Joka kolmas sekunti yhden tytön lapsuus päättyy lapsiavioliittoon
27.11.2026 02:00:00 EET | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Maailman valtiot ovat sitoutuneet lopettamaan lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä. Tästä huolimatta lähes joka kolmas sekunti yksi tyttö joutuu naimisiin, toteaa Pelastakaa Lapset ensimmäisen kansainvälisen lapsi-, varhais- ja pakkoavioliittojen vastaisen päivän yhteydessä.
Pelastakaa Lasten mukaan edistys lapsiavioliittojen lopettamisessa on lähes pysähtynyt. Miljoonat tytöt ovat edelleen vaarassa menettää turvallisuutensa, lapsuutensa sekä mahdollisuutensa kouluttautua.
Lapsiavioliittojen yleisyys maailmassa on vähentynyt vuodesta 2014 vain 3,4 prosenttiyksikköä, 21,9 prosentista 18,5 prosenttiin vuonna 2025. Sekä Pelastakaa Lasten että UNICEFin kokoamien tilastojen mukaan edistys on viime vuosina ollut lähes pysähdyksissä. Näillä näkymin tavoite lopettaa lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä jää saavuttamatta.
Girls Not Brides -verkoston arvion mukaan vuosittain noin 12 miljoonaa tyttöä joutuu avioliittoon ennen 18 vuoden ikää, eli yksi tyttö joka kolmas sekunti. Varhaisten avioliittojen yleisyyteen vaikuttavat muun muassa aseelliset konfliktit, ilmastokriisit, pakolaisuus, taloudelliset paineet sekä kansainvälisen avun rahoituksen väheneminen.
Gazassa YK:n tuoreimmat tiedot osoittavat varhaisten ja pakkoavioliittojen lisääntyneen merkittävästi. Vuoden 2026 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen välillä tapausten määrä kasvoi 123 prosenttia. Vaikka suurin osa raportoiduista tapauksista (67%) koski 18–59-vuotiaita naisia, 12–17-vuotiaiden tyttöjen osuus tapauksista oli 16 prosenttia.
Vaikka tilanne jatkuu maailmanlaajuisesti hälyttävänä, on monissa maissa kuitenkin kyetty merkittävästi vähentämään lapsiavioliittojen yleisyyttä esimerkiksi panostamalla tyttöjen oikeuksiin ja suojeluun.
Esimerkiksi Bangladeshissa lapsiavioliittojen määrä on vähentynyt selvästi. Alle 18-vuotiaana avioituneiden 20–24-vuotiaiden naisten osuus on vuosien 2000–2025 välillä laskenut 62 prosentista 47 prosenttiin. Myönteisen kehityksen tautalla ovat pitkäjänteinen poliittinen sitoutuminen sekä investoinnit sosiaaliturvaan, tyttöjen koulutukseen ja voimaannuttamiseen, asennemuutostyöhön sekä sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyyn.
– Jokaisella tytöllä tulisi olla oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan, myös siitä, avioituuko hän, milloin ja kenen kanssa. Yksikään tyttö ei saisi joutua avioliittoon vastoin tahtoaan tai liian nuorena, vaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus kasvaa aikuiseksi turvassa väkivallalta, pakottamiselta ja syrjinnältä, sanoo Kaisa Leikola, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.
Pelastakaa Lapset vaatii hallituksia, kehitysyhteistyön rahoittajia ja muita kansainvälisiä tahoja kiireellisesti lisäämään rahoitusta lapsiavioliittojen ehkäisyyn. Tämä tarkoittaa esimerkiksi panostuksia tyttöjen koulutukseen, lastensuojelun vahvistamiseen sekä tyttöjen mahdollisuuksiin vaikuttaa omaa elämää koskeviin päätöksiin.
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Toimituksille tiedoksi
YK:n yleiskokous hyväksyi 4. syyskuuta 2026 päätöslauselman A/RES/80/309, jolla marraskuun 27. päivä julistettiin kansainväliseksi lapsi-, varhais- ja pakkoavioliittojen vastaiseksi päiväksi. Päätöslauselmassa todetaan, että nämä haitalliset käytännöt loukkaavat ihmisoikeuksia ja heikentävät niiden toteutumista. Nämä voivat vaarantaa pääsyn koulutukseen, terveyspalveluihin ja toimeentulomahdollisuuksiin sekä estää ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen.
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Yhteyshenkilöt
Max HolmTiedottajaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin (betjänar även på svenska)
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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