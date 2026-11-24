THL viikolla 49/2026
26.11.2026 15:35:06 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Uutiset
- ti 1.12. Lähes puolet hiv-tartunnoista todetaan viiveellä - oikeus hivin ehkäisyyn, testaukseen ja hoitoon kuuluu kaikille. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Blogit
- ma 30.11. Rohkeus puhua ja lupa kysyä seksuaaliväkivallasta. Kirjoittajat: Jenni Krogell, kehittämispäällikkö, THL, Jenni Rautio, hankekoordinaattori, Varha ja Anneli Weiste, erikoissuunnittelija, THL
- ti 1.12. Vastuuta päihde- ja riippuvuushaittojen kustannuksista on jaettava laajemmin. Kirjoittajat: Minna Kesänen, kehittämispäällikkö, THL ja Jaana Markkula, kehittämispäällikkö, THL
- ke 2.12. Hyvä tavoite, raskas reitti – mitä 25 miljoonan euron valtionavustus opetti järjestörahoituksesta? Kirjoittajat: Anri Niskala, erityisasiantuntija, järjestö- ja seurakuntayhteistyö sekä kumppanuudet, Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Tapani Kauppinen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisätietoa:
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THL:n tilastojen julkaisukalenteri
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL ehdottaa Suomeen elintarvikkeiden terveysperusteista veromallia – pienikin muutos ruokatottumuksissa parantaa terveyttä24.11.2026 00:00:00 EET | Tiedote
THL esittää, että tulevalla hallituskaudella Suomessa otetaan käyttöön elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli. Sen tavoitteena on ohjata kulutusta terveellisempään suuntaan ja tukea väestön terveyttä, mikä säästäisi pitkällä aikavälillä terveydenhuollon kustannuksia.
Ylipaino ja lihavuus ovat edelleen yleisiä lapsilla - tarvitsemme terveellisiä valintoja tukevia ohjauskeinoja23.11.2026 00:01:00 EET | Tiedote
THL:n tuoreen tilaston mukaan ylipaino ja lihavuus ovat lapsilla edelleen yleisiä, mutta tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2024 verrattuna. Vuonna 2025 ylipainoa tai lihavuutta oli 26 prosentilla 2–16-vuotiailla pojista ja 18 prosentilla tytöistä.
THL vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin m-rokosta19.11.2026 16:48:34 EET | Tiedote
Varsinaissuomalaiseen päiväkotiin liittyvä m-rokkotapaus voi herättää huolta. Jatkotartuntojen riski on kuitenkin pieni. THL on julkaissut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin m-rokosta, sen tartuntatavoista, taudin vakavuudesta, hoidosta sekä jatkotartuntojen ehkäisystä.
Nuorten ravintoaineiden saanti osoittaa tarpeen lisätä kasvisten, marjojen, hedelmien ja täysjyväviljan osuutta ruokavaliossa19.11.2026 00:00:00 EET | Tiedote
Nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan nuoret saavat ravinnosta proteiinia, rasvoja ja hiilihydraatteja keskimäärin suositusten mukaisesti, mutta rasvan ja hiilihydraattien laatua tulisi parantaa. Nuorten kasvun ja kehityksen kannalta monien tärkeiden vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti on suurella osalla liian vähäistä.
Mediakutsu: Suuri terveysverokeskustelu Oodissa ti 24.11. – mukana poliitikkoja, tutkijoita ja asiantuntijoita18.11.2026 10:16:02 EET | Kutsu
Tervetuloa suureen päättäjäkeskusteluun elintarvikkeiden terveysperusteisesta verotuksesta ja muista ohjauskeinoista, joilla voidaan edistää terveellisiä ruokavalintoja Suomessa. Kutsumme myös median edustajat kuulemaan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja poliitikkojen ajatuksia toteutettavista keinoista.
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