Mitä säilyttää, mitä muuttaa? Teollisuusyrityksen uudistuminen edellyttää sekä vanhan säilyttämistä että digitaalista uudistumista
27.11.2026 12:04:00 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöskirja käsittelee digitaalista transformaatiota vakiintuneissa teollisuusyrityksissä. Pirjo Yli-Viitalan tuotantotalouden väitöskirja osoittaa, että yrityksen olemassa olevat toimintatavat voivat sekä tukea että rajoittaa sen uudistumista.
Teknologian ja markkinoiden muutokset haastavat monia vakiintuneita toimintatapoja pitkään toimineissa teollisuusyrityksissä. Pirjo Yli-Viitalan väitöskirja tarkastelee polkuriippuvuuden ja strategisen uudistumisen välistä suhdetta jatkuvana organisatorisena jännitteenä vakiintuneissa teollisuusyrityksissä digitaalisen transformaation aikana.
– Yritysten on vastattava teknologian ja markkinoiden muutoksiin ja kehitettävä toimintaansa, mutta samalla niiden on huolehdittava toiminnan jatkuvuudesta. Minua kiinnosti erityisesti se, miten yrityksen aiempi kehitys vaikuttaa sen mahdollisuuksiin uudistua, Yli-Viitala sanoo.
Väitöstutkimuksen mukaan yrityksen aikaisemmat investoinnit, teknologiat ja toimintatavat voivat ylläpitää vakiintuneita kehityspolkuja ja vaikeuttaa muutosta. Toisaalta olemassa olevat toimintatavat voivat myös tukea uudistumista.
– Yritykset joutuvat tasapainoilemaan jatkuvuuden ja uudistumisen välillä. Pitkään toimineet teollisuusyritykset eivät voi aloittaa muutosta puhtaalta pöydältä, koska käytössä olevat tuotantokoneet ja tietojärjestelmät eivät välttämättä ole yhteensopivia uuden teknologian kanssa. Jos valmistava yritys haluaa kehittää uusia palveluita, se voi edellyttää uutta osaamista ja toimintatapojen kehittämistä.
Polkuriippuvuudessa yrityksen aiemmat ratkaisut voivat vahvistua ajan myötä ja kaventaa yrityksen myöhempiä vaihtoehtoja. Kun toiminta on rakentunut tiettyjen teknologioiden, investointien ja toimintatapojen varaan, suunnan muuttaminen voi olla vaikeaa.
Tulokset auttavat tunnistamaan uudistumisen mahdollisuuksia ja esteitä
Tutkimus vahvistaa Yli-Viitalan mukaan käsitystä siitä, miten laajasta asiasta digitaalisessa muutoksessa on kyse. Samalla se osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.
Valmistavalla teollisuudella on iso merkitys Suomen taloudelle, ja digitalisaatio tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan voi hyödyntää sitä samalla tavalla.
– Kun yrityksen aikaisemman kehityksen vaikutukset tunnistetaan, voidaan paremmin arvioida, mitkä nykyiset toimintatavat tukevat uudistumista ja mitä pitäisi muuttaa.
Yli-Viitalan väitöksen tulokset tarjoavat yritysjohdolle näkökulmia siihen, miten olemassa olevia toimintatapoja, osaamista ja investointeja voidaan arvioida uudistumisen näkökulmasta. Keskeinen johtopäätös on, ettei jatkuvuuden ja uudistumisen välistä jännitettä tarvitse välttämättä ratkaista valitsemalla toinen. Molemmat voivat olla yritykselle tärkeitä samanaikaisesti, ja niiden välinen jännite voi säilyä yrityksen uudistuessakin.
Väitöskirja
Yli-Viitala, Pirjo (2026) Managing the tension between path dependence and strategic renewal in established manufacturing firms within the context of digital transformation. Acta Wasaensia 602. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
DI Pirjo Yli-Viitalan väitöstutkimus “Managing the tension between path dependence and strategic renewal in established manufacturing firms within the context of digital transformation” tarkastetaan perjantaina 4.12.2026 klo 12 Seinäjoella (Kampustalo, auditorio C0062, Kalevankatu 35, Seinäjoki).
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/63099032733?pwd=bcWiPEJC4NtOkoR6DcQuS3DTbaQWan.1
Password: 597907
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti, Principal Scientist Katri Valkokari (VTT) ja kustoksena professori Petri Helo.
Lisätiedot
Pirjo Yli-Viitala on koulutukseltaan diplomi-insinööri (prosessitekniikka). Hän työskentelee tutkijana Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä ja tutkii muun muassa valmistavan teollisuuden pk-yritysten digitalisaatiota ja uudistumista.
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Yhteyshenkilöt
Pirjo Yli-Viitala, puh. 040 592 7521, pirjo.yli-viitala@uwasa.fi
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