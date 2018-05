Aalto Executive MBA -ohjelma täyttää 30 vuotta

Aalto-yliopiston ja sen edeltäjien Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun tarjoama EMBA-ohjelma täyttää tänä vuonna kunnioitettavat kolmekymmentä vuotta.

Financial Times -lehti on jo vuosien ajan arvioinut tämän suomalaisen ohjelman sadan parhaan joukkoon. Kärkikastissa pysyminen vuodesta toiseen on huomattava saavutus, sillä EMBA-ohjelmia on maailmalla arvioilta noin 3000.

- Yksi menestystekijä on ohjelman jatkuva kehittäminen vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin. Osallistujia aloittaa Helsingissä joka vuosi useita kymmeniä. Osallistujamäärien lisääntyessä edelleen aloitamme Helsingissä tänä vuonna EMBA-ohjelmat sekä keväällä että syksyllä. Viime vuonna Aalto EMBA-ohjelmissa oli Euroopassa ja Aasiassa 360 osallistujaa, kertoo Hanna-Riikka Myllymäki, liiketoimintajohtaja, Aalto University Executive Education (Aalto EE).

Aalto EE:n EMBA-ohjelma kuuluu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Triple Crown -akkreditointien piiriin. Nämä kolme yliopistomaailman arvostetuinta laatuleimaa on vain 0,5 prosentilla maailman yliopistoista. Ensimmäisen Aalto Executive MBA -ohjelmaksi muokatun kokonaisuuden Aalto EE järjesti vuonna 2011.

Etelä-Korean vuonna 1995 aloitetussa ohjelmassa jo 4000 alumnia

Aalto EE on vienyt suomalaista koulutusta maailmalle jo vuodesta 1995, jolloin Etelä-Koreassa alkoi ensimmäinen Executive MBA -ohjelma. Aalto EE:llä on omia alumneja eri ohjelmistaan maailmanlaajuisesti yli 15 000, joista 4000 on eteläkorealaisia Executive MBA -alumneja.

Singaporen ensimmäinen ohjelma alkoi vuonna 1999. Kaikkiaan seitsemässä maassa tarjolla oleva ohjelma on kansainvälisyydessään maailman kirkkainta kärkeä.

Verkosto laajenee myös ohjelman jälkeen

Ohjelmaan valittujen johtajien ja huippuasiantuntijoiden monipuoliset organisaatio- ja kokemustaustat mahdollistavat vahvan ja arvokkaan verkoston, joka kantaa myös ohjelman jälkeen.

Alumneilla on mahdollisuus osallistua mm. vuosittaiseen Aalto Executive Summit -konferenssiin. Se kokoaa yhteen nykyisiä osallistujia sekä alumneja ympäri maailman. Viimevuotisessa tapahtumassa Singaporessa oli 150 osallistujaa 23 maasta.

Tänä vuonna Aalto Executive Summitissa juhlitaan vahvasti EMBA:n kolmenkymmenen vuoden virstanpylvään saavuttamista. Summit järjestetään Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella ja ohjelmaan sisältyy myös EMBA 30-vuotisjuhlagaala.

