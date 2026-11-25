Luottamusindikaattorit pysyivät ennallaan – taso keskimääräinen
27.11.2026 08:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Suomen elinkeinoelämän luottamuksessa ei tapahtunut marraskuussa suuria muutoksia. Teollisuuden ja rakentamisen luottamus heikkeni vähän ja palveluiden puolestaan vahvistui. Vähittäiskaupassa indikaattori pysyi ennallaan.
”Suhdanteiden kuvataan tällä hetkellä olevan lähellä keskimääräistä, ja parannus alkuvuoteen nähden on selkeä”, toteaa EK:n pääekonomisti Penna Urrila.
Teollisuuden luottamusindikaattori laski loivasti. Marraskuun saldoluku on 0, kun lokakuun lukema oli +2. Luottamus on uusimmassa tiedustelussa pitkäaikaisella keskiarvotasolla (0).
Rakentamisen luottamus heikkeni jonkin verran. Luottamusindikaattorin marraskuun lukema on -9 (lokakuussa -5). Luottamus painui pitkäaikaisen keskiarvon tasolle.
Palveluiden luottamusindikaattori koheni marraskuussa. Uusin saldoluku on +12 (lokakuussa +9). Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (+11).
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi ennallaan marraskuussa. Sen uusin lukema on +2, eli sama kuin lokakuussa. Luottamus on hieman pitkän aikavälin keskiarvoa (-2) vahvempaa.
”Vaikka toimintaympäristö on epävarma, suomalaisyritykset arvioivat kohtalaisen kasvun jatkuvan loppuvuonna ja ensi vuoden alussa”, lisää Urrila.
Luottamusindikaattori, marraskuu 2026
Luottamusindikaattorin keskeiset tulokset animaationa
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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