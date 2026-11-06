Hesburgerin Sanna Niva-Nixholm Suomen ihmisläheisimpien esihenkilöiden kärkeen – Hesburger 20 ihmisläheisimmän työpaikan joukkoon
27.11.2026 08:58:37 EET | Hesburger | Tiedote
Hesburgerin operatiivinen päällikkö Sanna Niva-Nixholm nousi toiselle sijalle HumanPower26-kilpailun Ihmisläheisin esihenkilö -kategoriassa. Lisäksi Hesburger sijoittui Suomen 20 ihmisläheisimmän työpaikan joukkoon.
Työelämän ihmisläheisimpiä toimijoita palkittiin Helsingissä 26.11.2026 järjestetyssä HumanPower26-gaalassa. Hesburgerin operatiivinen päällikkö Sanna Niva-Nixholm sijoittui upeasti toiseksi ihmisläheisimpien esihenkilöiden kategoriassa, ja Hesburger sijoittui Suomen 20 ihmisläheisimmän työpaikan joukkoon.
Tuomariston mukaan Niva-Nixholm on löytänyt erinomaisia ihmisläheisiä keinoja tavoitteellisen työn tueksi. Perusteluissa kiiteltiin erityisesti hänen tapaansa vahvistaa läpinäkyvyyttä, yhteistyötä, suunnitelmallisuutta, vastuun jakamista sekä päätöksentekorohkeutta. Lisäksi tuomaristo korosti Niva-Nixholmin valmentavaa johtamistyyliä, joka tukee henkilöstön kehittymistä ja tiimiytymistä osoittaen pitkäjänteistä ja tavoitteellista esihenkilötyötä.
Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimon mukaan Niva-Nixholm on onnistunut luomaan työympäristön, jossa ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi, arvostetuiksi ja kohdelluiksi oikeudenmukaisesti. Tämä näkyy lisääntyneenä sitoutumisena, avoimena keskustelukulttuurina, vahvempana yhteistyönä sekä tiimiläisten kasvaneena rohkeutena ottaa vastuuta, kehittää toimintaa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä.
– Toinen sija ja tämä upea tunnustus eivät ole sattumaa. Sanna tunnetaan meillä lämpimästä tavastaan kohdata ihmiset, vahvasta ammattitaidostaan ja aidosta halustaan auttaa. Hän on tehnyt määrätietoisesti työtä koko henkilöstömme tukena ja rakentanut työyhteisöä, jossa ihmisistä välitetään ja jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua. Olemme valtavan ylpeitä siitä, että sekä Sannan tekemä arvokas työ että koko Hesburgerin panostus ihmisläheiseen työelämään saavat näkyvyyttä myös organisaatiomme ulkopuolella, Pursiheimo sanoo.
Sata prosenttia tiimistä suosittelisi työnantajaa
Ihmisläheinen ja osallistava johtaminen heijastuu suoraan myös Hesburgerin sisäisen henkilöstötutkimuksen poikkeuksellisen koviin tuloksiin. Niva-Nixholmin tiimissä peräti 100 prosenttia työntekijöistä suosittelisi työnantajaa muille, kun koko ketjun muutenkin korkea keskiarvo on 87 prosenttia.
Myös johtamisen osakokonaisuuksissa tulokset ovat huippuluokkaa. Asteikolla 1–5 Niva-Nixholmin tiimi antoi esihenkilötyölle ja johtamiselle kokonaisarvosanan 4,6. Erityisen korkealle nousivat kokemus asiallisesta ja rakentavasta palautteesta (4,9) sekä fiksusta ja tavoitteellisesta johtamisesta (4,8).
Sanna Niva-Nixholm itse korostaa johtamisessa luottamusta ja tiimin yhteistä tekemistä. Hän on edistänyt arjen sujuvuutta tuomalla tiimiin uusia, läpinäkyviä työkaluja ja vahvistamalla avointa tiedon jakamisen kulttuuria.
– Tämä tunnustus tuntuu todella hyvältä, mutta ennen kaikkea se on osoitus meidän koko tiimimme upeasta yhteishengestä. Minulle esihenkilönä on tärkeintä luoda puitteet, joissa jokainen uskaltaa olla oma itsensä, tuoda ideoitaan ja eriäviäkin näkemyksiä esiin sekä luottaa omaan osaamiseensa. Kun ihmisiin luotetaan ja heitä tuetaan, tulokset syntyvät kuin itsestään, Niva-Nixholm sanoo.
Kilpailusta
Hälsa järjesti ihmisläheisen työelämän HumanPower-kilpailun tänä vuonna neljättä kertaa. Kilpailun tuomaristo koostuu kokeneista suomalaisista elinkeinoelämän ja johtamisen asiantuntijoista. Palkintoja jaettiin muun muassa vuoden ihmisläheisimmän työpaikan, johtajan ja esihenkilön kategorioissa. Palkintotilaisuus järjestettiin Helsingissä 26.11.2026.
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Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
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Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy kymmenestä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta, Romaniasta ja Italiasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.
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