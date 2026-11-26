Pohteen tarkastuslautakunnan arviointikertomus palkittiin jälleen parhaana
27.11.2026 15:59:29 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on valittu vuoden parhaaksi KPMG:n ja Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan järjestämässä Vuoden arviointikertomus -kilpailussa. Tunnustus myönnetään Pohteen tarkastuslautakunnalle nyt toistamiseen.
Kilpailun tavoitteena on kehittää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laatua.
Kilpailun tuomaristo toteaa palkintoperusteluissa, että Pohteen arviointikertomus pohjautuu arviointisuunnitelman mukaisesti strategian ja talouden kannalta keskeisiin alueisiin. Arviointikohteiden valinta on toteutettu erinomaisesti ja osoittaa kykyä suunnata rajallisia arviointiresursseja tehokkaasti ja vaikuttavasti. Arvioinnin tietopohja on laaja, monipuolinen ja analyyttisesti perusteltu. Tämä osoittaa arvioinnin perusprosessien erittäin korkeaa tasoa.
Lisäksi tuomaristo huomioi, että arvioinnin johtopäätöksissä on hyödynnetty tietoperustaa esimerkillisellä tavalla. Ne perustuvat johdonmukaisesti tehtyihin havaintoihin ja niiden analyysiin. Lisäksi johtopäätökset ovat oivaltavia ja tarjoavat relevantteja näkökulmia päätöksenteolle. Arviointikertomuksen luettavuuteen on myös selkeästi panostettu. Se on kansalaisen kannalta helposti lähestyttävä. Tuomariston erityinen positiivinen huomio liittyy siihen, miten arviointikertomuksessa tehtyjä suosituksia on priorisoitu. Tämä osoittaa omaleimaisuutta ja kykyä hahmottaa strategisten valintojen erilaisia aikajänteitä.
”Lautakunnan jäsenten monipuolinen osaamis- ja kokemustausta on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet tarttumaan ”rutiinien” lisäksi myös Pohteen ajankohtaisiin ja julkistakin keskustelua aiheuttaneisiin hankkeisiin. Saamamme tunnustus tuntuu hyvältä” toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Niilo Keränen ja kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä sekä ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön viranhaltijoita analyyttisestä arviointityöstä.
Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, sekä hyvinvointialueen toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain keväällä arviointikertomuksessa sekä muissa selvityksissä tilikauden aikana.
”Tarkastuslautakunnan arviointi tuottaa tietoa ensisijaisesti aluevaltuustolle, ja keskeinen tavoite on tukea organisaation päätöksentekoa ja kehittämistä. Samaa arviointitietoa voivat hyödyntää myös Pohteen operatiivinen johto sekä alueen asukkaat ja muut sidosryhmät” kertoo tarkastusjohtaja Tarja Lempeä.
Lisäksi tuomaristo totesi, että arviointikertomukset valaisevat monipuolisesti hyvinvointialueiden tuloksellisuuden arviointia. Samalla ne laajentavat kuvaa hyvinvointialueiden tuloksellisuudesta. Menojen ja tulojen tasapainottaminen on keskeinen tavoite hyvinvointialueiden kestävän talouden hallinnassa, mutta tarkastuslautakunnan arviointityössä on tärkeä tunnistaa ja nostaa arvioinnin kohteeksi myös muita tuloksellisen toiminnan ulottuvuuksia.
Pohteen tarkastuslautakunnan jäseniä ovat puheenjohtaja Niilo Keränen, varapuheenjohtaja Jaana Hautamäki, Kari Pentti, Marja-Leena Kemppainen, Outi Pekkala, Henri Heikkinen, Saija Ylimäki, Pekka Välinen ja Paula Himanen.
Lue lisää Vuoden arviointikertomus -kilpailusta KPMG:n verkkosivulta
Vuoden 2025 arviointikertomus on luettavissa Pohteen verkkosivulla
Yhteyshenkilöt
Niilo Keränentarkastuslautakunnan puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 989 2135niilo.keranen@pohde.fi
Tarja LempeätarkastusjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:050 407 2078tarja.lempea@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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