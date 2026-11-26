– Ensi kauden sopeutusurakka on suuri, ja julkisen talouden vahvistaminen on välttämätöntä. On hyvä, että keskustakin vihdoin kertoo, mitä se tekisi. Valitettavasti vastaus on veronkorotuksia, Kopra toteaa.

Keskusta kiristäisi liikenteen verotusta miljardilla eurolla. Kolme viikkoa sitten puolue vaati välikysymyskeskustelussa halvempaa autoilua ja isompaa tukipakettia.

– Ensin keskusta vaatii halvempaa autoilua, ja kolme viikkoa myöhemmin se lähettäisi samoille autoilijoille miljardin lisäverot. Vanha sanonta keskustasta tulee väkisinkin mieleen, Kopra sanoo.

Keskusta sanoo, ettei yrittämisen kannustimia heikennetä. Samaan aikaan se nostaisi yhteisöveron 20 prosenttiin ja lähettäisi yrityksille 850 miljoonan euron laskun.

– Keskustalta on loppunut rohkeus olla oikeasti yrittäjän puolella. Taas keskusta toistelee mantraa talouskasvun tuplaamisesta samalla kun kiristäisi juuri sitä veroa, joka on kasvulle kaikkein haitallisimpia. Se tarkoittaa vähemmän investointeja, vähemmän työpaikkoja ja vähemmän palkkaa suomalaisille, Kopra sanoo.

Eläkkeiden verotusta keskusta kiristäisi 300 miljoonalla eurolla, vaikka puolue väittää suojaavansa eläkeläiset. Toiseksi suurimman sopeutuseränsä, 1,5 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä, keskusta laskee tekoälyn varaan.

– Pitkän työuran tehneet ja eläkemaksunsa maksaneet saisivat keskustalta palkaksi veroraipan. Ja kun rahat eivät muuten riitä, keskusta rakentaa toiseksi suurimman säästönsä tekoälyn hyödyntämisen varaan. Keskustan lähellä kannattaa nyt varoa teräviä esineitä, etteivät ilmapallot puhkea, Kopra toteaa.

– Kokoomuksen linja on selvä. Ensi kauden sopeutus tulee tehdä menoja vähentämällä, ei suomalaisten jo ennestään kireitä veroja kiristämällä. Vain siten tämä talouskasvu kestää ja suomalaisille riittää työtä ja toimeentuloa, Kopra päättää.