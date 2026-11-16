Suomalainen palvelu – Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

Vihreä Älyenergia voitti vastikään EPSI Ratingin vuoden 2026 sähkönmyyntitutkimuksen kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyysvertailun toista vuotta peräkkäin. Yhtiön asiakastyytyväisyysindeksi on 80,0, kun toimialan tulos on 72,5. Vihreä Älyenergia sai vertailun korkeimmat arviot myös vastineesta rahalle ja tuotelaadusta. Avainlippu-tunnus on osoitus siitä, että paras asiakastyytyväisyys on myös tuotettu suomalaisella palvelulla.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin

Suomalainen työ ry:n Avainlippu 60 vuotta -tutkimuksen mukaan lähes kaikki kuluttajat ja yrityspäättäjät tuntevat Avainlippu-merkin. Tutkimuksessa 73 prosenttia kuluttajavastaajista arvioi Avainlipun vaikuttavan myönteisesti ostopäätöksiinsä.

– Valitsemalla suomalaisen palvelun voi tukea Suomessa tehtävää työtä ja vahvistaa suomalaista hyvinvointia. Monelle kyse on myös arvovalinnasta: omilla hankinnoillaan halutaan vaikuttaa siihen, millaisia palveluita ja työpaikkoja Suomessa on tulevaisuudessa, Suomalainen työ ry:n asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskoski sanoo. Avainlippu tekee palvelun suomalaisuuden näkyväksi. Asiakkaan on sen avulla helppo tunnistaa Suomessa tuotettu palvelu, Pohjoiskoski jatkaa.

Avainlippu on luonnollinen osa Vihreä Älyenergian toimintaa

Vihreä Älyenergialla iloitaan Avainlippu-tunnuksesta, jonka arvot ovat hyvin linjassa yrityksen omien arvojen kanssa. Avainlippu tekee palvelun suomalaisuuden näkyväksi. Kotimaisuus, suomalaisen työn tukeminen, ja luotettava tieto palvelun alkuperästä tukevat kokonaisuutta, jota kuluttaja- ja yritysasiakkaat yritykseltä odottavat.

– Vihreä Älyenergian liiketoiminta perustuu läpinäkyvään hinnoitteluun, vastuullisten valintojen tukemiseen ja selkeisiin sopimuksiin, joihin asiakkaat voivat luottaa, kertoo Vihreä Älyenergian toimitusjohtaja Kalle Nevala. Kaikki yrityksemme ja sovelluksemme kehitystyö tehdään Suomessa, ja asiakaspalvelumme toimii Tampereelta ja Jyväskylästä käsin, mikä näkyy nyt myös Avainlippu-tunnuksen muodossa, Nevala toteaa.