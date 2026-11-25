Tähtitieteilijät havaitsivat poikkeuksellisen heikon supernovaräjähdyksen
27.11.2026 13:53:54 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Tutkijat ovat löytäneet yhden himmeimmistä koskaan havaituista supernovista. Havaintojen perusteella myös räjähtäneen tähden on täytynyt olla poikkeuksellisen himmeä.
Supernovat ovat valtavan voimakkaita kosmisia räjähdyksiä, jotka voivat loistaa yhtä kirkkaasti kuin miljardi Aurinkoa.
– Joidenkin supernovien kirkkaus voidaan määrittää niin tarkasti, että niitä voidaan käyttää etäisyyksien mittaamiseen avaruudessa. Mitä kauempana supernova on, sitä himmeämmältä se näyttää. Tällaiset etäisyysmittaukset osoittivat, että maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy. Tämä löytö palkittiin fysiikan Nobel-palkinnolla vuonna 2011, kertoo kansainväliseen tutkimukseen osallistunut erikoistutkija Hanindyo Kuncarayakti Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitokselta sekä Suomen ESO-keskuksesta.
Tällaisia supernovia kutsutaan tyypin Ia supernoviksi. Tutkijat uskovat niiden olevan valkoisten kääpiöiden räjähdyksiä. Valkoinen kääpiö on Auringon kaltaisen tähden sisin ydin, joka on kutistunut Maan kokoiseksi ja jonka tiheys on miljoonakertainen veteen verrattuna.
– Tyypin Ia supernoviin kuuluvassa Iax-alaluokassa räjähdykset ovat tavallista himmeämpiä. Näiden räjähdysten taustalla olevien tähtien ominaisuuksia tunnetaan kuitenkin suhteellisen huonosti, Kuncarayakti sanoo.
Tähtitieteilijät ovat nyt tunnistaneet tyypin Iax supernovan, joka saattaa olla himmein tähän mennessä havaituista supernovista. Havaittu kohde SN 2024vjm oli noin 300 kertaa tavallista tyypin Ia supernovaa himmeämpi. Se ei näyttänyt himmeältä suuren etäisyyden vuoksi, vaan koska itse räjähdys oli himmeä.
Heikkoja supernovia on vaikea havaita
Tähtitieteilijät etsivät supernovia tarkkailemalla yötaivasta lähes jatkuvasti eri puolilla maailmaa sijaitsevilla teleskoopeilla. Tavoitteena on löytää uusia kohteita, joita ei näkynyt edellisenä yönä.
– Tällaiset ohimenevät kohteet näkyvät vain rajallisen ajan ennen kuin ne katoavat. Useimmiten ne osoittautuvat supernoviksi, ja kaikista himmeimpiä on vaikeinta havaita. Kun kiinnostava kohde löytyy, sitä tutkitaan tarkemmin jatkohavainnoilla, Kuncarayakti kuvaa.
Kohdetta SN 2024vjm tutkijat seurasivat heti sen löytymisen jälkeen.
– Nykyään supernovia löydetään hämmästyttävää vauhtia, tuhansia uusia kohteita joka yö, ja niiden nopea, jatkuva seuranta on haastavaa. Siksi tarvitaan tavallisesti kansainvälistä yhteistyötä ja havaintolaitteita eri puolilta maailmaa, Kuncarayakti sanoo.
Tutkijoiden havaintojen mukaan SN 2024vjm oli himmeä, mikä viittaa siihen, että räjähdyksessä syntynyttä radioaktiivista ainetta oli hyvin vähän. Supernova kehittyi kuitenkin odotettua hitaammin, toisin kuin tavalliset tyypin Ia supernovat, joiden kehitys noudattaa yleensä ennustettavaa kaavaa.
– Tähän oli syynä se, että heikko räjähdys ei kiihdyttänyt ulos sinkoutunutta ainetta kovin suuriin nopeuksiin. Aine pysyi siksi tiheänä, ja säteilyteho levisi hitaammin. Räjähdyksessä ulos sinkoutuneen aineen massa oli hyvin pieni, noin kymmenesosa Auringon massasta. Tämä viittaa siihen, että heikosta räjähdyksestä jäi todennäköisesti jäljelle painovoiman sitoma kappale, Kuncarayakti kertoo.
Himmeät supernovaräjähdykset antavat tietoa tähtien kehityksestä
Selvittääkseen, millaisesta tähdestä SN 2024vjm sai alkunsa, tähtitieteilijät etsivät avaruusteleskooppien arkistoista kuvaa räjähdyspaikasta ajalta ennen supernovan syntyä.
– Onnekkaasti Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Euclid-avaruusteleskooppi oli kuvannut kyseisen taivaanalueen 11 kuukautta aiemmin, mutta supernovan paikalla ei näkynyt kirkasta tähteä, Kuncarayakti kertoo.
Tämän perusteella tutkijat päättelivät, että SN 2024vjm-supernovana räjähtänyt tähti oli erittäin himmeä – himmeämpi kuin minkään aiemmin havaitun supernovan edeltäjätähti.
– Tulos viittaa siihen, että vastaavanlaisten himmeiden räjähdysten taustalla on todennäköisesti pienimassaisia tähtiä kaksoistähtijärjestelmissä, joissa tähdet kiertävät toisiaan. Tällaiset järjestelmät ja niiden synnyttämät himmeät räjähdykset avaavat uuden näkymän tähtien kehityksen heikosti tunnettuun puoleen, Kuncarayakti sanoo.
SN 2024vjm-supernovaräjähdyksen havaitseminen ja vastaavat löydöt ovat mahdollisia nykyaikaisten taivaankartoitusohjelmien ja eri mantereilta tehtävien nopeiden jatkohavaintojen ansiosta.
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Yhteyshenkilöt
Hanindyo KuncarayaktierikoistutkijaTurun yliopistoPuh:050 412 5819hankun@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/hanindyo-kuncarayakti
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