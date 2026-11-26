Pääministeri Orpon hallitus lupasi ohjelmassaan välttää pakkosuojelua ja uusia maanomistajille ilman korvausta koituvia rajoituksia. Viljanen pitää erittäin valitettavana, ettei hallituksen lupaus harmaan suojelun ehkäisemisestä ole toteutumassa.

Hallitus on vauhdittanut suuria investointihankkeita keskittämällä luonnonsuojelulain valvonnan ja ohjeistuksen valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle (LVV). Viljasen mukaan keskittämisen riskinä on, että eri käytännöistä valitaan tiukin ja samalla unohdetaan päätösten elinkeino- ja aluetalousvaikutukset.

Viimeaikaisten uutisten perusteella pahimmat pelot näyttävät Viljasen mukaan toteutuvan. Petolinnun pesäpuun ympäristön tai liito-oravan reviirin turvaamisesta voi aiheutua metsänomistajalle kymmenientuhansien eurojen tulonmenetyksiä ilman toimivia korvausperusteita.

– Vapaaehtoisia luontotekoja tehneitä metsänomistajia ollaan rankaisemassa kohtuuttoman suurilla käyttörajoituksilla. Kuka uskaltaa jatkossa lisätä metsiinsä lahopuuta tai suosia järeitä haapoja, jos siitä voi seurata kohtuuttomia tulonmenetyksiä? Tämä ei ole luonnon eikä elinkeinojen etu, Viljanen sanoo.

Vastuu luontoteoista on kannettava yhdessä

Viljanen pitää nykyistä kehitystä perustuslain hengen vastaisena. Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Viljanen muistuttaa, ettei vastuu siis kuulu yksin viljelijöille ja metsänomistajille.

– Eri tahojen intressit huomioiva ja tilanteen selkiyttävä lakimuutos olisi etenkin luonnonsuojelun etu. Turvaamalla maanomistajien omaisuudensuojan hallitus turvaa samalla ”ilmaisten” luontotekojen jatkumisen maamme metsissä. Tästä varmasti kiittäisivät sekä Suomen luonto että maanomistajat, Viljanen painottaa.

Lisätietoja:

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen, 050 525 2727