Kirjoitin 11. marraskuuta puheenvuoron kausiennusteesta ja siitä, miten ennusteissa näkyi vahvoja merkkejä itäisemmistä ilmavirtauksista ja tavanomaista kylmemmästä talven alusta. Jutun julkaisun jälkeen ennusteet säilyivätkin pitkään hyvin samankaltaisina, aina tämän viikon alkuun saakka.

Mutta sitten kaikki alkoi muuttua – mitä tapahtui ja miksi?

Korkeapaine siirtyy Grönlannin sijaan etelämmäksi

Polaaripyörteen ennätyksellisen aikainen heikkeneminen marraskuun alussa sai säämallit ennustamaan marraskuun loppupuolelta alkavaa heikon länsivirtauksen jaksoa ja Grönlantiin korkeapainetta. Mallit olivat linjassa tutkimustiedon kanssa, jonka mukaan polaaripyörteen heikkeneminen lisää pitkäkestoisten säätyyppien todennäköisyyttä. Tutkimustiedon mukaan mallit kuitenkin myös usein yliarvioivat kylmyyden kestoa suurissa polaaripyörteen häiriöissä, kuten nytkin näyttää käyvän.

Ennusteen alkuosa, eli tässä tapauksessa marraskuun loppupuoli, onnistuikin varsin hyvin. Korkeapaine vahvistui pohjoisesta Skandinaviaan, ja kylmää ilmaa purkautui sen itäpuolitse laajalti Suomeen ja koko Eurooppaan. Ongelmaksi näyttää kuitenkin muodostuvan korkeapaineen jatkokehitys. Marraskuun puolivälin ennusteissa korkeapaineen olisi pitänyt alkaa siirtyä kohti Grönlantia, mutta nyt se onkin siirtymässä Keski- ja Itä-Eurooppaan.

Syytä muutokselle ei tiedä kukaan, mutta oma teoriani on toinen kaukokytkentä, eli El Niño. El Niñon hyvin itäisen vaiheen takia – jolloin merivesi on hyvin lämmintä erityisesti Etelä-Amerikan läheisyydessä – trooppiset sateet ovat painottuneet nyt hyvin pitkäksi aikaa Intian valtamerelle. Tyypillisesti näiden sateiden pitäisi siirtyä idemmäksi Tyynelle valtamerelle muutaman viikon kuluessa, mutta nyt ne ovat pysyneet paikallaan jo yli kuukauden, ja ennusteen mukaan sateet pysyvät samalla alueella ainakin joulukuun puoliväliin saakka.

Tutkimusten mukaan silloin, kun trooppiset sateet painottuvat Intian valtamerelle, Pohjois-Atlantille heijastuu kaukokytkentä, joka voimistaa länsivirtausta ja siten Atlantin matalapainetoimintaa. Nyt näyttääkin käyvän niin, että polaaripyörteen heikkenemisestä aiheutuva vaikutus Atlantin länsivirtauksen heikentymiselle häviää tälle trooppiselle kaukokytkennälle.

Joulukuun päivitetty ennuste Suomeen

Ensi viikon lauha sääjakso alkaa näyttää jo hyvin varmalta, vaikka sitkeästi osassa säämalleista korkeapaine estää Atlantin lauhoja ilmamassoja pääsemästä Suomeen. Suuntaus ennusteissa on ollut kuitenkin nyt niin selkeä, että mielestäni ennusteet kääntyvät pikemminkin vielä entistä lauhempaan suuntaan, ja lauha säätyyppi voi venyä meillä useiden viikkojen mittaiseksi. Lumipeite on siis vaarassa sulaa suuresta osasta maata; lähinnä Lapissa suojasäät jäänevät sen verran lyhytkestoisiksi, että siellä lumet todennäköisesti säilyvät.

Ennusteet joulukuun toiselle viikolle ovat olleet vielä ajoittain kylmiä, mutta varsinaisia perusteita kylmenemiselle ei tahdo löytyä ainakaan kaukokytkennöistä. Kokemukseni on myös osoittanut, että lähes aina ennustettu kylmeneminen siirtyy ja siirtyy, kunnes sitä ei tapahdu tai se jää hyvin lyhyeksi – näin oikeastaan kävi nyt marraskuun lopunkin osalta ainakin Etelä-Suomessa.

Tammi- ja helmikuun ennuste ennallaan

Vaikka joulukuu näyttää nyt kääntyvän lauhaksi, lopputalven ennusteisiin tällä ei ole suuria vaikutuksia. Toki Itämeri säilyy nyt lämpimämpänä, mikä tuo puskuria mahdollisiin hyvin kylmiin ilmamassoihin myöhemmin, mutta varsinaisiin säätyyppien todennäköisyyksiin sillä ei ole vaikutusta.

El Niñon ja tropiikin kaukovaikutuksen pitäisi kääntyä talven edetessä luontaisesti eri vaiheeseen. Lisäksi polaaripyörteen heikentymisen todennäköisyydet kasvavat ennusteissa jälleen joulu-tammikuun vaihteessa. Tällainen mahdollinen yhteisvaikutus voisi johtaa pidempään kylmään säätyyppiin Suomessa – näin tapahtui esimerkiksi helmikuun 2018 lopulla.

Jään siis mielenkiinnolla seuraamaan polaaripyörteen lisäksi myös tropiikin sateisuuden sijaintia, koska se tuntuu nyt heijastuvan jopa polaaripyörrettä enemmän Suomen säähän.

Tekstin on kirjoittanut Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman. Puheenvuorot ovat Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden kommentteja ajankohtaisista sää- ja ilmastoilmiöistä sekä tutkimusaiheista, ja niitä julkaistaan Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa.