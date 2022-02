7300 yritystä haki kustannustukea viidennellä hakukierroksella

Viidennen hakukierroksen aikana Valtiokonttori vastaanotti yhteensä noin 7300 kustannustukihakemusta. Tuen viides kierros oli tarkoitettu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille, ja sen entistä tarkempi rajaus näkyy selvästi saapuneiden hakemusten määrässä: hakemuksia vastaanotettiin noin 50 % vähemmän kuin tuen neljännellä kierroksella.

Saapuneista hakemuksista on 23.2. mennessä ratkaistu noin 6 200. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika hakuaikana on ollut 8 päivää.

Tukea maksettu noin 59 miljoonaa euroa

Kustannustukea on tähän mennessä viidennellä kierroksella maksettu noin 57 miljoonaa euroa ja sitä on myönnetty noin 3650 yritykselle.

Hakijoista 59 % on saanut myönteisen päätöksen. Hyväksymisprosentti on hieman pienempi kuin tuen edellisellä kierroksella, mikä johtuu tuen aiempaa tiukemmista ehdoista. Uusien ehtojen mukaan tukea voitiin myöntää vain yrityksille, jotka pystyivät osoittamaan, että koronapandemiaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitus on vaikuttanut yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan.

Tällä kierroksella tukea eniten saaneet toimialat ovat ravitsemistoiminta, maaliikenne- ja putkijohtokuljetus ja matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta sekä varauspalvelut.

Maakunnista tukea on maksettu eniten Uudellemaalle.

Ajantasaisia tilastoja kustannustukihakemuksista ja käsittelytilanteesta löydät osoitteesta valtiokonttori.fi/kustannustukilkuina.

Tulossa sulkemiskorvaus ja kustannustuki 6

Hallitus on antanut esityksen uudesta kustannustuesta sekä sulkemiskorvauksesta eduskunnan käsittelyyn 10.2.2022. Lain on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun puolivälin paikkeilla.

Ensimmäiseksi hakuun tulee sulkemiskorvaus yrityksille, joiden tilat ovat kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Tuen hakuaika käynnistynee Valtiokonttorissa maaliskuun loppupuolella, ja sitä haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoja sulkemiskorvauksesta saat osoitteesta valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Huhtikuussa haettavaksi tulee kustannustuki. Kyseessä on kustannustuen kuudes hakukierros. Tuki kompensoi sulkemismääräyksiä lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Lakiesityksen etenemisestä tiedottaa tässä vaiheessa työ- ja elinkeinoministeriö. Tarkemmat tiedot tukien hakuajoista sekä ehdoista päivittyvät sulkemiskorvauksen ja kustannustuen verkkosivuille lain vahvistamisen jälkeen.