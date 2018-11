90 miljoonan euron pottijahti jatkuu Eurojackpotissa – Suomeen 3,1 miljoonan euron voitto

Suomeen tullut 5+1-voitto oli pelattu R-kioski Pihlava Vanha maantie 33:ssa Porissa. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä. Yhteensä 5+1-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta. Muut voitot menivät Tanskaan, Saksaan (x3), Norjaan ja Espanjaan.

5+0-tuloksia löytyi 15 kappaletta ja yksi niistä löytyi Suomesta. Noin 78 000 euron voitto meni nettipelaajalle Vantaalle. Pelaaja saa voittonsa suoraan tililleen.

Eurojackpotin (kierros 44/2018) päänumerot ovat 5, 17, 27, 33, 42 ja tähtinumerot 9 ja 10.

Ensi perjantaina (kierros 45/2018) täysosumille on edelleen tarjolla 90 miljoonaa euroa, ja toisen voittoluokan 5+1-tulosten kesken jaetaan jopa 20 miljoonaa euroa kuten tälläkin viikolla. Tuleva kierros on jo kolmas kierros peräkkäin, kun Eurojackpotin potissa on 90 miljoonan euron maksimisumma.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 7 7 4 2 3 9. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta. Harjavallassa R-kioski Siltatie 6:ssa pelannut henkilö voitti 6 oikein -tuloksellaan 20 000 euroa. Kouvolalainen nettipelaaja oli valinnut riviinsä Tuplauksen ja rivin viimeinen numero meni oikein, joten hän voitti 40 000 euroa.

Lomatonnin voittorivi on Tallinna 60. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 19 kappaletta.

Suurimmat Suomeen tulleet Eurojackpotin 5+1-voitot

1. 4,1 M€ Hamina, kierros 40/2016

2. 3,5 M€ Oulu, kierros 6/2018

3. 3,1 M€ Pori, kierros 44/2018

4. 2,9 M€ Hyvinkää, kierros 5/2018

5. 2,8 M€ Aura, kierros 41/2016

5. 2,8 M€ Lohja, kierros 41/2016