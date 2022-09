Ennätysmäärä euroja vesienhoitoon Uudellamaalla vuonna 2022 7.9.2022 10:40:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on tänä vuonna tukenut vesienhoitohankkeiden toteuttamista Uudellamaalla euromääräisesti enemmän kuin koskaan aiemmin: se myönsi harkinnanvaraisia valtionavustuksia 18 hankkeelle yhteensä lähes 1,5 miljoonaa euroa. Osa hankkeista toteutetaan tänä vuonna, osa hankkeista päättyy viimeistään vuonna 2024. Yksi mielenkiintoisimmista vesienhoitohankkeista Uudellamaalla on Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueilla meneillään oleva LUUVIRSU-hanke. Siinä keskitytään erityisesti virtavesiluonnon suojeluun, kunnostamiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. - On hienoa, että voimme myöntää avustusta myös virtavesien luonnontilan parantamiseen. Vesienhoitoavustuksen myöntäminen oli mahdollista, koska hanke ei ole kalataloudellinen kunnostushanke, kertoo erikoistutkija Pasi Lempinen. Vesienhoitohankkeiden avustuksia voi hakea lokakuun puolivälistä alkaen. ELY-keskus tiedottaa avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista haun käynnistyessä.