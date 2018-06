Aalto Executive MBA lanseerataan Kiinassa

Suomalaista osaamista maailman kärjessä – Aalto EE vahvisti asemiaan arvostetussa Financial Timesin vertailussa 14.5.2018 08:02 | Tiedote

Alan kiristyvässä globaalissa kilpailussa Aalto University Executive Education (Aalto EE) on puolustanut hyvin paikkaansa ja onnistunut vahvistamaan asemaansa. Se paransi sijoitustaan maailman arvostetuimmassa Financial Times -vertailussa peräti seitsemällä sijalla viime vuodesta. Jo vuosia 50. parhaan joukkoon arvioitu Aalto EE on nyt 39. paras liikkeenjohdon valmentaja tuhansien instituutioiden joukossa ja vertailun ainut suomalainen toimija. Financial Times arvioi kokonaisuutena sekä avoimet että räätälöidyt ohjelmat.