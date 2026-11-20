DNA vertaili: Kännykkäkiellon jälkeen moniin kouluihin jäi pysyvältä vaikuttava muutos datamäärissä
27.11.2026 08:00:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
DNA:n mobiiliverkon tukiasematasoiset datamäärät viittaavat siihen, että syksyllä 2025 voimaan tulleen koulujen kännykkäkiellon yhteydessä tapahtunut datamäärien pudotus jäi monessa koulussa pysyväksi. Syksyn 2026 taso oli vertailluissa kouluissa tyypillisesti yhä noin 40 prosenttia kevättä 2025 alempi. Koulukohtainen vaihtelu oli kuitenkin suurta.
Suomessa tuli elokuussa 2025 voimaan lakiin perustuva kännykkäkielto peruskoulun oppitunneille. Koulujen käytännöt ympäri Suomea olivat vaihdelleet tätä ennen suuresti, ja myös lakiin perustuvaa kännykkäkieltoa sovellettiin eri kouluissa eri tavoin. DNA tarkasteli tuolloin koulujen lähialueita palvelevien mobiilitukiasemien datamääriä ennen lain voimaantuloa ja sen jälkeen. Jo tuolloin todettiin datankäytön vähentyneen monen koulun ympäristössä selvästi kevään ja syksyn välillä, vaikka koulujen väliset erot olivat suuria.
Nyt tehty jatkovertailu arvioi muutoksen pysyvyyttä. Lopullisessa vertailussa tarkasteltiin 16 koulun viikkotason datamääriä keväällä 2025, syksyllä 2025, keväällä 2026 ja syksyllä 2026. Kullekin koululle muodostettiin ajanjaksokohtainen taso, minkä jälkeen koko otoksen tyypillistä kehitystä kuvattiin koulukohtaisten muutosten mediaanilla.
Vertailun mukaan datamäärä väheni tarkastelluissa kouluissa keväästä 2025 ensimmäiseen kännykkäkieltosyksyyn yli 50 prosenttia koulukohtaisten muutosten mediaanilla mitattuna. Syksystä 2025 syksyyn 2026 datankäyttö kasvoi tarkastelluissa kouluissa koulukohtaisten muutosten mediaanilla mitattuna noin 16 prosenttia, mikä vastasi DNA:n koko mobiiliverkon noin 16 prosentin kasvutrendiä syksyn 2025 ja syksyn 2026 välillä.
”Olennaista on katsoa koko aikajännettä. Monen koulun ympäristössä datamäärä putosi keväästä 2025 ensimmäiseen kännykkäkieltosyksyyn. Kahden syksyn välillä datankäyttö kasvoi vain mobiiliverkon yleisen trendin mukana. Datamäärien jatkuva kasvu perustuu ensisijaisesti asiakkaiden 5G-siirtymään ja palveluiden laadun parantumiseen, kuten parempaan kuvatarkkuuteen sekä video- ja live-sisältöjen määrälliseen kasvuun. Ei siis niinkään ihmisten pidempään puhelimenkäytön aikaan. Vain trendin mukaan kasvaneita datamääriä voidaan siis perustellusti arvioida niin, että kännykänkäyttö näiden tukiasemien lähellä on pysynyt ennallaan”, DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari kuvailee.
Syksyn 2025 pudotus näkyy yhä syksyn 2026 tasossa
Vertailtuja kouluja palvelevien tukiasemien kesätason ylittävät datamäärät olivat syksyllä 2026 koulukohtaisten muutosten mediaanilla mitattuna yhä noin 40 prosenttia kevättä 2025 alempana. Myös kevään 2026 datamäärät tukevat arviota siitä, ettei ensimmäisen kännykkäkieltosyksyn yhteydessä syntynyt tipahdus datamäärissä ollut vain hetkellinen syysilmiö.
Koulujen välillä on silti suuria eroja. Osassa kohteista lasku keväästä 2025 syksyyn 2026 oli huomattava, kun taas joissakin kouluissa datamäärä hieman palautui tai jopa kasvoi. Syksystä 2025 syksyyn 2026 viidessä koulussa datamäärä väheni ja kahdeksassa muutos jäi DNA:n mobiiliverkon yleistä 16 prosentin kasvutrendiä pienemmäksi.
”Tulokset eivät tarkoita, että sama kehitys näkyisi kaikissa kouluissa. Koulujen välillä on paljon eroja siinä, millaisia rajoituksia niillä oli kännykän käyttöön jo ennen lakimuutosta, ja lisäksi esimerkiksi koulukohtaiset oppilasmäärät ovat saattaneet kehittyä suuntaan tai toiseen. Isompaa kuvaa tarkastellessa ensimmäisen kännykkäkieltosyksyn laskeneiden datamäärien näyttäisi kuitenkin säilyneen”, Laari sanoo.
DNA suosittelee lykkäämään ensimmäisen älypuhelimen hankintaa
Koulujen kännykkärajoituksilla on vanhempien vahva tuki. DNA:n vuoden 2026 Koululaistutkimuksessa 91 prosenttia 5–16-vuotiaiden lasten vanhemmista kertoi olevansa tyytyväinen perusopetuslain muutokseen, joka kieltää älylaitteiden käytön oppitunneilla ilman lupaa. Lisäksi 79 prosenttia arvioi lapsensa koulun rajaavan puhelimen käyttöä riittävästi myös tauoilla ja siirtymissä.
DNA tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisia lasten digisuosituksia ja suosittelee lykkäämään lapsen ensimmäisen älypuhelimen hankintaa mahdollisimman pitkälle. Alle 13-vuotiaalle ei lähtökohtaisesti suositella omaa älypuhelinta. Jos puhelinta tarvitaan esimerkiksi koulumatkojen yhteydenpitoon, on hyvä vaihtoehto kellopuhelin tai muu rajatuilla ominaisuuksilla varustettu laite. Laitteesta riippumatta digitaalisten taitojen harjoitteluun tarvitaan aina myös läsnä olevaa aikuista.
Näin mobiilidatamäärien jatkovertailu tehtiin
Tarkastelun lähtöjoukoksi rajattiin Suomen 15 väkiluvultaan suurinta kaupunkia sekä Kerava ja Mikkeli. DNA valitsi tarkasteluun tämän jälkeen sellaisia riittävän suuria kouluja, joiden lähialueella oli teknisesti tunnistettavissa vertailuun soveltuva mobiilitukiasema. Kuopion ja Lappeenrannan koulukohteet todettiin jo teknisessä esiselvityksessä vertailutapaan soveltumattomiksi. Datan keräämisen jälkeen vertailusta poistettiin vielä ne tukiasemakohteet, joissa kesän lomakauden tason ylittävä liikenne syksyllä oli hyvin pieni suhteessa syksyn kokonaisliikenteeseen. Näissä tapauksissa koulun toimintaan mahdollisesti liittyvän datan erottelu kokonaisliikenteestä olisi ollut liian epäluotettavaa.
Lopulliseen vertailuun jäi 16 koulua 11 kaupungista: Espoon Saunalahden koulu ja Olarin koulun Olarinniityntien toimipiste, Tampereen Tesoman koulun Kohmankaaren koulutalo ja Hatanpään koulun Koivistontien koulutalo, Turun S:t Olofsskolan ja Luostarivuoren koulu, Jyväskylän Vaajakosken yhtenäiskoulu, Lahden Salpausselän koulu, Lähteen peruskoulu Launeen monitoimitalossa ja Kivimaan peruskoulu, Porin Kuninkaanhaan koulu, Kouvolan Urheilupuiston koulu, Vaasan Merenkurkun koulu, Hämeenlinnan Lyseon koulu, Keravan Keravanjoen koulu sekä Mikkelin Kalevankankaan koulu.
Tarkastelu sisältää DNA:n liittymien 4G- ja 5G-verkoissa siirtämän datan kokonaismäärän valituissa tukiasemissa. Kaikki data on täysin anonyymiä ja tukiasematasolle koottua, eikä tarkastelussa ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Koska tukiasemat palvelevat aina koulua laajempaa aluetta, DNA käytti kesä–heinäkuun lomakauden tyypillistä liikennetasoa karkeana arviona koulun ulkopuolisesta datankäytöstä.
Yksittäisten koulujen kohdalla esiintyneiden poikkeusviikkojen vaikutusta vähennettiin vertaamalla niitä ympäröivien viikkojen tyypilliseen liikenteeseen. Tämän jälkeen kesä–heinäkuun mediaaniliikenne vähennettiin kunkin koulun viikkodatasta, jotta tukiaseman muun ympäristön liikenne vaikuttaisi vertailuun mahdollisimman vähän. Lopullisessa analyysissä verrattiin neljää kokonaisuutta: kevättä 2025, syksyä 2025, kevättä 2026 ja syksyä 2026. Tarkastelu päättyi syksyn 2026 osalta viikolle 40. Koko otoksen tyypillistä muutosta kuvattiin koulukohtaisten muutosten mediaanilla. Tulokset ovat suuntaa antavia eivätkä mittaa yksittäisten oppilaiden datankäyttöä.
Koulukohtainen vaihtelu niitä palvelevien tukiasemien datamäärissä oli vertailussa huomattavaa. DNA ei ole selvittänyt tarkasteltujen koulujen oppilasmäärissä, tilojen käytössä, tukiasemien suuntauksessa tai lähiympäristössä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Yksittäisen koulun tukiasemaliikenteen muutosta ei siis tule tulkita suoraksi mittariksi oppilaiden puhelimenkäytöstä. Aineisto kuitenkin osoittaa suuntaa ja kertoo koulujen lähialueita palvelevien tukiasemien datamäärien ajallisesta kehityksestä kännykkäkiellon voimaantulon jälkeen.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj
Flunssakausi on täällä: 5 vinkkiä puhelimen pitämiseksi puhtaana20.11.2026 09:05:00 EET | Tiedote
Etenkin pienten lasten vanhemmat tunnistavat ilmiön selvästi: samalla kun lehdet ovat tippuneet puista ja ensilumi on ajankohtainen, alkaa ympäriltä kuulua niiskutusta ja köhimistä. Flunssakausi ajoittuu Suomessa tyypillisesti juuri marras–helmikuulle, jolloin useat eri hengitystievirukset kiertävät samanaikaisesti. Puhelin on monella pitkin päivää käsissä, joten myös sen pinnalle kertyy helposti käsistä ja ympäristöstä peräisin olevia mikrobeja. DNA:n laitemyynnin puhelimista vastaava valikoimapäällikkö Tuomo Seppänen kertaa tärkeimmät ohjeet puhelimen hygieniasta huolehtimiseen.
Cold and flu season is here: 5 tips for keeping your phone clean20.11.2026 09:05:00 EET | Press release
Parents of young children in particular will recognise the signs: as the leaves fall and the first snow approaches, sniffles and coughs begin to be heard all around. In Finland, the cold and flu season typically falls between November and February, when several respiratory viruses circulate at the same time. Many of us handle our phones throughout the day, allowing microbes from our hands and surroundings to accumulate easily on their surfaces. Tuomo Seppänen, Category Manager responsible for phones at DNA, shares some simple rules for good phone hygiene.
Kovimmat datapäivät 2026: Viikonloput, urheilu ja pelijulkaisut näkyivät mobiiliverkon superpäivissä – jouluaatto yllättää iloisesti18.11.2026 12:05:00 EET | Tiedote
DNA:n mobiiliverkon vuoden kaksi vilkkainta peräkkäistä latauspäivää osuivat maaliskuun poikkeuksellisen runsaaseen suoratoistoviikonloppuun. Lauantaina 14. maaliskuuta liikenne ylitti tarkastelujakson päivämediaanin 35 prosentilla ja sunnuntaina 15. maaliskuuta lähes 49 prosentilla. Yksittäisen tapahtuman sijaan piikkejä selittää todennäköisimmin useiden kansainvälisten moottori- ja talviurheilutapahtumien sekä muun viikonlopun urheilutarjonnan sekä ohjelmistopäivitysten yhteisvaikutus.
Busiest data days of 2026: Weekends, sports and game releases drove mobile network superdays - with a welcome Christmas Eve surprise18.11.2026 12:05:00 EET | Press release
The two busiest consecutive download days of the year on DNA's mobile network fell during an exceptionally streaming-heavy weekend in March. On Saturday 14 March, traffic was 35% above the daily median for the review period, and on Sunday 15 March it was nearly 49% higher. Rather than a single event, the peaks were most likely caused by a combination of several international motor racing and winter sports events, other sports coverage over the weekend, and software updates.
DNA on Perhevapaamyönteinen työpaikka 2026 – perheelle on tilaa työelämässä6.11.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Mothers in Business (MiB) on valinnut DNA:n Perhevapaamyönteiseksi työpaikaksi 2026. Tunnustuksen perusteluissa korostuvat työntekijän mahdollisuus vaikuttaa perhevapaidensa järjestämiseen sekä tuki työhön paluuseen ja oman uran suunnitteluun. DNA:lla perheystävällisyys on osa pitkäjänteisesti rakennettua työkulttuuria, jossa työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamista tuetaan käytännön ratkaisuilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme