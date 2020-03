Aalto EE:lle ennätysliikevaihto jo 8. vuotta peräkkäin

Jaa

Aalto University Executive Education Oy:n (Aalto EE) liikevaihto ylsi uuteen ennätykseen jo kahdeksatta kertaa peräkkäin. Vuoden 2019 liikevaihto oli 23,6 miljoonaa euroa (vuonna 2018 21,7 M€). Myös liiketulos on pysynyt vahvana ollen 1 miljoonaa euroa (vuonna 2018 1,4 M€). Tulostaso on vahva, huolimatta yhtiön kehityspanostuksista digitalisointiin ja uusiin toimitiloihin. Kasvua oli erityisesti asiakaskohtaisesti räätälöidyissä valmennusohjelmissa sekä Aalto MBA for Executives ja Executive MBA -ohjelmissa.

Maailman 50 parhaan johtamiskoulun joukkoon lukeutuva Aalto EE katsoo epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Yhtiö luo kuluvan vuoden aikana Pohjoismaiden suurimman johtamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen keskittymän Aalto Töölö -rakennukseen eli Aallon kauppakorkeakoulun ikoniseen entiseen päärakennukseen. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu aivan vuoden 2020 lopussa. Samoin panostukset digitalisointiin jatkuvat. ”Epävarmasta suhdanteesta huolimatta saavutimme jälleen vahvan kasvun vuoden. Toimintamme perustuu entistä enemmän verkostoihin kansainvälisten huippuyliopistojen kanssa. Esimerkiksi suhteet Stanfordiin, Yaleen, Berkeleyhin, Warwickiin ja KAIST:iin ovat viime vuonna vahvistuneet. Verkostomainen globaali toiminta altistaa meidät kuitenkin yhä enemmän koronaviruksen kaltaisille vakaville häiriö- ja uhkatilanteille. Yhä monipuolisemmat digitaaliset ratkaisut auttavat osaltaan hallitsemaan näitä riskejä”, kuvaa Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. Yhtiön toiminnasta kanavoituu vuosittain merkittävä summa takaisin Aalto-yliopistoyhteisölle muun muassa osinkoina, rojalteina, valmennus- ja koulutuspalkkioina sekä vuokrina. Vuonna 2019 yliopiston omistaman yhtiön taloudellinen jalanjälki Aalto-yhteisössä oli 3,3 miljoonaa euroa (3,7 M€ vuonna 2018). Aleneminen johtui vuokratuottojen kutistumisesta peruskorjausurakan aikana.

Avainsanat johtaminenkoulutuskoulutusvientileadershiptulosvalmennus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa

Linkit