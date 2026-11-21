Juulia Turkkila ja Matthias Versluis kolmantena NHK Trophyssa
27.11.2026 11:07:11 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Taitoluistelun Grand Prix -sarjan viimeinen osakilpailu järjestetään tänä viikonloppuna Japanissa. Viime viikolla Finlandia Trophyssa kilpailleet Juulia Turkkila ja Matthias Versluis sekä Yuka Orihara ja Juho Pirinen onnistuivat rytmitanssissaan.
Viime viikolla Finlandia Trophyssa toiseksi luistelleet Juulia Turkkila ja Matthias Versluis aloittivat toisen Grand Prix -osakilpailunsa vahvalla suorituksella. Pisteet 77,01 veivät parin kovatasoisen kilpailun kolmanneksi
– Ohjelma tuntui tänään todella hyvältä. Suoritus oli ehjä ja varma, ja tuntui aika samalta kuin viime viikolla, Turkkila sanoi.
Myös Suomen toinen jäätanssipari Yuka Orihara ja Juho Pirinen onnistuivat hienosti rytmitanssissaan. Pari on kilpailussa viidentenä pistein 71,93.
– Rytmitanssi tuntui todella onnistuneelta kokonaisuudelta. Elementit soljuivat tänään hyvin ja luistelu tuntui kevyeltä. Verrattuna viime viikon Finlandia Trophyn suoritukseen, tämä oli parempi luistelu, Pirinen kertoi.
Molemmat suomalaisparit kiittelivät kilpailuhallin lämminhenkistä tunnelmaa ja yleisön kannustusta.
– Hallissa oli aivan upea tunnelma. Jäähalli oli aivan täynnä katsojia ja faneilla oli paljon Suomen lippuja. Kannustus oli upeaa, Pirinen iloitsi.
NHK Trophya johtavat Yhdysvaltojen Emilea Zingas ja Vadym Kolesnik pistein 83,16. Toisena ovat niin ikään Yhdysvaltojen Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko 80,82 pisteellä.
Jäätanssikilpailu jatkuu lauantaina vapaatanssilla klo 5.05 Suomen aikaa.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiTiedotusSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 548 7941emmi.koskiniemi@skatingfinland.fi
Miia HyttinenHuippu-urheilupäällikköSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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