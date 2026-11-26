Suomen BKT:n kasvulukema jäi pettymykseksi – kulutus sekä kuluttajien luottamus heikkenivät
27.11.2026 10:19:03 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote
Tänään 27.11.2026 julkaistujen BKT-tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, kun Tilastokeskuksen pikaennakko oli viitannut 0,5 prosentin kasvuun. Etenkin yksityisen kulutuksen heikkeneminen oli pettymys. Investointien vahvaa kasvua tukivat uusien hävittäjätoimitusten kirjaukset, mutta myös yksityiset investoinnit kasvoivat hyvin. Ulkomaankauppa puolestaan jarrutti talouskasvua: hävittäjätoimitukset vauhdittivat tavaratuontia samalla, kun tavaravienti supistui. Myös kuluttajien luottamuksen heikkeneminen marraskuussa oli pettymys. Kuluttajat arvioivat oman taloutensa nykytilan heikoimmaksi sitten huhtikuun 2024. Yritysten luottamus sen sijaan pysyi hieman pitkän ajan keskiarvon yläpuolella, mikä tukee yksityisten investointien näkymiä.
Aamun tilastojulkistuksen osoittavat, että Suomen talouskasvu on parin viime vuosineljänneksen aikana maltillistunut. Kolmas vuosineljännes jäi ennakko-odotuksia vaisummaksi 0,3 prosenttiin edellisestä vuosineljänneksestä. Vuosikasvu oli 1,5 prosenttia. Lisäksi toisen vuosineljänneksen kvartaalikasvun lukema tarkentui hieman alaspäin 0,2 prosenttiin aiemmasta 0,3 prosentista.
”Kasvuvauhdin hidastuminen on harmillista. Pettymykseksi jäi erityisesti yksityisen kulutuksen pieni supistuminen, vaikka kuluttajien luottamus kävi heinä-syyskuussa hieman paremmissa lukemissa. Aamulla saatujen marraskuun lukujen mukaan kuluttajien luottamus heikentyi nyt lokakuun pudotuksen jälkeen entisestään, joten kulutusnäkymä myös vuoden viimeiselle neljänneksellä pysyy vaisuna", S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo.
Yksityinen kulutus supistui kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tähän vaikutti palvelukulutuksen heikentyminen. Sen sijaan kestotavaroita hankittiin nyt pitkästä aikaa hieman enemmän.
Hävittäjähankinnat nostivat julkisten investointien ja tuonnin lukuja
Investoinnit kasvoivat kokonaisuutena peräti 7,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, kun niitä voimistivat F-35-hävittäjähankintojen uudet kirjaukset BKT-tilastoihin kolmannella vuosineljänneksellä, mikä näkyi julkisten investointien yli 30 prosentin kasvuna edellisestä neljänneksestä. Myös rakennusinvestoinnit kasvoivat hieman, mikä osaltaan tuki yksityisiä investointeja.
Ulkomaankaupassa nettovienti sen sijaan vaikutti negatiivisesti BKT:n kasvulukemaan, kun tavaratuonti vilkastui erityisesti hävittäjätoimitusten kirjaamisen seurauksena, ja samaan aikaan tavaravienti supistui selvästi, kun edelliselle neljännekselle oli kohdistunut ison risteilijäaluksen toimitus.
Aamulla julkistettuihin BKT-tilastoihin saattaa Tilastokeskukselta tulla tarkentumisia vielä 18. joulukuuta.
Kuluttajien luottamuksen heikkous vaimentaa kulutusnäkymää
Aamulla julkaistu kuluttajien luottamus -indikaattori laski marraskuussa lukemaan -11,2 lokakuun lukemasta -9,7. Erityisesti kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät selvästi ja kestokulutustavaroiden ostoaikeet vähenivät. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta 12 kuukauden kuluttua kohenivat sen sijaan aavistuksen.
”Kuluttajien tunnelmat olivat loppukesästä jo paremmat ja se loi toivoa kulutuksen elpymisestä. Nyt loka- ja marraskuussa nähty luottamuksen uusi heikentyminen ei kuitenkaan enteile kulutuksen piristymistä. Esimerkiksi polttoainehintojen ja korkojen nousu tuntuvat tällä hetkellä monen kotitalouden omassa kukkarossa”, Ronkanen toteaa.
Myös kuluttajien arviot työttömyyden uhasta omalla kohdalla ovat pysyneet korkeana. Työttömyysasteen trendiluku kohosikin lokakuussa taas viime huhtikuun huippulukemaan 10,6 prosenttiin. Heikko työmarkkinatilanne on hintojen nousun ohella yksi keskeisistä kotitalouksissa huolta aiheuttavista seikoista, ja se vaimentaa kulutusnäkymää ja heijastuu myös esimerkiksi asuntomarkkinoille.
Elinkeinoelämän luvut olivat sen sijaan hieman myönteisempiä: luottamus pysyi marraskuussa lähes ennallaan ja yhä hieman pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kaikilla päätoimialoilla – teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa ja vähittäiskaupassa – luottamus oli lähellä keskimääräistä tasoa.
”Yksityiset investoinnit ovat tänä vuonna pitkälti kannatelleet Suomen talouskasvua, ja vahvana pysynyt yritysluottamus viittaa suotuisiin kasvunäkymiin myös lähiaikoina”, Ronkanen jatkaa.
”S-Pankki ennusti lokakuun alussa Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia. Aamun tilastojen valossa tämän vuoden kasvu uhkaa jäädä hieman ennusteitamme hitaammaksi”, Ronkanen arvioi.
S-Pankki päivittää seuraavan kerran talousennusteitaan asuntomarkkinakatsauksen julkaisun yhteydessä 8. joulukuuta.
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Yhteyshenkilöt
Janne RonkanenekonomistiPuh:010 767 9260janne.ronkanen@s-pankki.fi
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