Kokoomuksen Multala: Jokaisen lapsen pitää osata suomea koulun alkaessa – perussuomalaisten varhaiskasvatusavaus veisi päinvastaiseen suuntaan
27.11.2026 15:51:46 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vaatii, että maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen lisätään suomen kielen oppimisen tukemiseksi. Perussuomalaisten tänään julkaistussa koulutusohjelmassa puolue esittää subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Käytännössä rajaus osuisi esimerkiksi maahanmuuttajaperheisiin, joissa äiti tai molemmat vanhemmat ovat kotona.
– Perussuomalaiset vaatii maahanmuuttajilta oikeutetusti suomen kielen oppimista, mutta samalla puolue haluaa vaikeuttaa pääsyä juuri sinne, missä kieli opitaan. Tämä ei käy yhteen. Kotona, jossa ei puhuta suomea, lapsi ei opi suomea. On sekä maahanmuuttajataustaisten lasten että heidän suomenkielisten koulukavereidensa etu, että suomen kielen taito on mahdollisimman vahva koulun alkaessa. Tätä perussuomalaiset haluaa nyt heikentää, Multala sanoo.
Multala pitää oikeana suuntana Helsingin kaupungin Malminkartanon neuvolassa käynnistämää pilottia, jossa neuvola arvioi vieraskielisten lasten kielitaidon ja ohjaa heidät varhaiskasvatukseen. Malli, jonka taustalla on Orpon hallituksen budjettiriihikirjaus, tulisi Multalan mukaan laajentaa valtakunnalliseksi.
– Lapsi oppii kielen parhaiten leikkimällä muiden lasten kanssa. Mitä enemmän lapsi viettää aikaa suomenkielisessä ympäristössä, sitä enemmän hän oppii kieltä. Jos haluamme, että maahanmuuttajataustaiset lapset osaavat suomea koulun alkaessa, heidän paikkansa on päiväkodissa eikä kotona, Multala sanoo.
Helsingin Malminkartanon ja Kannelmäen neuvolassa on vuodesta 2026 alkaen otettu systemaattisesti puheeksi varhaiskasvatus kaikkien niiden 2–4-vuotiaiden lasten perheiden kanssa, joiden kotona ei puhuta suomea tai ruotsia. Perhe ohjataan suoraan päiväkotiin tai kerhoon. Alueella yli puolet lapsista on vieraskielisiä. Kokemukset ovat hyviä, ja malli on sopinut neuvolatyöhön ilman merkittävää lisäkuormaa. Vuonna 2027 se laajenee uusille alueille Helsingissä.
– Neuvola tavoittaa lähes jokaisen perheen. Se on paras paikka varmistaa, ettei yksikään lapsi jää ilman kielen oppimisen tukea. Malli pitää viedä koko maahan, ja kielen arvioinnista on tehtävä pysyvä osa neuvolatarkastuksia, Multala päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari MultalaYmpäristö- ja ilmastoministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: Keskustan kolmas tie kulkee veronmaksajan lompakon kautta27.11.2026 12:31:57 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra tyrmää keskustan kolmen miljardin euron veronkiristykset. Keskustan Antti Kaikkosen mainostama talouspolitiikan kolmas tie kulkee suoraan veronmaksajan lompakkoon.
Kokoomuksen Jukkola: Suomen kriittinen infra ei saa olla vakoiludroonien vapaata riistaa26.11.2026 13:24:34 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan huoltovarmuusryhmän puheenjohtaja Janne Jukkola vaatii huoltovarmuudelle kriittisille yrityksille parempia keinoja havaita ja paikantaa luvatonta droonitoimintaa. Hän on jättänyt asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa.
Kokoomuksen Kauma: Sdp:n veromoukarista on turvallisuus kaukana26.11.2026 12:42:43 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tyrmää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheet ”turvallisesta” sopeutusmallista. Kauman mukaan puolet veroilla ja puolet leikkauksilla toteutettava sopeutus iskisi suoraan sinivalkoiseen yrittäjyyteen ja veisi pohjaa Suomen kasvulta.
Kokoomuksen Partanen: SDP ottaisi kaikkein köyhimmiltä ja tukahduttaisi talouskasvun25.11.2026 15:24:03 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen pitää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kiemurtelua eduskunnan tietopalvelun laskelmista kiusallisena. SDP:n väite siitä, että "yhdeksän kymmenestä voittaisi" ei kestä tarkastelua.
Kokoomuksen Valkonen: SDP:n talouspaperista paljastuu raju ristiriita – ”Kuin kirje Korvatunturille”25.11.2026 14:21:30 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen arvostelee SDP:n vaihtoehtobudjettia lupausten ja rahoituksen ristiriidasta. Puolue lupaa uusia panostuksia ja laajempia verokannustimia, mutta jättää osan niiden kustannuksista laskelmien ulkopuolelle. Samalla SDP mainostaa vaihtoehtonsa vähentävän velkaantumista hallituksen esitystä enemmän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme