Talvinen korkeapaine väistyy – lauha lounaisvirtaus voimistuu
26.11.2026 14:25:14 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Säässä tapahtuu käänne lauhempaan viikonloppuna. Joulukuu alkaa ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämmässä säässä.
Ilmatieteen laitoksen 26. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan Fennoskandian yllä oleva korkeapaine väistyy viikonlopun aikana Baltiaan. Samalla ilmavirtaus kääntyy lounaiseksi, sää alkaa lauhtua ja pilvisyys lisääntyä.
"Tulevan viikonlopun ajan lämpötila on edelleen enimmäkseen pakkasen puolella koko maassa ja pilvisyys on vaihtelevaa. Etelässä lämpötila nousee suojalle sunnuntaina", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eero Hallavo.
Ensi viikon maanantaina Suomen yli kulkee sadealue: Lapissa sade tulee lumena, muualla olomuoto vaihtelee. Sadealueen myötä Suomeen saapuu kosteaa ilmaa, ja sää muuttuu tihkusateiseksi. Viikon mittaan sateen olomuoto alkaa vaihdella myös Lapissa. Utua ja sumua esiintyy ajoittain liki koko maassa.
Lämpötila on jaksolla enimmäkseen nollan ja +5 asteen välillä; lämpötilat ovat noin 1–3 astetta ajankohdan tavanomaisia lukemia korkeampia.
"Säätilaan ei ole odotettavissa pitkäkestoisia muutoksia, mutta on mahdollisuuksien rajoissa, että ensi viikon lopulla Suomeen ulottuu hetkellinen korkeapaineen selänne, jolloin pilvisyys alkaa rakoilla ja pikkupakkasta voi esiintyä myös etelässä", Hallavo sanoo.
Paukkupakkasia ei kuitenkaan ole näköpiirissä edes Lappiin.
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Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
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