Turvekankaat tuottamaan – suometsäwebinaarisarjan viimeinen osa pureutuu metsänhoidon käytännön ratkaisuihin
27.11.2026 11:17:25 EET | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Miten suometsä uudistetaan onnistuneesti ja millaiset metsänhoidon menetelmät tukevat puuston kasvua? Näihin kysymyksiin paneudutaan keskiviikkona 2. joulukuuta klo 9–10.30 järjestettävässä Turvekankaat tuottamaan: metsänhoitoreseptit suometsiin -koulutuswebinaarissa.
Webinaarissa tarkastellaan, miten kasvupaikan ominaisuudet, vesitalous ja metsänhoitomenetelmän valinta vaikuttavat metsän uudistumiseen ja tulevaan kasvuun. Esillä ovat myös luontainen uudistaminen, viljely ja maanmuokkaus sekä jatkuvan kasvatuksen menetelmien hyödyt ja haasteet suometsissä. Osallistujat saavat ajankohtaista tutkimustietoa ja käytännön vinkkejä kohteelle sopivien menetelmien valintaan.
Koulutus päättää syksyn kolmiosaisen Kohti uutta suometsätaloutta -webinaarisarjan. Aiemmissa osissa on käsitelty suometsien vesienhallintaa sekä ravinnetaloutta ja tuhkalannoitusta. Koulutusten sisällöstä vastaavat Helsingin yliopiston metsätieteen asiantuntijat.
Webinaarisarja on suunnattu metsäalan ammattilaisille ja metsänomistajille. Se on osa vuosina 2026–2027 toteutettavaa Kohti uutta suometsätaloutta -hanketta, jossa uusinta tutkimustietoa turvemaiden metsänhoidosta viedään käytännön metsänhoitoon. Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto, Metsäteollisuus ry, Tapio Palvelut Oy, Sahateollisuus ry ja Koneyrittäjät ry.
Ilmoittautuminen webinaariin päättyy 30.11.2026.
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