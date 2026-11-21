Juulia Turkkila ja Matthias Versluis toiseksi Finlandia Trophyssa 21.11.2026 21:49:46 EET | Tiedote

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis kirkastivat toissavuotisen Grand Prix -pronssinsa hopeaksi ja saavuttivat uransa parhaan GP-sijoituksen. Yuka Orihara ja Juho Pirinen tanssivat kilpailun seitsemänneksi.