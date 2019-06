Aalto EE vahvistaa asemaansa rahoitusosaamisen ykkösenä – arvostettu CEFA-koulutus siirtyy Aalto EE:lle

Suomen Sijoitusanalyytikot ry ja Aalto University Executive Education (Aalto EE) ovat aloittaneet yhteistyön rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaisten tutkintokoulutuksen järjestämisessä. Uudistettu ohjelma tarjoaa enemmän lähiopetuspäiviä ja Aalto EE:llä on vahva rooli koko oppimisprosessin ajan. Kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen ja laskentatoimen laitoksien professorit. CEFA-tutkinnon (Certified European Financial Analyst) myöntää alan eurooppalainen kattojärjestö EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

- Rahoitus kuuluu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen tähtialueisiin. On luontevaa vahvistaa myös alan soveltavaa ja elinikäistä oppimista tukevaa koulutuskokonaisuutta. Haluamme olla talous- ja rahoitusosaamisen kehittämisen tärkein alusta Suomessa, sanoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. Noin 400 henkilöä on suorittanut tutkinnon Suomessa 20 vuoden aikana. Se tarjoaa Euroopan laajuisen yhteismitallisen korkealaatuisen koulutuksen sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille. Ammatillista kehitystä edistävä koulutus on saanut osallistujilta positiivista palautetta. - Aalto EE on Suomen arvostetuimpia kouluttajia ja ammattimaisuus teki meihin vaikutuksen. Lähiopetuksen määrää on lisätty ja uskomme, että CEFA-koulutuksesta tulee jatkossa entistä laadukkaampi, toteaa Rasmus Skand, puheenjohtaja, Suomen Sijoitusanalyytikot ry. Ensimmäinen Aalto EE:n järjestämä koulutus alkaa lokakuussa. Koulutuksen suorittaneet saavat oikeuden käyttää CEFA-nimikettä. Aalto EE:n valikoimasta löytyy myös muita talouden ja rahoituksen ohjelmia, kuten sijoituspalvelualan tutkinnot. Lisätietoja Pekka Mattila, valtiot. tri, toimitusjohtaja, Professor of Practice

Aalto University Executive Education Oy

Puhelin: 040 738 7221

pekka.mattila@aaltoee.fi Rasmus Skand, hallituksen puheenjohtaja

Suomen Sijoitusanalyytikot ry

Puhelin: 050 338 2631

rasmus.skand@wip.fi

