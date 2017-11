A1-kielen opiskeleminen käynnistyy Helsingissä 1. luokalta syksystä 2018 alkaen

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa näkyy vahvasti panostus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Vuoden 2018 talousarvioehdotus sisältää määrärahalisäyksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, joten budjetti mahdollistaa strategian toteutuksen aloittamisen ensi vuonna muun muassa ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opettamisen peruskouluissa jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Kielen oppimista leikinomaisesti ja suullisesti ekaluokalla

Kielitaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Vieraan kielen oppimisen alkuvaiheessa ilo, leikkisyys ja luovuus ovat merkittävässä roolissa. Aikaisemmin A1-kielen opiskelu on helsinkiläisissä peruskouluissa käynnistynyt kolmannella vuosiluokalla. Syksystä 2018 lähtien uudistus mahdollistaa kielen opiskelun peruskoulussa yhdeksän vuoden ajan, aiemman seitsemän sijaan: ”Oppiminen lähtee leikinomaisesti kieleen ja kulttuuriin tutustumisesta ja painottuu alussa lasten suullisen kielitaidon kehittämiseen”, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja Outi Salo kertoo. Opettajille järjestetään keväällä koulutusta ja yhteiskehittämistä parhaiden oppimisen mallien toteuttamiseksi.

Tervetuloa vaikuttamaan: marraskuussa keskustelutilaisuuksia ja kysely kuntalaisille

Alueellista ja koulukohtaista kielitarjontaa suunnitellaan parhaillaan ja tähän työhön kutsutaan kuntalaisia mukaan. Kouluissa järjestetään 20.-28.11.2017 alueellisia keskustelutilaisuuksia, joissa esimerkiksi tulevien ekaluokkalaisten vanhemmilla on mahdollista saada lisätietoa uudistuksesta sekä osallistua ja vaikuttaa alueen koulujen kielivalintoihin. Kutsua on toimitettu kouluilta ja päiväkodeilta huoltajille. Tilaisuuksien pitopaikat ja ajankohdat on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivujen hel.fi/kasvatusjakoulutus uutisissa sekä koulujen omilla verkkosivuilla. Kerrokantasi-palvelussa toteutetaan myös sähköinen kysely, jossa kerätään avointen vastausten kautta mielipiteitä kielen opiskelun uudistuksesta. Kysely julkaistaan torstaina 16.11. klo 15.00 osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/

Kahdeksan kielivaihtoehtoa

Helsingissä nykyisiä A1-kieliä ovat englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa, venäjä ja viro. Tänä syksynä 3. luokkalaisista 79,5 prosenttia valitsi ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen englannin; seuraavaksi suosituimmat olivat ranska (7,6 %), saksa (4,2 %) ja ruotsi (4,1 %). Kaikkia kahdeksaa kieltä ei ole mahdollista opettaa jokaisessa koulussa, mutta tarjontaa suunnitellaan alueellisesti ja kaupunkitasolla mahdollisimman monipuoliseksi. Esitys kieliohjelman muutoksesta valmistellaan käsiteltäväksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen jaoston kokoukseen 19.12.2017.



Lisätietoja

Outi Salo

Perusopetusjohtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

