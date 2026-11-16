Vihreä Älyenergialle on myönnetty Avainlippu
27.11.2026 12:10:44 EET | Vihreä Älyenergia Oy | Tiedote
Suomalainen työ ry on myöntänyt Avainlippu-merkin tamperelaisen Vihreä Älyenergia Oy:n sähkösopimusten vähittäismyynti- ja hallinnointipalveluille. Käytännössä tunnus kattaa koko liiketoiminnan – sähkösopimukset, Älyenergia-sovelluksen ja asiakaspalvelun. Vihreä Älyenergia on vuodesta 2015 saakka kehittänyt tapoja, joilla suomalaiset sähkönkäyttäjät voisivat saada pörssisähköstä kaiken mahdollisen hyödyn ja välttää sen negatiivisia puolia.
Suomalainen palvelu – Suomen tyytyväisimmät asiakkaat
Vihreä Älyenergia voitti vastikään EPSI Ratingin vuoden 2026 sähkönmyyntitutkimuksen kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyysvertailun toista vuotta peräkkäin. Yhtiön asiakastyytyväisyysindeksi on 80,0, kun toimialan tulos on 72,5. Vihreä Älyenergia sai vertailun korkeimmat arviot myös vastineesta rahalle ja tuotelaadusta. Avainlippu-tunnus on osoitus siitä, että paras asiakastyytyväisyys on myös tuotettu suomalaisella palvelulla.
Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin
Suomalainen työ ry:n Avainlippu 60 vuotta -tutkimuksen mukaan lähes kaikki kuluttajat ja yrityspäättäjät tuntevat Avainlippu-merkin. Tutkimuksessa 73 prosenttia kuluttajavastaajista arvioi Avainlipun vaikuttavan myönteisesti ostopäätöksiinsä.
– Valitsemalla suomalaisen palvelun voi tukea Suomessa tehtävää työtä ja vahvistaa suomalaista hyvinvointia. Monelle kyse on myös arvovalinnasta: omilla hankinnoillaan halutaan vaikuttaa siihen, millaisia palveluita ja työpaikkoja Suomessa on tulevaisuudessa, Suomalainen työ ry:n asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskoski sanoo. Avainlippu tekee palvelun suomalaisuuden näkyväksi. Asiakkaan on sen avulla helppo tunnistaa Suomessa tuotettu palvelu, Pohjoiskoski jatkaa.
Avainlippu on luonnollinen osa Vihreä Älyenergian toimintaa
Vihreä Älyenergialla iloitaan Avainlippu-tunnuksesta, jonka arvot ovat hyvin linjassa yrityksen omien arvojen kanssa. Avainlippu tekee palvelun suomalaisuuden näkyväksi. Kotimaisuus, suomalaisen työn tukeminen, ja luotettava tieto palvelun alkuperästä tukevat kokonaisuutta, jota kuluttaja- ja yritysasiakkaat yritykseltä odottavat.
– Vihreä Älyenergian liiketoiminta perustuu läpinäkyvään hinnoitteluun, vastuullisten valintojen tukemiseen ja selkeisiin sopimuksiin, joihin asiakkaat voivat luottaa, kertoo Vihreä Älyenergian toimitusjohtaja Kalle Nevala. Kaikki yrityksemme ja sovelluksemme kehitystyö tehdään Suomessa, ja asiakaspalvelumme toimii Tampereelta ja Jyväskylästä käsin, mikä näkyy nyt myös Avainlippu-tunnuksen muodossa, Nevala toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari LindholmMarkkinointi- ja viestintäjohtajaVihreä Älyenergia Oy
Jari Lindholm on Vihreä Älyenergia Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja, ja toiminut urallaan useissa suomalaisissa kasvuyrityksissä.
Kalle NevalaToimitusjohtaja, perustaja-osakasVihreä Älyenergia Oy
Vihreä Älyenergia Oy:n toimitusjohtaja ja toinen yrityksen perustajista, Kalle Nevala, on myös Tuntematon Insinööri -kirjan kirjoittaja.
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Linkit
Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se kertoo, että palvelun tuottaja on suomalaisomisteinen yritys. Avainlippu on luotettava keino kertoa kotimaisuudesta ja siitä, että yritys työllistää Suomessa. www.avainlippu.fi
Suomalainen työ ry:n päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Yhdistys hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi
Vihreä Älyenergia Oy on vuonna 2015 perustettu tamperelainen energiayhtiö, jonka toiminta-ajatus on tuottaa asiakkailleen paras sähkön käyttökokemus yhdistettynä kustannussäästöihin ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Asiakaslähtöisyys, ja sitä kautta läpinäkyvyys, selkeät sopimukset ja hinnoittelu sekä luotettavuus ovat yrityksen toiminnan keskiössä. Kaikki yrityksen myymä sähkö on tuotettu fossiilivapailla ja alkuperätakuilla varmistetuilla tuotantotavoilla. Se tarjoaa myös ilmaiseksi kaikkien suomalaisten käyttöön Älyenergia-sovelluksen, jonka käyttö ei edellytä Vihreä Älyenergian sähköasiakkuutta. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Play ja App Store -sovelluskaupoista. www.vihreaenergia.fi
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