FA:n Ahosniemi ja Telan Sirén: Eläkeyhtiöiden yhdistäminen olisi suomalaisille karhunpalvelus
27.11.2026 06:30:00 EET | Finanssiala ry | Tiedote
Valtiovarainministeriö väläyttää sopeuttamislistassaan yksityisalojen työeläkevakuuttajien yhdistämistä. Näistä suurimpia ovat työeläkeyhtiöt. Säästöjä haettaisiin hallinto- ja sijoituskuluista.
Työeläkejärjestelmän kustannustehokkuutta ja sijoitustoimintaa voi ja pitää jatkuvasti parantaa. Mutta tästä ei seuraa, että 300 miljardin euron eläkevarojen keskittäminen yhdelle toimijalle olisi järkevää.
Yksityiset työeläkevakuutusyhtiöt ovat jatkuvasti tehostaneet toimintaansa. Yhtiöiden liikekulujen suhde vakuutettuun TyEL-palkkasummaan ja YEL-työtuloon on lähes puolittunut vuosien 2013–2017 tasosta vuosiin 2023–2025.
Tämä kehitys ei puolla ajatusta, että tehokkuutta voitaisiin saavuttaa vain keskittämällä. Päinvastoin kilpailu kannustaa eläkevakuuttajia tehostamaan toimintaansa.
Sijoitustoiminnan kuluista on huomattava se, että erilaisiin omaisuusluokkiin sijoittaminen on eri hintaista. Eläkevakuuttajilla on matalakuluisten osakesijoitusten lisäksi runsaasti sijoituksia muunlaisissa omaisuuslajeissa, jotka hajauttavat riskiä, mutta tuovat myös tuottoja. Sellaisia ovat esimerkiksi kiinteistösijoitukset ja sijoitukset suomalaisiin start up -yhtiöihin. Tällaisten omaisuuslajien hallinnointikustannukset ovat luonnollisesti suurempia kuin puhdas indeksisijoittaminen.
Yksityisalojen työeläkejärjestelmä rakennettiin alun perin tietoisesti usean toimijan varaan, koska työntekijöiden eläkevaroja ei haluttu keskittää. Mikäli työeläkevaroja hallinnoitaisiin vain yhdessä yhtiössä, loisi se isomman riskin valtion puuttumisesta varojen käyttöön. Riski ei ole vain teoreettinen: Unkarissa ja Puolassa valtio on ottanut eläkejärjestelmän rahoja haltuunsa ja käyttänyt esimerkiksi velan vähentämiseen. Suomen kansaneläkeuudistuksessa 1957 eläkesäästöt käytettiin uuden järjestelmän rahoittamiseen. Nykyisin valtio tekee omasta eläkerahastostaan VER:stä miljardiluokan siirtoja valtion talousarvioon.
Suomalainen työeläkejärjestelmä on monella mittarilla maailman parhaimpien joukossa. Tuoreessa Marshin 55 maan vertailussa suomalainen eläkejärjestelmä arvioitiin peräti parhaimmaksi hallinnon luotettavuudessa, jossa painotetaan muun muassa eläkejärjestelmän toimintakykyä ja hallintokulujen kohtuullisuutta. On kyseenalaista, saavutettaisiinko yhdistämisellä lopulta säästöjä lainkaan, kun kilpailu poistuisi. Pienten lyhytnäköisten säästöjen hakemisessa on suuri vaara siitä, että mukana hukattaisiin jotain hyvin arvokasta.
Saara-Sofia Sirén
toimitusjohtaja
Työeläkevakuuttajat TELA ry
050 513 2051
Arno Ahosniemi
toimitusjohtaja
Finanssiala ry
040 588 6834
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
”Mihin rehellinen ihminen tarvitsee 150 prepaid-liittymää?” – Suomi on huijareiden silmissä maailman teknologista kärkeä: sekä hyvässä että pahassa24.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomi on maailman kärkeä kalasteluhuijausten teknisessä suojauksessa. Samaan aikaan älypuhelinten ja muiden teknisten laitteiden yleisyys tekee Suomesta houkuttelevan kohteen rikollisille. Suomessa kalasteluhuijausten tehtailua helpottaa se, että prepaid-liittymiä voi ostaa rajattomasti. Sami Kieksi: Digihuijaukset -dokumenttisarjan kolmas jakso käsittelee tietojenkalastelua ja turvatilipetoksia. Se esitetään Nelosella ja Ruutu-palvelussa 24.11.2026.
Finvoice-laskujen katselu selaimessa muuttuu 17.11.2026 - muutos voi vaatia yritykseltäsi toimenpiteitä13.11.2026 12:55:34 EET | Tiedote
Finvoice-verkkolaskujen katseluun selaimella on tulossa merkittävä muutos. Muutoksen myötä vastaanotettu Finvoice-lasku ei välttämättä enää näy verkkoselaimessa helposti luettavassa muodossa. Laskun sisältö tai välitys ei kuitenkaan muutu. Muutos voi vaatia Finvoicen sivuilta ohjelman käyttöä. Jos yritys käyttää laskujen käsittelyyn taloushallinto- tai muuta valmisohjelmistoa, kannattaa muutoksen vaikutukset varmistaa ohjelmiston toimittajalta. Uudistus koskee yrityksiä, jotka katselevat vastaanottamiaan Finvoice-laskuja verkkoselaimessa. Kuluttajilta tai laskuja lähettäviltä yrityksiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. FA:n Finvoice-sivulta saa ladattua ohjelman, jonka avulla Finvoice-laskut voidaan näyttää luettavassa muodossa muutoksen jälkeen. Muutos tulee voimaan 17.11.2026. Finvoice on Suomessa yleisesti käytetty verkkolaskuformaatti, jonka avulla laskun tiedot siirtyvät sähköisesti järjestelmästä toiseen. Se tekee laskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta sujuvampaa ja vähen
FA:n Ahosniemi ja Telan Sirén eduskunnalle: Korjatkaa rahastojen verolakiesitys – muuten eläkeuudistuksen sijoitusuudistuksen hyödyt uhkaavat vesittyä13.11.2026 08:00:10 EET | Tiedote
Finanssiala ry ja Työeläkevakuuttajat Tela vaativat korjausta kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen verotusta uudistavaan lakiesitykseen. Esityksen nykyinen muoto vaikeuttaisi työeläkevakuuttajien sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin ja voisi siten heikentää työeläkevarojen sijoitustuottoja.
OP Pohjola yhteisöverokärjessä – finanssialan verokädenjäljellä rakentaisi kaksi päiväkotia Suomen joka kuntaan, lisäverot uhkaisivat kasvua12.11.2026 09:48:27 EET | Tiedote
Finanssiala oli taas toimialana yksi suurimmista verojen maksajista Suomessa vuonna 2025. Finanssialan koko verokädenjälki oli 5,86 miljardia euroa. Verokädenjälki kasvoi viime vuodesta noin 208 miljoonaa euroa. Toimialan veropotilla voitaisiin rakentaa kaksi päiväkotia jokaiseen Suomen kuntaan. Alan yritykset maksoivat yhteisöveroa yhteensä 1,19 miljardia euroa. Koko Suomen yhteisöverotilaston kärkikolmikon muodostavat OP Pohjola 338,6 miljoonalla eurolla, Supercell 216,4 miljoonalla ja Nordea 200,1 miljoonalla. 25 suurimman veronmaksajan joukkoon mahtuvat finanssiyhtiöistä Danske Bank sijalla 10, Sampo (11.), LähiTapiola (13.), Mandatum (20.) ja SEB (24.). Olemme laskeneet yhteistyössä veropalveluja tarjoavan Deloitten kanssa, paljonko finanssikonsernit tytäryhtiöineen ovat maksaneet veroja ja listanneet Suomen suurimmat yhteisöveronmaksajat kaikilta toimialoilta.
Sijoittajat jäivät lokakuussa odottavalle kannalle – osakerahastoista maailmarahastot kiinnostivat10.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Rahastojen nettomerkinnät tyrehtyivät lokakuussa ja jäivät 45 miljoonaan euroon. Rahastopääomat kasvoivat noin 225 miljardiin euroon markkinoiden positiivisen kehityksen tukemana. Osakerahastoissa sijoittajien kiinnostus kohdistui erityisesti maailmanlaajuisesti sijoittaviin rahastoihin. Amerikka-rahastoista vedettiin rahaa pois.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme