Aalto-yliopisto, Savonlinnan kaupunki ja Xamk tiivistävät yhteistyötään – tavoitteena uusien biotalousinnovaatioiden vauhdittaminen

Yhteistyösopimus edistää tutkimusta ja tuotekehitystä sekä alueellista ja kansainvälistä yritysyhteistyötä muun muassa uuden biotuotetekniikan professuurin avulla.

Tänään solmitun aiesopimuksen tavoitteena on vahvistaa entisestään Savonlinnan Teknologiapuiston tutkimus- ja kehitystoimintaa erityisesti puukuidun muokkauksen ja uusien materiaali- ja prosessisovellutusten alalla. Tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseksi perustetaan uusi Aalto-yliopiston alainen biotuotetekniikan professuuri.

”Suomen metsäteollisuuden tuotannon arvo voidaan jopa kaksinkertaistaa nykyisestä vuoteen 2050 mennessä ja samalla saavuttaa ilmastotavoitteet, kun raaka-aine hyödynnetään uusiksi, korkeamman jalostusarvon tuotteiksi. Siihen pääsemiseksi tarvitsemme uusia innovaatioita ja osaajia – ja siksi myös saumatonta, lähellä paikallisia toimijoita tapahtuvaa yhteistyötä”, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus sanoo.

Palkattava työelämäprofessori (Professor of Practice) työskentelee sekä Aalto-yliopistossa että Savonlinnan Teknologiapuistossa. Lisäksi hänen avukseen rekrytoidaan Aalto-yliopistoon nuorempi tutkija, joka keskittyy kansalliseen ja kansainväliseen tutkimushankevalmisteluun sekä kansainvälisen teollisuusyhteistyön edistämiseen.

”Aalto-yliopisto on Xamkin strateginen kumppani. Tämä konkretisoituu yhteistyön vahvistumisena Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kanssa. Lujittuva yhteistyö on merkittävä osoitus Savonlinnassa sijaitsevan metsäbiotalouden tutkimusinfrastruktuurimme kansallisesta vaikuttavuudesta”, toteaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

100 miljoonan euron kasvu

Teknologiapuistossa on jo käynnissä laajaa metsäbiojalostuksen, sellu- ja kuitutekniikan sekä metsäteollisuuden ympäristöteknologian tutkimusta. Yksi tutkimusyksiköistä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio, jonka osana on AaltoCell-tutkimusympäristö. Kokonaisuus on kansallisesti yksi merkittävimpiä sellu- ja paperiteollisuuden tutkimus- ja tuotekehityksen ajureita. Kuitulaboratorion toiminta on tuottanut jo yli 100 miljoonan euron viennin kasvun alueen yrityksille. Yhteistyötä tehdään kymmenien suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa.

”On hienoa, että Aalto-yliopiston toiminta Savonlinnan teknologiateollisuuskeskittymän kehitystyössä vahvistuu entisestään. Ammattikorkeakoulustamme valmistuvilla biotuotetekniikan insinööreillä on jo jatkokoulutusväylä diplomi-insinööreiksi Aalto-yliopistossa. Uusi professori voi toimia Savonlinnassa diplomi- ja väitöskirjatöiden ohjaajana savonlinnalaisten teknologiayritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa sekä hakea EU:n Horisontti-ohjelmasta rahoitusta Kuitulaboratorion tutkimustyön vahvistamiseen”, sanoo Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.

Yhteistyötä rahoittavat Savonlinnan kaupunki, Aalto-yliopisto, Itä-Savon yliopistosäätiö, Suur-Savon Osuuspankki, Kerimäen Osuuspankki sekä Rantasalmen Osuuspankki.

Aalto-yliopisto käynnistää työelämäprofessorin ja tutkijan rekrytoinnin lähiaikoina.

Sopimuksen allekirjoittivat tänään Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus, Itä-Savon yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja säätiön asiamies Hannu Kurki, Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen sekä Kerimäen Osuuspankin toimitusjohtaja Jarmo Kaivonurmi.