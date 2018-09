Aalto-yliopiston Ilkka Niemelä: "Yliopistolla on suuri vastuu elinikäisestä oppimisesta"

Lukuvuoden 2018-2019 avajaisissa puhuivat myös opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Noora Vänttinen. Avajaisten yhteydessä avattiin kampuksen ytimessä sijaitseva Väre-rakennus Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä nosti avajaispuheessaan esiin elinikäisen oppimisen kasvavan tarpeen: ”Meidän on pohdittava perusteellisesti opetustoimintamme laajuutta ja elinikäisen koulutuksen roolia sen osana. Työelämän vauhti kiihtyy jatkuvasti, eikä nykyinen koulutusvauhti riitä kattamaan tarvetta. Tiedämme jo, että nyt tutkintoaan suorittavien ja työelämässä olevien on päivitettävä osaamistaan säännöllisesti koko työuransa ajan.”

Niemelän mukaan elinikäinen oppiminen on iso yhteiskunnallinen haaste. ”Aalto-yliopistolla on asiassa suuri vastuu. Meidän on näytettävä tietä.”

Rehtori Ilkka Niemelä iloitsi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muutosta Otaniemen kampuksen ytimeen, Väre-rakennukseen. ”Unelmamme Otaniemen pääkampuksesta, joka yhdistää eri tieteenalat, identiteetit, kulttuurit ja kumppanit, on hyvin lähellä toteutumistaan”. Ilkka Niemelä toivotti uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi Aalto-yhteisön jäseniksi.

Tervehdyksensä avajaisiin toi myös opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen: ”Omalla tavallaan Aalto symboloi – niin perustajilleen kuin kriitikoilleenkin – koko Suomen yliopistolaitoksen uudistamista suuren kansainvälisen taantuman keskellä. Pelkällä olemassaolollaan Aalto haastoi tutkimus- ja korkeakoulumaailman uudistumaan. Ensimmäiset kymmenen vuotta ovat osoittaneet, että Aalto-yliopisto on hyvin täyttänyt siihen kohdistetut odotukset.”

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Noora Vänttinen keskittyi puheessaan opiskelijoiden hyvinvointiin. ”Olisiko Aalto sellainen koti, joka kannustaa yhteistyöhön, ei kilpailuun? Koti, jossa diversiteetti nähdään rikkautena ja kohtaamme toisemme arvostaen ja kunnioittaen? Koti, jossa ei tarvitse pelätä tai hävetä minkään henkilökohtaisen ominaisuuden takia? Minusta Aalto voi olla ja tulee olemaan juuri tämä paikka.”

Olli Ikkala Aalto-professoriksi

Rehtori Ilkka Niemelä nimitti Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun teknillisen fysiikan laitoksen professorin Olli Ikkalan Aalto-professoriksi tunnustuksena hänen merkittävistä tieteellisistä ansioistaan. Hänen tutkimusalansa kohdistuu itsejärjestymiseen sekä funktionaalisiin ja biomimeettisiin materiaaleihin.

Professori Olli Ikkala on tuottelias tutkija, jolla on ollut vahva vaikutus kansainväliseen tiedeyhteisöön. Hän on julkaissut noin 300 artikkelia, joita on siteerattu yli 15 000 kertaa. Ikkalalle on myönnetty kahdesti Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant ja Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri. Professori Olli Ikkala piti tilaisuudessa esitelmänbiomimeettisistä materiaaleista ja monitieteisyydestä.

Vuoden Aalto-teko CERES-osaamiskeskittymälle

Vuoden 2018 Aalto-teko-palkinnon saivat professori Orlando Rojas, vanhempi tutkimusasiamies Outi Söderberg ja projektipäällikkö Kati Miettunen huippuluokan tutkimuksesta ja toimivasta yhteistyöstä uusiutuvien raaka-aineiden tutkimuksen parissa. Keväällä Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen CERES sai Suomen Akatemian lippulaivarahoituksen.