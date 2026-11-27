Tekoälyn käyttö yleistynyt nopeasti: yli puolella suomalaisista jo käytössä
27.11.2026 08:01:46 EET | Tilastokeskus | Tiedote
16–89-vuotiaasta väestöstä 58 % oli käyttänyt tänä vuonna generatiivista tekoälyä. Vielä viime vuonna osuus oli 41 %. Myös ikääntyneet ovat ottaneet tekoälyn käyttöön aiempaa useammin.
Eniten generatiivista tekoälyä käyttävät nuoret, ja heillä käyttö on entisestään kasvanut. 16–24-vuotiaista 85 % oli käyttänyt sitä viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun viime vuonna vastaava osuus oli 67 %. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilastosta.
”Iäkkäistä 75–89-vuotiaista tekoälyä oli tämän vuoden kyselyn mukaan käyttänyt hieman useampi kuin joka kymmenes. Viime vuonna osuus oli vain neljä prosenttia”, sanoo Tilastokeskuksen tutkija Riitta Hanifi.
Miehet käyttivät generatiivista tekoälyä enemmän kuin naiset. Miehistä 62 % ja naisista hieman yli puolet oli käyttänyt sitä viimeisen kolmen kuukauden aikana.
”Tekoälyn käytössä on kuitenkin eroja koulutuksen mukaan. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneista 70 prosenttia käytti tekoälyä, eikä heidän kohdallaan ollut juuri eroa miesten ja naisten välillä. Pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneista miehet käyttivät tekoälyä sen sijaan selvästi naisia enemmän”, Hanifi sanoo.
Eniten tekoälyä käytettiin vapaa-ajan tarkoituksiin, joihin sitä käytti 42 % väestöstä. Osuus on lähes kaksinkertaistunut vuodessa, sillä vuotta aiemmin tekoälyä käytti vapaa-ajalla runsas viidennes. Työhön liittyvissä asioissa sitä hyödynsi harvempi kuin joka kolmas.
Tekoälyn käyttö opiskelussa on yleistynyt nopeasti. Hieman yli puolet 16–24-vuotiaista oli hyödyntänyt sitä tutkintoon johtavissa opinnoissa, kun vuotta aiemmin osuus oli hieman yli kolmannes. Tämän ikäryhmän miehet käyttivät tekoälyä opiskelussa naisia enemmän.
Lähes kaikki nuoret käyttävät somea päivittäin
Yhtä tai useampaa sosiaalista mediaa oli käyttänyt viimeisen kolmen kuukauden aikana 76 % väestöstä, kun viime vuonna osuus oli 74 %. Naisilla osuus oli korkeampi kuin miehillä. 75–89-vuotiaista sosiaalista mediaa oli käyttänyt hieman useampi kuin joka kolmas.
”Nuorista puolestaan lähes kaikki käyttivät sosiaalista mediaa päivittäin”, Hanifi toteaa.
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Riitta HanifiTutkijaPuh:029 551 2946riitta.hanifi@stat.fi
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