Suomi on sitoutunut velkajarrulain pohjalta sopeuttamaan julkista taloutta 8–11 miljardia euroa seuraavalla vaalikaudella. Johtavien poliitikkojen lausuntojen perusteella myös yritystukiin kohdistuu merkittäviä leikkauksia. Useat taloustieteilijät ovat vaatineet Suomen yritystukijärjestelmän muuttamista taloutta uudistavampaan suuntaan. Samaan aikaan EU-maiden kilpailu strategisista investoinneista luo Suomellekin painetta lisätä tukia.

Antti Alajan, Julia Jousilahden ja Theo Coxin kirjoittamassa raportissa ”Yritykset ja julkisen rahan ehdollisuudet – unohdettu näkökulma teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaan” nostetaan esiin uusi näkökulma yritystukiin ja julkisiin hankintoihin eli ehdollisuudet. Raportti on tuotettu yhteistyössä ammattiliitto JHL:n ja Teollisuuden Palkansaajien kanssa, ja se julkaistiin JHL:n Positio-julkaisusarjassa.

Ehdollisuudet ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä sekä Yhdysvalloissa että Euroopan unionissa. Presidentti Joe Bidenin hallinto liitti työehtoihin kytkeytyviä ehdollisuuksia vihreiden teknologioiden ja mikrosiruinvestointien verohyvityksiin. Eurooppalainen palkansaaja- ja ympäristöliike on vaatinut EU-rahoitukseen, EU:n valtiontukikehyksiin sekä julkisiin hankintoihin liittyvien ehdollisuuksien vahvistamista.

”Yritystukipolitiikassa tulisi huomioida paitsi tehottomien tukien karsiminen ja Suomen kannalta strategisten toimintojen tunnistaminen myös ehdollisuudet”, vaatii Uuden talousajattelun keskuksen johtava asiantuntija Antti Alaja. Alajan mukaan Suomi tulee ehdollisuuskeskustelussa jälkijunassa suhteessa Yhdysvaltoihin ja moniin EU-maihin.

Suomen kohdalla raportissa korostetaan erityisesti yritysten investointisitoumuksia. Tutkimuksissa ja selvityksissä on havaittu, että eurooppalaiset ja suomalaiset yritykset ovat liian keskittyneitä voitonjakoon suhteessa tuotannollisiin investointeihin. ”Jos valtiot jakavat investointiriskiä yritystukien kautta, yritykset olisi saatava sitoutettua pitkäjänteiseen investointitoimintaan. Näin veronmaksajien, yhteiskunnan ja yritysten intressit saadaan sovitettua paremmin yhteen”, päättää Alaja.