Suomessa tuli elokuussa 2025 voimaan lakiin perustuva kännykkäkielto peruskoulun oppitunneille. Koulujen käytännöt ympäri Suomea olivat vaihdelleet tätä ennen suuresti, ja myös lakiin perustuvaa kännykkäkieltoa sovellettiin eri kouluissa eri tavoin. DNA tarkasteli tuolloin koulujen lähialueita palvelevien mobiilitukiasemien datamääriä ennen lain voimaantuloa ja sen jälkeen. Jo tuolloin todettiin datankäytön vähentyneen monen koulun ympäristössä selvästi kevään ja syksyn välillä, vaikka koulujen väliset erot olivat suuria.

Nyt tehty jatkovertailu arvioi muutoksen pysyvyyttä. Lopullisessa vertailussa tarkasteltiin 16 koulun viikkotason datamääriä keväällä 2025, syksyllä 2025, keväällä 2026 ja syksyllä 2026. Kullekin koululle muodostettiin ajanjaksokohtainen taso, minkä jälkeen koko otoksen tyypillistä kehitystä kuvattiin koulukohtaisten muutosten mediaanilla.

Vertailun mukaan datamäärä väheni tarkastelluissa kouluissa keväästä 2025 ensimmäiseen kännykkäkieltosyksyyn yli 50 prosenttia koulukohtaisten muutosten mediaanilla mitattuna. Syksystä 2025 syksyyn 2026 datankäyttö kasvoi tarkastelluissa kouluissa koulukohtaisten muutosten mediaanilla mitattuna noin 16 prosenttia, mikä vastasi DNA:n koko mobiiliverkon noin 16 prosentin kasvutrendiä syksyn 2025 ja syksyn 2026 välillä.

”Olennaista on katsoa koko aikajännettä. Monen koulun ympäristössä datamäärä putosi keväästä 2025 ensimmäiseen kännykkäkieltosyksyyn. Kahden syksyn välillä datankäyttö kasvoi vain mobiiliverkon yleisen trendin mukana. Datamäärien jatkuva kasvu perustuu ensisijaisesti asiakkaiden 5G-siirtymään ja palveluiden laadun parantumiseen, kuten parempaan kuvatarkkuuteen sekä video- ja live-sisältöjen määrälliseen kasvuun. Ei siis niinkään ihmisten pidempään puhelimenkäytön aikaan. Vain trendin mukaan kasvaneita datamääriä voidaan siis perustellusti arvioida niin, että kännykänkäyttö näiden tukiasemien lähellä on pysynyt ennallaan”, DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari kuvailee.

Syksyn 2025 pudotus näkyy yhä syksyn 2026 tasossa

Vertailtuja kouluja palvelevien tukiasemien kesätason ylittävät datamäärät olivat syksyllä 2026 koulukohtaisten muutosten mediaanilla mitattuna yhä noin 40 prosenttia kevättä 2025 alempana. Myös kevään 2026 datamäärät tukevat arviota siitä, ettei ensimmäisen kännykkäkieltosyksyn yhteydessä syntynyt tipahdus datamäärissä ollut vain hetkellinen syysilmiö.

Koulujen välillä on silti suuria eroja. Osassa kohteista lasku keväästä 2025 syksyyn 2026 oli huomattava, kun taas joissakin kouluissa datamäärä hieman palautui tai jopa kasvoi. Syksystä 2025 syksyyn 2026 viidessä koulussa datamäärä väheni ja kahdeksassa muutos jäi DNA:n mobiiliverkon yleistä 16 prosentin kasvutrendiä pienemmäksi.

”Tulokset eivät tarkoita, että sama kehitys näkyisi kaikissa kouluissa. Koulujen välillä on paljon eroja siinä, millaisia rajoituksia niillä oli kännykän käyttöön jo ennen lakimuutosta, ja lisäksi esimerkiksi koulukohtaiset oppilasmäärät ovat saattaneet kehittyä suuntaan tai toiseen. Isompaa kuvaa tarkastellessa ensimmäisen kännykkäkieltosyksyn laskeneiden datamäärien näyttäisi kuitenkin säilyneen”, Laari sanoo.

DNA suosittelee lykkäämään ensimmäisen älypuhelimen hankintaa

Koulujen kännykkärajoituksilla on vanhempien vahva tuki. DNA:n vuoden 2026 Koululaistutkimuksessa 91 prosenttia 5–16-vuotiaiden lasten vanhemmista kertoi olevansa tyytyväinen perusopetuslain muutokseen, joka kieltää älylaitteiden käytön oppitunneilla ilman lupaa. Lisäksi 79 prosenttia arvioi lapsensa koulun rajaavan puhelimen käyttöä riittävästi myös tauoilla ja siirtymissä.

DNA tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisia lasten digisuosituksia ja suosittelee lykkäämään lapsen ensimmäisen älypuhelimen hankintaa mahdollisimman pitkälle. Alle 13-vuotiaalle ei lähtökohtaisesti suositella omaa älypuhelinta. Jos puhelinta tarvitaan esimerkiksi koulumatkojen yhteydenpitoon, on hyvä vaihtoehto kellopuhelin tai muu rajatuilla ominaisuuksilla varustettu laite. Laitteesta riippumatta digitaalisten taitojen harjoitteluun tarvitaan aina myös läsnä olevaa aikuista.

Näin mobiilidatamäärien jatkovertailu tehtiin

Tarkastelun lähtöjoukoksi rajattiin Suomen 15 väkiluvultaan suurinta kaupunkia sekä Kerava ja Mikkeli. DNA valitsi tarkasteluun tämän jälkeen sellaisia riittävän suuria kouluja, joiden lähialueella oli teknisesti tunnistettavissa vertailuun soveltuva mobiilitukiasema. Kuopion ja Lappeenrannan koulukohteet todettiin jo teknisessä esiselvityksessä vertailutapaan soveltumattomiksi. Datan keräämisen jälkeen vertailusta poistettiin vielä ne tukiasemakohteet, joissa kesän lomakauden tason ylittävä liikenne syksyllä oli hyvin pieni suhteessa syksyn kokonaisliikenteeseen. Näissä tapauksissa koulun toimintaan mahdollisesti liittyvän datan erottelu kokonaisliikenteestä olisi ollut liian epäluotettavaa.

Lopulliseen vertailuun jäi 16 koulua 11 kaupungista: Espoon Saunalahden koulu ja Olarin koulun Olarinniityntien toimipiste, Tampereen Tesoman koulun Kohmankaaren koulutalo ja Hatanpään koulun Koivistontien koulutalo, Turun S:t Olofsskolan ja Luostarivuoren koulu, Jyväskylän Vaajakosken yhtenäiskoulu, Lahden Salpausselän koulu, Lähteen peruskoulu Launeen monitoimitalossa ja Kivimaan peruskoulu, Porin Kuninkaanhaan koulu, Kouvolan Urheilupuiston koulu, Vaasan Merenkurkun koulu, Hämeenlinnan Lyseon koulu, Keravan Keravanjoen koulu sekä Mikkelin Kalevankankaan koulu.

Tarkastelu sisältää DNA:n liittymien 4G- ja 5G-verkoissa siirtämän datan kokonaismäärän valituissa tukiasemissa. Kaikki data on täysin anonyymiä ja tukiasematasolle koottua, eikä tarkastelussa ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Koska tukiasemat palvelevat aina koulua laajempaa aluetta, DNA käytti kesä–heinäkuun lomakauden tyypillistä liikennetasoa karkeana arviona koulun ulkopuolisesta datankäytöstä.

Yksittäisten koulujen kohdalla esiintyneiden poikkeusviikkojen vaikutusta vähennettiin vertaamalla niitä ympäröivien viikkojen tyypilliseen liikenteeseen. Tämän jälkeen kesä–heinäkuun mediaaniliikenne vähennettiin kunkin koulun viikkodatasta, jotta tukiaseman muun ympäristön liikenne vaikuttaisi vertailuun mahdollisimman vähän. Lopullisessa analyysissä verrattiin neljää kokonaisuutta: kevättä 2025, syksyä 2025, kevättä 2026 ja syksyä 2026. Tarkastelu päättyi syksyn 2026 osalta viikolle 40. Koko otoksen tyypillistä muutosta kuvattiin koulukohtaisten muutosten mediaanilla. Tulokset ovat suuntaa antavia eivätkä mittaa yksittäisten oppilaiden datankäyttöä.

Koulukohtainen vaihtelu niitä palvelevien tukiasemien datamäärissä oli vertailussa huomattavaa. DNA ei ole selvittänyt tarkasteltujen koulujen oppilasmäärissä, tilojen käytössä, tukiasemien suuntauksessa tai lähiympäristössä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Yksittäisen koulun tukiasemaliikenteen muutosta ei siis tule tulkita suoraksi mittariksi oppilaiden puhelimenkäytöstä. Aineisto kuitenkin osoittaa suuntaa ja kertoo koulujen lähialueita palvelevien tukiasemien datamäärien ajallisesta kehityksestä kännykkäkiellon voimaantulon jälkeen.

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DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi