Nuoria pohjoismaisia yrittäjiä palkittiin Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotisjuhlassa
27.11.2026 14:00:00 EET | Finsk-svenska handelskammaren | Tiedote
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on vuodesta 1936 lähtien ollut johtava Suomen ja Ruotsin välisen kaupan verkosto. Kauppakamarin jäsenyritykset vastaavat yli puolesta maiden välisestä kaupankäynnistä. Kauppakamarin 90-vuotisjuhlassa 27. marraskuuta jaettiin Suomalais-ruotsalainen porkkana 2026 -kilpailun palkinnot. Vuoden 2026 aikana 18–40-vuotiaat nuoret luovat yrittäjät ja opiskelijat ovat voineet jättää kilpailuun ehdotuksia, jotka edistävät Suomen ja Ruotsin välistä kauppaa ja yhteistyötä.
”Kyseessä on ainutlaatuinen kilpailu; tällaista aloitetta ei ole toteutettu aikaisemmin”, kertoo juhlavuositoimikunnan puheenjohtaja, vuorineuvos Matti Sundberg, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Valmetin ja Ovako Steelin toimitusjohtajana.
Kilpailu suunnattiin Suomen ja Ruotsin korkeakouluille, yliopistoille ja ammatillisille oppilaitoksille sekä yrittäjäjärjestöille. Lähestyvän 100-vuotisjuhlavuotensa kynnyksellä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari halusi juhlistaa merkkivuottaan työn merkeissä. Hallitus ja kauppakamarin johto halusivat samalla kannustaa innovointiin ja uudistumiseen sekä saada uuden sukupolven mukaan maiden väliseen kaupalliseen yhteistyöhön.
Kilpailuun jätettiin yhteensä 23 ehdotusta. Tuomaristo, johon kuuluivat kauppakamarin varapuheenjohtaja Johanna Ikäheimo sekä tunnetut ruotsinsuomalaiset vaikuttajat Martin Ahlberg ja Anders Lilius, valitsi palkittaviksi kolme ehdotusta. Voittajat jakoivat keskenään 250 000 kruunun palkintopotin.
Ensimmäisen palkinnon sai William Back ehdotuksellaan metsänomistajille suunnatusta yhteispohjoismaisesta päästötodistuksesta. Tuomariston mukaan valtioiden rajat ylittävä idea ratkaisee todellisen ongelman modernin teknologian avulla ja edistää samalla ilmaston hyväksi tehtävää työtä.
Toisen palkinnon saivat Rasmus Freudenthal ja Rasmus Edgren, jotka ovat kehittäneet tyylikkään ratkaisun asumista ja erilaisia palvelumuotoja koskevan tiedon löytämiseen muuton yhteydessä. Ratkaisu vastaa ongelmaan, joka on ajankohtainen muun muassa vientiyritysten työntekijöille ja paikkakuntaa vaihtaville tutkijoille.
Kolmannen palkinnon sai Antti Norrkniivilä ehdotuksestaan pohjoismaisesta verkostosta, joka yhdistäisi yrittäjiä ja tutkijoita, jotka etsivät yrityskumppaneita tai sijoittajia.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari tarjoaa lisäksi kaikille kilpailuun osallistuneille vuoden maksuttoman jäsenyyden. Jäsenyyden myötä voittajien on mahdollista hyödyntää erilaisia palveluja ja osallistua eri aiheisiin seminaareihin ja muihin tapahtumiin. Toiveena on, että kilpailijat osallistuvat aktiivisesti Suomen ja Ruotsin välisen kaupan tulevaisuuden verkostoihin ja maiden välisen kaupan kehittämiseen, auttaen luomaan vaurautta ja vakautta Pohjolaan.
Mediaa, jotka haluavat osallistua palkintojen jakoon Tukholman Grand Hôtelissa 27.11. kello 12.00 paikallista aikaa pyydetään ottamaan yhteyttä Martin von Pfaleriin, yhteystiedot alla.
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Yhteyshenkilöt
Kjell SkoglundToimitusjohtajaPuh:040 560 3922kjell.skoglund@finsve.com
Martin von PfalerSeniori viestintäneuvojaSuomalais-ruotsalainen kauppakamariPuh:+46 76 7225 666Puh:+46 76 7225 666martin.von.pfaler@finsve.com
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Viennin edistäjä ja verkostojen rakentaja
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa. FINSVE järjestää tilaisuuksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. FINSVE avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja on arvostettu toimija, joka tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.
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