Aalto-yliopisto toteuttaa prosenttiperiaatetta: Dipoliin uusi taidekokoelma

Taiteilijat ovat yliopiston alumneja ja edustavat useita eri taiteenaloja.

Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa, Espoon Otaniemessä, avataan tiistaina 24. lokakuuta julkinen taidekokoelma Radical Nature. Kokoelma on ensimmäinen käytännön toteutus yliopiston päätöksestä noudattaa prosenttiperiaatetta rakentamisessaan.

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen. Aalto-yliopistossa periaatetta sovelletaan niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin kuin täydennys- ja infrarakentamiseen. Taidehankinnat tehdään joko ostamalla valmiita taideteoksia, tilaamalla paikkasidonnaisia taideteoksia tai järjestämällä taidekilpailu.

”Aalto on tiettävästi ensimmäinen – ja toistaiseksi ainoa – yliopisto Suomessa, joka on sitoutunut prosenttiperiaatteeseen. Julkinen taide tulee olemaan elimellinen osa Otaniemen alueen kehitystä. Taide on näkyvillä niin kampuksen lukuisissa gallerioissa kuin rakennusten sisällä ja koko alueella”, sanoo vararehtori Anna Valtonen. Hän vastaa Aalto-yliopiston taidehankintojen strategiasta ja päätöksenteosta.

Radical Nature -taidekokoelma koostuu yli 30 teoksesta, jotka on valittu juuri Dipoli-rakennukseen. Arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelema, vuonna 1966 valmistunut rakennus avattiin peruskorjauksen jälkeen syyskuussa 2017.

”Kokoelman nimi, Radical Nature, viittaa Dipolin villeihin ja vaihtelevan muotoisiin tiloihin, mutta myös ihmisten vastuuseen luonnon ja ympäristön hyvinvoinnista. Esimerkiksi taiteilija Renata Jakowleffin teoksessa tuhansien lasipisaroiden kimaltelevan kauneuden taustalla on huoli merten saastumisesta, toisaalta toive löytää ratkaisuja paremman ympäristön rakentamiseen”, sanoo taidekoordinaattori Outi Turpeinen. Hän vastaa taidekokoelman kuratoinnista ja hankinnoista.

Taiteilijat ovat Aalto-yliopiston alumneja ja edustavat useita eri taiteenaloja. Valtaosa teoksista on nimekkäiltä pitkän linjan valokuvataiteilijoilta, kuten Elina Brotherus, Jorma Puranen, Ulla Jokisalo ja Ilkka Halso. Teoksissa on myös materiaalien moninaisuutta, kuten keramiikkaa, metallia, lasia ja vaneria, ja tekijöinä muiden muassa Hans-Christian Berg, Inni Pärnänen ja Tiia Matikainen.

Taidekokoelman hankintaan käytettiin yhteensä noin 200 000 euroa.

