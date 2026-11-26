Juha Niskanen on työskennellyt Y-Säätiössä vuodesta 1990 lähtien. Hän toimi säätiön kiinteistöpäällikkönä vuosina 1996–2016 ja kiinteistöjohtajana vuosina 2016–2025 sekä toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2013–2025. Vuoden 2026 alusta lähtien hän on toiminut Y-Säätiön vanhempana neuvonantajana.

Pitkän työuransa aikana Niskanen on ollut keskeisesti mukana kehittämässä Y-Säätiön kiinteistöomaisuuden hallintaa, ylläpitoa ja strategista johtamista. Hänen työnsä on osaltaan mahdollistanut Y-Säätiön kasvun yhdeksi Suomen merkittävimmistä yleishyödyllisistä vuokranantajista.

– Juhan pitkäjänteinen työ, vahva kiinteistöalan asiantuntemus ja sitoutuminen kohtuuhintaisen asumisen edistämiseen ovat olleet merkittävässä roolissa Y-Säätiön kehityksessä. Hänen panoksensa ulottuu oman organisaatiomme lisäksi koko suomalaisen kiinteistöalan kehittämiseen. Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä hänen saamastaan arvostetusta tunnustuksesta, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Pitkäjänteistä työtä koko kiinteistöalan hyväksi

Niskanen on osallistunut aktiivisesti kiinteistöalan valtakunnalliseen kehittämiseen lukuisissa luottamustehtävissä. Hän toimi Suomen Isännöintiliiton hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina 2023–2025 ja sitä ennen hallituksen kolmantena varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Hän on toiminut myös Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallituksissa sekä osallistunut aktiivisesti Raklin, KOVAn ja Rakennustietosäätiön toimintaan.

Niskanen on koulutukseltaan hallintonotaari, ja hän on suorittanut kiinteistö- ja rakennusalan eMBA-tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on myös sertifioitu kiinteistöjohtaja (KJS). Vuonna 2024 hänelle myönnettiin Suomen Isännöintiliiton kultainen ansiomerkki.

Kiinteistöneuvoksen arvonimi on merkittävä tunnustus Niskasen pitkästä työurasta ja hänen panoksestaan suomalaisen kiinteistöalan sekä kohtuuhintaisen ja vastuullisen asumisen kehittämisessä.