80-talsverk av Cris af Enehielm utställda i galleriet på Gamlasgården

Cris af Enehielmin teoksia esillä Kanneltalon galleriassa 13.4.2018 10:00 | Tiedote

Cris af Enehielm (s.1954) tunnetaan provokatiivisen kuvataiteen tekijänä. Kanneltalon näyttelyyn on koottu af Enehielmin maalauksia, joissa on vahva naisnäkökulma. 1980-luvun teokset ovat saaneet vaikutteita sarjakuvista ja mainosmaailmasta. Näyttelyn teokset ovat HAM Helsingin taidemuseon ja taiteilijan kokoelmista. Näyttely on esillä Kanneltalon galleriassa 20.4.–2.6.2018.