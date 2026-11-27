Työllisten määrä laski selvästi lokakuussa 24.11.2026 08:01:54 EET | Tiedote

15–74-vuotiaita työllisiä oli lokakuussa 51 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 8 000 enemmän. Tämän myötä työllisyysasteen trendiluku laski hieman ja työttömyysasteen trendiluku vastaavasti nousi edeltävistä kuukausista.