voi muuttua nopeasti. Suomalaisyritysten kannattaa seurata riskejä ennakoivasti ja varmistaa, ettei yksittäisen asiakkaan maksuvaikeus muodostu kohtuuttomaksi iskuksi omaan kassavirtaan. Hyvä luottoriskien hallinta antaa yrityksille myös mahdollisuuden tehdä kauppaa rohkeammin ja hakea kasvua epävarmuudesta huolimatta”, Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala sanoo.

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