”Sananvapaudella ei voi oikeuttaa naisten vaientamista. Digitaalinen naisviha ei ole vain yksittäisen naisen ongelma. Se kaventaa kaikkien naisten ja tyttöjen vapautta puhua ja osallistua”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.

Paine vaieta alkaa jo nuorena. Osa tytöistä epäröi kertoa mielipidettään, koska pelkää pilkkaa, hyökkäyksiä tai sosiaalisessa mediassa leviävää häirintää.

”Jos tyttö oppii jo koulussa, että mielipiteen kertomisesta seuraa pilkkaa tai vihaviestien ryöppy, hän oppii samalla vaikenemaan. Silloin menetämme tulevia asiantuntijoita, vaikuttajia, päättäjiä ja johtajia”, Marttila sanoo.

Naisten vetäytyminen julkisesta keskustelusta hyödyttää poliittisia liikkeitä, jotka pyrkivät heikentämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. Verkkovihaa käytetään myös vallankäytön välineenä.

”Tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vastustavan anti-gender-liikkeen tavoitteita palvelee se, että naiset alkavat itse rajoittaa puhettaan ja osallistumistaan. Äärioikeisto hyötyy ilmapiiristä, jossa äänekkäimmät vihaajat määrittelevät, kuka uskaltaa puhua ja mistä”, Marttila sanoo.

On huolestuttavaa, että verkkoalustojen sääntelyä vastustetaan sananvapauteen vedoten myös silloin, kun tavoitteena on torjua laitonta sisältöä ja suojella käyttäjiä. Marttila vaatii, että verkkoalustoja säännellään tehokkaammin. Viranomaiset tarvitsevat riittävät voimavarat puuttua verkkoväkivaltaan, ja uhrien on saatava nopeasti tukea. Koulujen on puolestaan puututtava sukupuolittuneeseen verkkohäirintään ja tarjottava nuorille turvallisia tapoja harjoitella mielipiteen ilmaisemista.

”Kun alustojen vastuuta vastustetaan sananvapauden nimissä, on kysyttävä, kenen vapautta puolustetaan. Puolustetaanko uhrin oikeutta osallistua vai häiritsijän mahdollisuutta jatkaa ilman seurauksia?” Marttila kysyy.

Politiikkaan kuuluu välillä kovakin arvostelu, ja päättäjien on kestettävä perusteltua kritiikkiä. Uhkailu, vainoaminen, seksuaalinen halventaminen ja järjestelmällinen vaientaminen eivät kuitenkaan kuulu hyväksyttävään arvosteluun. Marttilalla on suora viesti niille, jotka haluavat naiset sivuun päätöksenteosta ja julkisesta elämästä.

”Vihaajille sanomme tämän vahvasti: emme vaikene, emme väisty emmekä ole menossa takaisin keittiöön. Meidän paikkamme on kaikkialla siellä, missä yhteisestä tulevaisuudesta päätetään”, Marttila päättää.

