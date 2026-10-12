TekojenTiistaita eli kansainvälistä GivingTuesday-päivää vietetään tänä vuonna tiistaina 1. joulukuuta. Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa antamisen, auttamisen ja yhteisöllisyyden voimasta. GivingTuesday-päivään liittyviä tapahtumia järjestetään yli 150 maassa.

Rahan lahjoittaminen on yksi tapa auttaa. Lahjoittamisen lisäksi jokainen meistä voi innostaa omia läheisiä tukemaan tärkeää asiaa. Monet pyytävät lahjoituksia itselle merkitykselliseen kohteeseen esimerkiksi merkkipäivän tai urheilusuorituksen yhteydessä. Lisäksi lahjoitusten kerääminen muistokeräyksen muodossa menehtyneen läheisen muistoksi on tapa kunnioittaa vainajan elämää.

Usein lahjoituspyynnöissä kerrotaan tilinumero, jonne haluamansa rahasumman voi ohjata. Suosiotaan ovat helppoutensa ja luotettavuutensa takia lisänneet myös monen järjestön tarjoamat keräysalustat.

Keräysalustojen käytössä on vielä kasvunvaraa Suomessa

Keräysalustaa tarjoava iRaiser toimii Suomen lisäksi monissa muissa maissa. Yleisimmin omia keräyksiä toteutetaan Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

’’Suomalaisten järjestöjen hyväksi järjestetyistä keräyksistä eniten varoja kerätään muistokeräyksillä. Syntymäpäivä- ja merkkipäiväkeräykset puolestaan tuovat järjestöille eniten uusia lahjoittajia. Suuret vuosittaiset kampanjat, kuten Sylva ry:n Team Rynkeby ja Syöpäsäätiön Roosa nauha, onnistuvat tavoittamaan runsaasti sekä varainhankkijoita että lahjoittajia’’, kertoo iRaiserin Pohjoismaiden maajohtaja Loui Ohlendorff.

Omiin keräyksiin saadaan keskimäärin lähes 30 lahjoitusta ja annettujen lahjoitusten keskisumma on noin 35 euroa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen keräykset tuottavat noin 15 prosenttia vähemmän varoja yksittäistä kampanjaa kohden. Tämä johtuu pienemmästä lahjoitusten määrästä.

Liikuntahaasteilla kerätään merkittäviä summia

Keräyksen järjestäminen oman urheilusuorituksen yhteydessä on lisännyt suosiota. Tuore esimerkki on Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n Suomi juosten -kampanja. Moona Havula ja Rita Tuononen juoksivat viime kesänä Nuorgamista Hankoon ja keräsivät matkansa aikana 164 465 euroa nuorten mielenterveystyöhön. Kampanja palkittiin Vuoden varainhankintatekona 2026 Finnish Comms Awards -kilpailussa. Keräysvaroilla Yeesi pääsee käynnistämään Lempeyttä liikuntaan -hankkeen.

Liikuntahaasteeseen liittyvää hyväntekemistä voi toteuttaa myös pitkäjänteisenä toimintana. Yksi esimerkki on Kapua, jossa vapaaehtoiset keräävät varoja kansainvälisen kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien hyväksi. Samalla he pääsevät tutustumaan tuettaviin hankkeisiin ja haastamaan itseään esimerkiksi vuorivaelluksilla.

Vuodesta 2006 lähtien yli 400 vapaaehtoista on kerännyt Kapuan kautta yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 Kapua Nepal -tiimiin haetaan tällä hetkellä uusia vapaaehtoisia.

’’Kapua on hyvä esimerkki siitä, miten yhden ihmisen teosta voi kasvaa merkittävä liike. Varainhankinta voi aluksi tuntua vieraalta tai jopa pelottavalta, mutta moni yllättyy siitä, miten oma innostus tarttuu muihin ja mukaan lähtee lopulta kokonainen joukko tukijoita. Kapuaan osallistuminen tarjoaa merkityksellisten kokemusten lisäksi uusia ystäviä ja vahvaa yhteisöllisyyttä’’, Kapuan koordinaattori Suvi Aarnio kuvailee.

TekojenTiistai on erinomainen päivä haastaa itsensä tekemään hyvää. Kapua 2027 -tiimiin voi hakea mukaan osoitteessa kapua.fi. Hyvän tekemiseen on kuitenkin monia tapoja, ja jokainen voi löytää oman keinonsa vaikuttaa.

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TekojenTiistaita, eli kansainvälistä GivingTuesday-päivää, vietetään tänä vuonna tiistaina 1.12. TekojenTiistain tarkoituksena on toimia vastavoimana kuluttamiseen kannustavalle Black Friday -kampanjalle, ja muistuttaa ihmisiä antamisen, auttamisen ja yhteisön voimasta. Teemapäivään liittyviä tapahtumia järjestetään yli 150 maassa. Suomessa teemapäivää on vietetty vuodesta 2018 lähtien.

Rahan lahjoittaminen on yksi tapa auttaa. Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n ja senpohjoismaisten sisarjärjestöjen alkuvuodesta teettämän tutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista (48 %) lahjoittaa rahaa satunnaisesti tai säännöllisesti. Osuus on selvästi pienempi kuin muissa Pohjoismaissa (n. 70 %).