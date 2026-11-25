SDP:n Pia Viitanen: SDP on vaihtoehto oikeiston eläkeleikkauksille
26.11.2026 17:36:38 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen vastaa kokoomuksen Pia Kaumalle ja muistuttaa hallituksen karmeasta saldosta taloudessa ja työllisyydessä. Viitanen katsoo, että nykyiset hallituspuolueet ovat sopineet leikkaavansa eläkkeistä, jos oikeistovalta jatkuu vaalien jälkeen.
– Kokoomuksella ei ole varaa puhua työpaikoista ja talouskasvusta tämän hallituskauden jäljiltä. Hallituksen saldo on tuoreimpien työllisyyslukujen valossa aivan karmea ja suomalaisten yritysten konkurssit ovat ennätystasolla, Pia Viitanen sanoo.
– SDP:n tuore vaihtoehtobudjetti osoittaa, että kaiken voi tosiaankin tehdä reilummin. Kun yritykset ja osingonsaajat osallistuvat talkoisiin. työssäkäyvien verotusta voidaan keventää ja tuloeroja kaventaa. Samalla työllisyys vahvistuu enemmän, kuin hallituksen vaihtoehdossa.
Viitanen nostaa esiin erot SDP:n ja oikeiston vaihtoehdoissa tulevalle vaalikaudelle. Kokoomus on yhdessä perussuomalaisten kanssa ehdottanut koko sopeutusurakan toteuttamista pelkillä leikkauksilla.
– Puolueiden julkaisemista sopeutusesityksistä näkee, mitä se käytännössä tarkoittaisi. Kaksi miljardia pois eläkkeistä. Perussuomalaiset on jo avoimesti kertonut jäädyttävänsä eläkeindeksin. Kokoomuksen eläkeimurin osalta on vielä epäselvää, kuinka suurelta osin he leikkaisivat nykyisiltä eläkeläisiltä ja kuinka suuri osa vietäisiin työelämässä olevien tulevasta eläketurvasta. Varmaa on kuitenkin se, että oikeistovallan jatkuminen tarkoittaa eläkkeistä leikkaamista, Viitanen sanoo.
– Tämäkö on Kauman mielestä turvallinen ja kansalaisissa luottamusta herättävä vaihtoehto?
Viitanen muistuttaa myös muiden kokoomuksen sopeutusohjelmaan sisältyvien leikkausten mittakaavasta.
– Terveydenhuollon kahden miljardin suora leikkaus on kaksinkertainen niihin tuottavuus- ja tehokkuustoimiin, joita SDP on esittänyt ja kokoomus nyt kauhistelee. Jättileikkaukset ovat väistämätön seuraus siitä, että verotoimet ja hyvätuloisten osallistuminen suljetaan pois vaihtoehdosta, Viitanen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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