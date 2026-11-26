MTK:n Viljanen: Ovatko vain metsänomistajat vastuussa luontoteoista? – Hallitukselta vaaditaan lakimuutosta
27.11.2026 08:42:53 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen vaatii hallitusta tuomaan välittömästi eduskuntaan esityksen luonnonsuojelulain lajisuojelua koskevien korvausperusteiden säätämisestä. Viljasen mukaan uudet viranomaisohjeistukset uhkaavat kääntyä luonnonsuojelua vastaan.
Pääministeri Orpon hallitus lupasi ohjelmassaan välttää pakkosuojelua ja uusia maanomistajille ilman korvausta koituvia rajoituksia. Viljanen pitää erittäin valitettavana, ettei hallituksen lupaus harmaan suojelun ehkäisemisestä ole toteutumassa.
Hallitus on vauhdittanut suuria investointihankkeita keskittämällä luonnonsuojelulain valvonnan ja ohjeistuksen valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle (LVV). Viljasen mukaan keskittämisen riskinä on, että eri käytännöistä valitaan tiukin ja samalla unohdetaan päätösten elinkeino- ja aluetalousvaikutukset.
Viimeaikaisten uutisten perusteella pahimmat pelot näyttävät Viljasen mukaan toteutuvan. Petolinnun pesäpuun ympäristön tai liito-oravan reviirin turvaamisesta voi aiheutua metsänomistajalle kymmenientuhansien eurojen tulonmenetyksiä ilman toimivia korvausperusteita.
– Vapaaehtoisia luontotekoja tehneitä metsänomistajia ollaan rankaisemassa kohtuuttoman suurilla käyttörajoituksilla. Kuka uskaltaa jatkossa lisätä metsiinsä lahopuuta tai suosia järeitä haapoja, jos siitä voi seurata kohtuuttomia tulonmenetyksiä? Tämä ei ole luonnon eikä elinkeinojen etu, Viljanen sanoo.
Vastuu luontoteoista on kannettava yhdessä
Viljanen pitää nykyistä kehitystä perustuslain hengen vastaisena. Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Viljanen muistuttaa, ettei vastuu siis kuulu yksin viljelijöille ja metsänomistajille.
– Eri tahojen intressit huomioiva ja tilanteen selkiyttävä lakimuutos olisi etenkin luonnonsuojelun etu. Turvaamalla maanomistajien omaisuudensuojan hallitus turvaa samalla ”ilmaisten” luontotekojen jatkumisen maamme metsissä. Tästä varmasti kiittäisivät sekä Suomen luonto että maanomistajat, Viljanen painottaa.
Lisätietoja:
MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen, 050 525 2727
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK:n Hemmilä varoittaa uuden ajan kolonialismista: Maaseudulle eivät saa jäädä vain investointien haitat26.11.2026 09:13:54 EET | Tiedote
Suomi tarvitsee datakeskus-, energia- ja sähkönsiirtoinvestointeja. Ne tarjoavat merkittävän mahdollisuuden uuteen kasvuun, mutta investointien pelisääntöjen on oltava oikeudenmukaiset ja kestettävä myös tulevaisuuden kasvupaineet. MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii, että maanomistajat saavat osuuden heidän maitaan hyödyntävien hankkeiden tuotoista. Hemmilä puhui tänään MTK:n valtuuskunnan kokouksessa Espoossa.
MTK esittää Meidän ruoka -rahastoa suomalaisen ruoan tulevaisuuden vahvistamiseksi25.11.2026 14:00:00 EET | Tiedote
MTK esittää uuden Meidän ruoka -rahaston perustamista vahvistamaan suomalaista ruokakulttuuria, suomalaisen ruoan arvostusta ja koko ruokaketjun elinvoimaa. Aloitteen toi julki puheenjohtaja Tero Hemmilä puheessaan MTK:n valtuuskunnan kokouksessa keskiviikkona.
MTK:n Viljanen: Ennallistamisen laskusta ei euroakaan maanomistajille25.11.2026 13:33:31 EET | Tiedote
MTK:n valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona ja torstaina syyskokoukseensa Espoon Hanasaaressa. Kokouksen avannut MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen nosti puheessaan esiin maanomistajien omaisuudensuojan sekä kotimaisen ruoantuotannon merkityksen Suomen huoltovarmuudelle.
MEDIAKUTSU: MTK:n valtuuskunta kokoontuu Espoossa 25.–26. marraskuuta18.11.2026 16:08:10 EET | Tiedote
MTK:n valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseensa 25.–26. marraskuuta Hanasaaren kulttuurikeskukseen Espooseen. Kokouksessa käsitellään maa- ja metsätalouden ajankohtaisia kysymyksiä, MTK:n tulevan vuoden tavoitteita sekä järjestön tulevaisuuden linjauksia.
Lannassa on ravinteita, joista maksetaan maailmanmarkkinoilla yhä enemmän” – lannoitteiden kallistuminen muuttaa kierrätysravinteiden käyttöä18.11.2026 12:23:26 EET | Tiedote
Lannoitteiden hinnannousu lisää maatalouden tuotantokustannuksia, mutta samalla se voi tehdä lannan ja muiden kierrätysravinteiden hyödyntämisestä aiempaa kannattavampaa. MTK:n asiantuntija Heikki Aro muistuttaa, että lannassa on samoja kasvien tarvitsemia pääravinteita kuin kaupallisissa lannoitteissa. Haaste on saada ravinteet kustannustehokkaasti sinne, missä niitä tarvitaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme