– Annettu metsästyskiintiö on neljäsosa koko Suomen susikannasta. Toteutuessaan se tulee tekemään aivan massiivisen loven susikantaan. Suomessa susi on jo entuudestaan luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, Honkasalo sanoo.

Lausuntokierrokselle lähteneessä asetusluonnoksessa metsästyskiintiöksi esitettiin 109 sutta. Honkasalo huomauttaa, että kyseistä, jo alun alkaenkin liian korkeaa kiintiötä vielä nostettiin, vastoin ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöjen laajaa kritiikkiä.

Järjestöjen mukaan metsästyskiintiön koon määrittelemiseen ei ole käytetty parhaan saatavilla olevan tiedon mukaisia kriteereitä. Kiintiöön ei lasketa mukaan myöskään poikkeusluvilla kaadettuja eikä luonnollisesti tai onnettomuudessa kuolleita susia.

– Tapettavien susien sallittu määrä ei yksinkertaisesti vastaa sitä, mitä tiedämme uhanalaisen lajin suotuisan suojelutason säilyttämisestä, Honkasalo sanoo.

– Vaara susikannan romahtamiselle on todellinen ja hallituksessakin tämä varmasti ymmärretään. Faktoista saati susista taikka ekosysteemien tasapainosta ei kuitenkaan piitata. Kyse on todellisesta susivainosta, Honkasalo jatkaa.

Nyt annettu 116 suden kiintiö on jatkumoa tammikuussa annetulle kiintiölle, joka antoi luvan kaataa 100 sutta aiemmin tänä vuonna. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 2026 enää 430 sutta.

– Samaan aikaan hallitus on tehnyt kaikkensa minimoidakseen eduskunnan sekä kansalaisten ja järjestöjen mahdollisuuden valittaa metsästyskiintiöistä tai kaatoluvista. Tämä mahdollistaa hallituksen mielivaltaisen, eläinvihamielisen agendan toteuttamisen ilman sen tarkempaa syynäystä. Näin ei toimita demokraattisessa oikeusvaltiossa, Honkasalo sanoo.