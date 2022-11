87 % yli 65-vuotiaista säästänyt arjen menoista – katso myös kaikkien vastaajien tulokset

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell esitteli Kampin palvelukeskuksessa kyselyn tuloksia ikäihmisten näkökulmasta.

Lähes puolet kyselyn yli 65-vuotiaista vastaajista (45 %) on säästänyt elintarvikemenoissa. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat ovat nousseet yleistä inflaatiota nopeammin. ”Syyskuussa yleinen inflaatiotahti oli 8.1 % ja elintarvikkeiden hinnat puolestaan nousivat 14,5 prosenttiin”, Beurling-Pomoell kertoo.

Myös energian hinnannousu näkyy selvästi iäkkäämmän väestön kulutustavoissa. Autolla ajamista on vähentänyt jopa 43 % ja saunomista 29 % kyselyn vastaajista. Neljännes (26 %) on säätänyt kodin lämpötilaa.

Lähes puolet iäkkäämmistä vastaajista on karsinut vapaa-ajan menoista (42 %). Jopa 60 % yli 65-vuotiaista on vähentänyt ravintolassa käymistä ja 55 % on karsinut lomamatkoja.

Selvityksestä käy ilmi, että 9 % yli 65-vuotiaista suomalaisista on säästänyt lääkemenoista kohonneiden elinkustannusten vuoksi.

”Tämä on tärkeä viesti päättäjille”, toteaa Beurling-Pomoell. ”Jos lääkkeiden hankkimiseen ei ole varaa, voi lääkehoidon toteutuminen vaarantua ja ihmisen terveys olla vaakalaudalla.”

Tukea elämiseen

”Eläkeläisten joukkoon mahtuu paljon niitä, joiden taloudellinen liikkumavara on hyvin pieni. On pelkän kansaneläkkeen varassa eläviä ja moni asuu yksin. Kun arjen kannalta pakollisten menojen, kuten elintarvikkeiden, lääkkeiden ja asumisen hinnat nousevat, eteen saattaa tulla tilanne, jossa täytyy hakea apua selviytyäkseen”, toteaa Beurling-Pomoell. ”Avun hakemisessa ei ole mitään hävettävää”, hän muistuttaa.

”Ikäihmisten tulee nyt tarvittaessa hakea yhteiskunnan tarjoamia tukia elämiseen, vaikka aiemmin olisikin pärjätty omin avuin. Esimerkiksi vuoden alusta voimaan tulevan sähkötuen on tarkoitus auttaa selviämään talven sähkölaskuista. Sähkötukea haetaan Kelasta. ”Jos energiatuista tulee kysyttävää, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä suoraan järjestävään tahoon”, Beurling-Pomoell neuvoo.

Ainoastaan 13 % kyselyn yli 65-vuotiaista vastaajista ilmoitti, ettei ole joutunut säästämään lainkaan.

Katso kyselyn kaikki tulokset

Tulospaketista näet kaikkien vastaajien (n = 1090) tulokset mm. eri ikäryhmien, perhemuodon, tulotason ja asuinpaikan mukaisesti. Katso koko taulukko Kuluttajaliiton kotisivuilta:

https://www.kuluttajaliitto.fi/blog/2022/11/10/mista-suomalaiset-ovat-saastaneet/

Kampin palvelukeskuksen tilaisuus ”Nousevat hinnat ja ikäihmisen arki” järjestettiin yhdessä Kuluttajaliiton alueellisen yhdistyksen Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry kanssa.