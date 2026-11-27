Henrik Wickström jätti lakialoitteen koko maan synnytysverkon turvaamiseksi – vaatii Lohjan synnytysyksikön avaamista uudelleen
28.11.2026 11:01:40 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on jättänyt lakialoitteen, jossa vaaditaan nykyisen synnytysverkon turvaamista lainsäädännöllä. Hän haluaa myös, että Lohjan sairaalan synnytysyksikkö avataan uudelleen. Lakialoitteen on allekirjoittanut 33 kansanedustajaa.
Wickström on huolissaan siitä, että synnytysverkon keskittyminen yhä harvempiin yksiköihin lisää perheiden turvattomuuden tunnetta. Hän näkee myös kotisynnytysten yleistymisen yhtenä tekijänä, joka voi osaltaan johtaa synnytysyksiköiden määrän vähenemiseen.
– Haluan, että eduskunnassa käydään keskustelua synnytystoiminnan tulevaisuudesta Suomessa. Eri maat ovat valinneet erilaisia tapoja turvata kattava synnytysverkko. Suomessa meidän on käytävä avointa keskustelua, jossa otetaan huomioon sekä potilasturvallisuus että perheiden kokema turvallisuuden tunne. Jos kehitys jatkuu nykyisellä vauhdilla, voi pian olla niin, että Suomessa voi synnyttää ainoastaan yliopistosairaaloissa ja suurimmissa keskussairaaloissa. Tällaista kehitystä en halua nähdä, Wickström sanoo.
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan selvitystä synnytystoiminnan tulevaisuudesta Suomessa. Väliraportti, joka lähetetään lausuntokierrokselle ennen lopullisen raportin valmistumista, on tarkoitus lähettää lausunnoille joulukuun puolivälissä.
RKP:n aloitteesta selvityksessä keskitytään erityisesti Uudenmaan synnytystoimintaan. Tässä yhteydessä arvioidaan myös Lohjan sairaalan synnytysyksikön uudelleenavaamisen tarvetta.
– Tällä hetkellä uusmaalaiset perheet eivät aina tiedä, missä he voivat synnyttää. Naistenklinikka on pian myös Euroopan suurin synnytysyksikkö. Uudenmaan väestönkasvun vuoksi on perusteltua arvioida myös valtakunnallisella tasolla Lohjan synnytysyksikön uudelleenavaamisen tarvetta.
– Kun Lohjan synnytysyksikkö suljettiin, samalla lakkautettiin myös useita muita lapsiperheille tärkeitä palveluja. Tällä hetkellä esimerkiksi Hangosta täytyy matkustaa Jorvin sairaalaan tai Helsingin Uuteen lastensairaalaan saadakseen tiettyjä lapsiin liittyviä terveydenhuollon palveluja. Sama koskee synnytyksiä. Matka Hangosta Jorvin sairaalaan on yhtä pitkä kuin matka Lapissa sijaitsevan Kemin ja Rovaniemen välillä, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingo: Kristdemokraterna sviker Österbotten igen27.11.2026 15:21:00 EET | Pressmeddelande
Österbotten blir utan kvot för stamvårdande jakt på varg under den kommande vintern. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (KD) har fastställt förordningen om vargjakten utan att inkludera Korsnäsreviret och Vasaregionen. SFP:s riksdagsledamot Christoffer Ingo är starkt kritisk till beslutet.
SFP:s fullmäktigegrupp besökte Jorvs sjukhus – imponerades av den nya förlossningsavdelningen och kardiologins arbete27.11.2026 14:38:39 EET | Pressmeddelande
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde besökte på torsdagen den 26 november Jorvs sjukhus för att bekanta sig med den nya förlossningsavdelningen samt verksamheten inom kardiologi och lungsjukdomar. Besöket gav en aktuell bild av ett sjukhuscampus vars betydelse för både Västra Nylands välfärdsområde och hela HUS-området fortsätter att växa.
RKP:n aluevaltuustoryhmä vieraili Jorvin sairaalassa – uusi synnytysosasto ja kardiologian toiminta tekivät vaikutuksen27.11.2026 14:38:39 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen RKP:n aluevaltuustoryhmä vieraili torstaina 26. marraskuuta Jorvin sairaalassa tutustuakseen synnytysosaston uusiin tiloihin sekä kardiologian ja keuhkosairauksien toimintaan. Vierailun aikana kävi selväksi, että sairaala-alueen merkitys sekä Länsi-Uudellemaalle että koko HUS-alueelle kasvaa.
Wickström sågar Sannfinländarnas utbildningspolitiska program – fel väg att gå att slopa svenskan i skolorna27.11.2026 14:02:21 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är kritisk till Sannfinländarnas nya utbildningspolitiska program. I programmet föreslås att den obligatoriska svenskan i finskspråkiga skolor ska slopas. Däremot ska svenskspråkiga elever i svenska skolor fortfarande studera finska.
Adlercreutz: Stärkt personalinflytande gynnar både arbetsgemenskapen och företagen26.11.2026 15:24:35 EET | Pressmeddelande
Svenska folkpartiet har länge arbetat för att stärka arbetstagarnas möjligheter att påverka sin arbetsplats och företagets utveckling. I halvtidsöversynen 2025 kom regeringen överens om att skrida till åtgärder och denna vecka har lagen godkänts av riksdagen. Gränsen för personalens förvaltningsrepresentation sänks från 150 till 100 anställda. Detta innebär att arbetstagarens röst hörs bättre i allt fler företag.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme