– Perussuomalaiset vaatii maahanmuuttajilta oikeutetusti suomen kielen oppimista, mutta samalla puolue haluaa vaikeuttaa pääsyä juuri sinne, missä kieli opitaan. Tämä ei käy yhteen. Kotona, jossa ei puhuta suomea, lapsi ei opi suomea. On sekä maahanmuuttajataustaisten lasten että heidän suomenkielisten koulukavereidensa etu, että suomen kielen taito on mahdollisimman vahva koulun alkaessa. Tätä perussuomalaiset haluaa nyt heikentää, Multala sanoo.

Multala pitää oikeana suuntana Helsingin kaupungin Malminkartanon neuvolassa käynnistämää pilottia, jossa neuvola arvioi vieraskielisten lasten kielitaidon ja ohjaa heidät varhaiskasvatukseen. Malli, jonka taustalla on Orpon hallituksen budjettiriihikirjaus, tulisi Multalan mukaan laajentaa valtakunnalliseksi.

– Lapsi oppii kielen parhaiten leikkimällä muiden lasten kanssa. Mitä enemmän lapsi viettää aikaa suomenkielisessä ympäristössä, sitä enemmän hän oppii kieltä.​ Jos haluamme, että maahanmuuttajataustaiset lapset osaavat suomea koulun alkaessa, heidän paikkansa on päiväkodissa eikä kotona, Multala sanoo.

Helsingin Malminkartanon ja Kannelmäen neuvolassa on vuodesta 2026 alkaen otettu systemaattisesti puheeksi varhaiskasvatus kaikkien niiden 2–4-vuotiaiden lasten perheiden kanssa, joiden kotona ei puhuta suomea tai ruotsia. Perhe ohjataan suoraan päiväkotiin tai kerhoon. Alueella yli puolet lapsista on vieraskielisiä. Kokemukset ovat hyviä, ja malli on sopinut neuvolatyöhön ilman merkittävää lisäkuormaa. Vuonna 2027 se laajenee uusille alueille Helsingissä.

– Neuvola tavoittaa lähes jokaisen perheen. Se on paras paikka varmistaa, ettei yksikään lapsi jää ilman kielen oppimisen tukea. Malli pitää viedä koko maahan, ja kielen arvioinnista on tehtävä pysyvä osa neuvolatarkastuksia, Multala päättää.