KUTSU 3.12. Suomen sähkövisio julkistuu – elinkeinoelämän ratkaisuja kestävään sähköistymiseen ja kasvuun 25.11.2026 09:54:00 EET | Kutsu

to 3.12. klo 14 – 15 (Teams) Hyvä toimittaja / toimitus Puhdas sähkö on Suomen merkittävimpiä kilpailuetuja ja talouskasvun keskeinen lähde, kunhan sähköjärjestelmää kehitetään tasapainoisesti ja pullonkaulat ratkaistaan etupainotteisesti. Viime kuukausina on käyty kovaa keskustelua Suomen sähköjärjestelmän tulevaisuudesta, hintakehityksestä ja pullonkauloista. Nyt on elinkeinoelämän vuoro esittää oma analyysinsa siitä, mitä Suomen tulee tehdä turvatakseen sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kaikille toimialoille ja kotitalouksille. Samalla julkaisemme Swecolla teetettyjä arvioita sähkön tuotannon, kysynnän ja hintakehityksen arvioista kohti vuotta 2040. Teemme sen pohjalta ehdotuksia Suomen seuraavan hallituksen energiapolitiikkaan. Tervetuloa Suomen sähkövision ennakkoesittelyyn – aineistomme on julkaisuvapaa pe 4.12. klo 04. Sähkövision tulokset esittelevät johtava asiantuntija Janne Peljo ja asiantuntija Arttu Karila. Johtopäätökset vetää vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. Inf