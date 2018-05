90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto lunastettiin Veikkauksen pääkonttorista

Suomen kaikkien aikojen suurin rahapelivoitto on lunastettu tällä viikolla Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä. Loimaan Prismassa pelattu Eurojackpotin rivi toi voittajille yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

Voittajat olivat yhteydessä Veikkaukseen ja kävivät pääkonttorilla kuittaamassa rahat tileilleen tällä viikolla. He ehtivät sulatella asiaa ennen rahojensa lunastamista lähes kolme kuukautta.

Onnekkaat numerot arvottiin Eurojackpotin kierroksella 6/2018, yhdeksäs helmikuuta 2018. Voittajia on yhteensä neljä. He ovat kotoisin Varsinais-Suomesta. Jokaisen voitto-osuus alavoittoineen on 22 504 200 euroa.

Peli oli ostovaiheessa jaettu viiteen osaan. Jokaisella voittajalla oli porukkapelistä yksi osuus ja lisäksi yksi neljäsosa viidennestä osuudesta.

Myyntipaikoissa, kuten esimerkiksi marketeissa, kioskeilla ja huoltoasemilla, peli on mahdollista jakaa kahden, viiden tai kymmenen osuuden kimpaksi. Keskinäisillä sopimuksilla myös muunlaiset kimpat ovat mahdollisia.

Voittajille tarjottiin pääkonttorilla juhlan kunniaksi leivoskahvit kuohuvan juoman kera. Edelleen hyvin hämillään voitosta oleva nelikko tahtoo pitää onnenpotkustaan erittäin matalaa profiilia. Elämä jatkuu raiteillaan, vaikka tilille tipahtikin nyt reippaampi summa rahaa.

Mutta miksi he ilmoittautuivat vasta nyt? Eräs nelikon jäsenistä tiivistää syyn yhteen lauseeseen.

- Piti saada riittävästi aikaa jäsentää ajatuksia tästä asiasta, voittaja perusteli Veikkaukselle.

90 miljoonasta eurosta ja voittotositteiden kohtalosta on pyörinyt helmikuusta saakka erittäin villejä huhuja ja spekulaatioita. Totuuden tiesi - ja tietää edelleen - vain harva.

- Ei sentään koira syönyt, yksi voittajista sanoi, mutta ei halunnut kuitenkaan avata enempää, missä he tositteitaan viikkokausia säilyttivät.

Myös Veikkauksella iloitaan voiton lunastamisesta.

- Olemme iloisia ja helpottuneita, että voittajat löytyivät ja miljoonat löysivät kodin, Veikkauksen tiedottaja Pipsa Öhman sanoo.

- Toivottavasti tuoreet miljonäärit nauttivat voitostaan ja laittavat hyvän kiertämään niin, että valtavasta potista on iloa myös muille.

Eurojackpot on 18 maan yhteinen lottopeli, jota on pelattu maaliskuusta 2012 alkaen. 90 miljoonaa euroa on pelin sääntöjen mukaan suurin mahdollinen voittosumma. Se on voitettu pelin historian aikana neljä kertaa. Toukokuussa 2015 potti meni tshekkiläispelaajalle, lokakuussa 2016 Saksaan ja tammikuussa 2017 potti jakautui viidelle täysosumalle Saksaan, Hollantiin ja Tanskaan. Edellisen kerran maksimipotti voitettiin Loimaalla helmikuussa 2018. Päävoitto on osunut Suomeen kuuden vuoden aikana 14 kertaa.