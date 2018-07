9 prosenttiyksikön tulosparannus – Assemblin kääntää yrityksen suuntaa kohti onnistumista

Viimeisten vuosien aikana olemme tehneet erittäin paljon töitä kääntääksemme yrityksemme parempaan suuntaan. Nyt vuoden 2018 puolivuotiskatsauksessa voimme todeta, että Assemblin Oy:n tulos on hyvä, kannattavuus on parantunut sekä kaikissa liiketoiminta-alueissamme on havaittavissa paljon positiivisia muutoksia ja onnistunutta tuloskehitystä.

Assemblin Oy puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018:

1-6/2018 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-6/2017): • Liikevaihto 22,73 M € (23,43 M €) milj. euroa

• Käyttökate 0,41 M € (-1,67 M €) milj. euroa

• Tilauskanta 39,9 M € (34,4 M €) Toimitusjohtaja Magnus Erikssonin kommentti Viimeisten vuosien aikana olemme tehneet erittäin paljon töitä kääntääksemme yrityksemme parempaan suuntaan. Nyt vuoden 2018 puolivuotiskatsauksessa voimme todeta, että Assemblin Oy:n tulos on hyvä, kannattavuus on parantunut sekä kaikissa liiketoiminta-alueissamme on havaittavissa paljon positiivisia muutoksia ja onnistunutta tuloskehitystä. Takanamme on nyt kuusi positiivista kuukautta, myös tarkasteltaessa kuukausia erikseen. Viimeisen puolentoistavuoden aikana olemme rakentaneet ja muokanneet yritystämme ja kulttuuriamme paljon. Olemme rakentaneet yritykseemme parempaa yritys- ja talotekniikkakulttuuria, jonka olemme saavuttaneet organisaatiomuutoksilla, tehostamalla liiketoimintamalleja, nostattamalla positiivisia onnistumisia pitkin vuotta ja panostamalla rekrytointimenetelmiimme. Kehitystä on tapahtunut merkittävästi ja näihin osa-alueisiin keskitymme myös jatkossa. Haluamme rakentaa yrityksestämme entistä paremman työpaikan työntekijöillemme sekä kehittää yrityskulttuuristamme talotekniikka-alan parhaan. Keskitymme nyt, ja jatkossa, meille tärkeisiin asioihin ja priorisoimme tekemistämme. Markkinaympäristömme on tällä hetkellä erittäin suotuisa. Kaikilla toiminta-alueillamme Suomessa rakennetaan ja saneerataan paljon, millä on ollut positiivinen vaikutus tekemiseemme ja tilauskantaamme. Projektikannattavuuttamme on parantunut merkittävästi aikaisemmista vuosista. Tähän on vaikuttanut eniten projektiennusteiden tarkempi ja aikaistettu ennakointi, sekä tilauskantaan valitut projektit ohjataan taloudellisesti entistä tarkemmin. Assemblin Oy:n taloudellinen tuloksentekokyky vuonna 2018 koostuu suurimmalta osin myös projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantumisesta sekä huolto-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Toimintaympäristö ja näkymät loppuvuodelle 2018 Seuraavan puolen vuoden ajan keskitymme laadun ja tilauskannan varmistamiseen sekä jatkamme rekrytointikampanjointia. Tällä viikolla olemme aloittaneet avoimien työpaikkojemme markkinoimisen useissa eri kanavissa sekä panostamme vahvasti jatkossa nykyisten työntekijöiden viihtyvyyteen sekä osaamisen kehittämiseen. Parhaillaan päivitämme konsernitasoista strategiaamme vuosille 2019-2021. Strategia valmistuu vuoden 2018 loppupuolella ja hyväksyntäprosessi saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

